Bị bắt vì chạy quá tốc độ, phát hiện đang vận chuyển ma túy

Đắk Nông:

Sáng 6/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, chiều ngày 05/2, Tổ tuần tra kiểm soát số 1, do Thiếu tá Đậu Văn Hoành làm tổ trưởng, trong quá trình làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 14 (đoạn qua địa phận xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) đã phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy BKS 68F2 – 6149 chạy quá tốc độ quy định (78/60 km/h) nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Đối tượng Lữ Trung Kiên và tang vật bị thu giữ

Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân. Đối tượng này chỉ khai nhận tên Lữ Trung Kiên (SN 1987, quê tỉnh Thái Bình, hiện đang tạm trú tại tổ 1, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông).

Thấy thanh niên điều khiển chiếc xe máy trên có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác tiến hành xác minh chiếc xe BKS 68F2-6149 và được biết, chiếc xe này mang tên Nguyễn Thanh Tú (trú tại Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang). Tiếp tục, kiểm tra số máy, số khung của chiếc xe trên công an phát hiện không có trên hệ thống.

Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra trên người đối tượng, tổ công tác phát hiện 2 gói bột màu trắng, đối tượng khai nhận là heroin đã mua tại TP. Hồ Chí Minh, đang trên đường đem về Đắk Nông tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Đắk Mil để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Dương Phong