Bị đâm tử vong khi đi đòi nợ tiền lương

Đồng Nai:

Ngày 24/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) điều tra, truy tìm Đào Thanh Hà (40 tuổi, ngụ xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch). Hà là nghi can đâm chết anh Nguyễn Văn Nga (38 tuổi, quê tỉnh An Giang).

Theo cơ quan công an, anh Nga được Hà thuê làm phụ việc kinh doanh. Thời gian gần đây, do bị Hà trả thiếu tiền lương nên anh Nga đã nhiều lần đòi nhưng không được.

Khoảng 22h ngày 22/7, anh Nga đến phòng trọ của Hà tại ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch để đòi nợ. Tại đây, giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Trong lúc ẩu đả, Hà đã dùng dao đâm Nga khiến nạn nhân gục tại chỗ. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Sau khi gây án, Hà đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Vĩnh Thủy