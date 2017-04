Bé gái lớp 9 tự nguyện “dâng hiến” cho 3 thanh niên

Vĩnh Long:

Theo cơ quan chức năng, ngày 5/4 bà Tâm (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) phát hiện con gái mình là bé H. (SN 6/3/2002, đang là học sinh lớp 9 một trường THCS trên địa bàn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) không về nhà sau giờ tan học nên đã cùng những người thân trong gia đình chia nhau đi tìm. Đến trưa ngày 6/4, bà Tâm phát hiện bé H. đang ở cùng với Nguyễn Tấn Đạt (SN 1995, ngụ xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ) tại nhà một người bạn của Đạt ở (xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). Ngay lập tức, bà Tâm đã dẫn bé H. và Đạt đến cơ quan công an trình báo.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Qua làm việc tại cơ quan công an, Đạt đã thừa nhận quan hệ tình dục với bé H. nhiều lần ở nhiều nơi. Bé H. cũng thừa nhận ngoài Đạt, H. đã tự nguyện quan hệ tình dục với hai người bạn trai khác là Trịnh Lê Phúc Thịnh (SN 1996) và Nguyễn Văn Duy (SN 1995, cùng ngụ xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). Sau đó, cơ quan công an triệu tập về làm việc, Thịnh và Duy đã thừa nhận có quan hệ tình dục với bé Hoa nhiều lần.

Hiện Cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý 3 đối tượng trên theo đúng quy định của pháp luật.

Minh Giang