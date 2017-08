Bị mượn tiền, người nước ngoài đâm chết bạn

Án mạng từ việc mượn tiền

Ngày 8/8, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với Chuah Chow Fay (sinh năm 1985, quốc tịch Malaysia) về tội giết người.

Bị cáo Chuah Chow Fay tại phiên tòa.

Ngày 23/4/2011, Chuah Chow Fay đến Việt Nam sinh sống. Bốn tháng sau ngày đến Việt Nam, Chuah Chow Fay bị phòng An ninh điều tra Công an TPHCM bắt giam do có hành vi “Lưu hành các giấy tờ có giá giả”.

Với hành vi này, Chuah Chow Fay từng bị TAND TPHCM tuyên phạt 3 năm tù giam, thụ án tại trại giam Thủ Đức. Đến ngày 30/8/2013, Chuah Chow Fay được đặc xá, ra tù trước thời hạn.

Sau khi ra tù, Chuah Chow Fay không trở về Malaysia mà ở lại Việt Nam sinh sống. Trong thời gian này, Chuah Chow Fay chơi chung với nhiều bạn là người nước ngoài và thường xuyên lui tới khách sạn nơi bạn mình cư trú để chơi.

Khoảng 18h ngày 21/5/2015, Chuah Chow Fay đến phòng số 102 khách sạn V.L (quận 5, TPHCM) để gặp ông Alex K Kwok (quốc tịch Mỹ). Trong lúc nói chuyện, ông Alex K Kwok có hỏi mượn Chuah Chow Fay tiền để mua vé máy bay về Mỹ.

Vì không đồng ý cho ông Alex K Kwok mượn tiền nên hai người xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Lúc này, Alex K Kwok đã dùng dao rọc giấy để trên bàn, đâm vào ngực trái của Chuah Chow Fay. Chuah Chow Fay liền giật con dao và đâm vào cổ ông Alex K Kwok khiến nạn nhân gục chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Chuah Chow Fay lấy quần áo của nạn nhân để thay rồi bình thản rời khỏi khách sạn. Đến 14h ngày 22/5/2015, Chuah Chow Fay đón xe khách đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) để bỏ trốn sang Campuchia thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trả giá

Ngày 5/1/2017, TAND TPHCM đưa bị cáo Chuah Chow Fay ra xét xử sơ thẩm lần hai và bị tuyên phạt mức án chung thân về tội giết người. Cho rằng bản án quá nặng, Chuah Chow Fay kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Chuah Chow Fay tiếp tục khẳng định sự việc xảy ra ngoài ý muốn.

“Trong quá trình vật nhau dưới nhà, bị cáo cầm dao và vô tình đâm trúng anh Alex K Kwok chứ bị cáo hoàn toàn không cố ý”, Chuah Chow Fay nói.

Theo Chuah Chow Fay, nạn nhân trước đó mượn tiền mình nhưng không trả. Cũng theo bị cáo này, bị cáo bị Alex K Kwok dùng dao đâm trước, tức giận nên chộp lấy con dao đâm nạn nhân từ vong.

“Khi bị cáo đòi lại tiền, nạn nhân không những sử dụng lời nói khó nghe mà còn đánh bị cáo trước nên bị cáo mới đánh trả”, Chuah Chow Fay biện minh.

Trả lời câu hỏi xủa vị chủ tọa, rằng sau khi giết người không ra đầu thú mà bỏ trốn, Chuah Chow Fay trả lời: “Trước khi gây ra vụ án này, bị cáo từng bị tòa tuyên mức án 3 năm tù và được đặc xá ra tù trước thời hạn. Khi vô tình làm bạn chết, bị cáo sợ bị bắt, sợ phải ở tù nữa nên mới bỏ trốn, không dám ra đầu thú”.

Tuy nhiên, lời biện minh trên của Chuah Chow Fay không được HĐXX chấp nhận. HĐXX sau khi nghị án đã cho rằng, chính Chuah Chow Fay đã cố tình đâm nạn nhân đến chết, sau khi gây án lại bỏ trốn nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra của công an. Hành vi của Chuah Chow Fay là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp ra tay giết người nên cần tuyên mức án nghiêm khắc để co tính răn đe, phòng ngừa chung và giáo dục riêng đối với bị cáo.

Từ đó, HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án chung thân đối với Chuah Chow Fay về tội giết người.

Xuân Duy