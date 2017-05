Bắt ổ nhóm chuyên trộm đêm, nghiện game bắn cá, thích sống bầy đàn

Hải Phòng

Một đối tượng trong ổ nhóm

Công an quận Lê Chân, TP. Hải Phòng hôm nay (12/5) cho biết, cơ quan CSĐT công an quận vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với: Đoàn Ứng Thắng, tức Thắng “trề” (SN 1992, ở chợ Hàng), Vũ Mạnh Hà (SN1983, ở Miếu Hai Xã), cùng phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân và Trần Minh Cương, tức Cương “bống” (SN 1994, ở phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ tại công an quận, thời gian gần đây tại một số phường thuộc địa bàn quận liên tục xảy ra những vụ trộm cắp tài sản có giá trị như: xe máy, laptop…. Điều đáng nói các vụ hầu hết xảy ra vào ban đêm và tại các ngõ nhỏ với phương thức thủ đoạn khá giống nhau.

Mê game bắn cá nên đi trộm cắp tài sản

Ngay lập tức, công an quận Lê Chân đã vào cuộc, các trinh sát thuộc quận được tung xuống địa bàn để triển khai, xác minh và lên kế hoạch đấu tranh bắt giữ ổ nhóm tội phạm này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với việc tích cực phát động người dân tố giác tội phạm, các trinh sát đặt nhiều nghi vấn vào một nhóm thanh niên thường chọn các nhà nghỉ làm nơi sống bầy đàn và đều nghiện game, bắn cá.

Trong khi các trinh sát đang tích cực thu thập chứng cứ để đầu tranh, triệt phá ổ nhóm trên thì bất ngờ các đối tượng lại tiếp tục gây án.

Cụ thể, vào khoảng hơn 2h, ngày 4/5, một phòng trong khu nhà trọ trên địa bàn phường Dư Hàng, quận Lê Chân đã bị kẻ gian phá khóa, lấy đi 1 laptop, 1 xe đạp với tổng giá trị gần 5 triệu đồng. Qua các dấu vết để lại hiện trường, các trinh sát đã xác định nghi can số gây ra vụ trộm cắp chính là tổ nhóm trên, lập tức ra lệnh bắt khẩn cấp Thắng, Hà và Cương khi cả 3 còn đang lẩn trốn quanh địa bàn chưa kịp đi xa được công an quận thực hiện.

Tại cơ quan công an, cả 3 đối tượng đều khai nhận chính thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản mới đây trên địa bàn quận. Để thực hiện trót lọt các vụ, ổ nhóm này phân chia nhiệm vụ rất rõ ràng. Cụ thể, Thắng và Hà trực tiếp phá khoá đột nhập lấy tài sản, Cương trợ giúp và cảnh giới.

Qua đấu tranh, các đối tượng còn khai thêm, do thích chơi không thích làm nên chúng đã bỏ nhà thuê nhà nghỉ sống kiểu bầy đàn.Do đều nghiện game, bắn cá, các đối tượng đã cùng nhau bàn bạc và thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác trên cả địa bàn quận khác chứ không riêng quận Lê Chân.

Hiện Công an quận Lê Chân tiếp tục đấu tranh làm rõ và truy bắt các đối tượng cùng ổ nhóm.

Hải Sâm