Bắt nhà báo tống tiền doanh nghiệp tại Cần Thơ: Có tiếp tay của người khác!

Bà Phạm Lê Hoàng Uyển vừa bị cơ quan công an bắt quả tang khi đang nhận 280 triệu đồng từ một doanh nghiệp

Trao đổi về sự việc, ông Nguyễn Ngọc Quyết - Tổng Biên tập Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập cho biết, khoảng 10h sáng nay (7/8) ông nhận được tin báo từ Công an Cần Thơ, sau đó là thông tin từ một số cơ quan báo chí đăng tải.

“Khi nhận được thông tin tôi rất bất ngờ, Uyển mới về công tác ở tạp chí được hơn 3 tháng nay, nhưng trước đó đã công tác ở một số cơ quan báo chí khác. Hoàng Uyển là nhà báo đã được cấp thẻ nhiều năm. Trước khi bị bắt quả tang về vụ việc trên, Hoàng Uyển là người làm nghề có năng lực, không có biểu hiện gì tiêu cực hay vi phạm đạo đức nghề nghiệp”, ông Quyết nói.

Cũng theo lời ông Quyết: “Tôi thấy đây là một sự việc đáng tiếc. Ngay lập tức, tôi đã triệu tập cuộc họp ban biên tập, yêu cầu kiểm soát nội dung toàn cơ quan, trong đó có nội dung hoạt động của Hoàng Uyển. Ban biên tập xác định, nội dung Hoàng Uyển làm việc với các doanh nghiệp ở Cần Thơ, Hậu Giang hoàn toàn không nằm trong chỉ đạo của tòa soạn. Trong quá trình làm việc, Hoàng Uyển cũng không báo cáo nội dung này với bất kỳ ai trong tòa soạn”.

Số tiền khi Uyển đang nhận của doanh nghiệp thì bị bắt quả tang

“Những ngày trước đó, tôi có chỉ đạo Hoàng Uyển tập trung phát triển Tạp chí in của toà soạn đến bạn đọc; các hoạt động cơ hội dạy nghề cho người khuyết tật và gia đình chính sách. Thời gian gần đây, Hoàng Uyển chưa tham gia viết bài về vấn đề chống tiêu cực cho toà soạn. Tuyến bài đăng trên Báo Phụ nữ TPHCM thì toà soạn càng không biết”, ông Quyết khẳng định.

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Quyết cũng cho biết, vụ việc hiện đang do Công an Cần Thơ điều tra xử lý, tòa soạn sẽ phối hợp với Công an Cần Thơ và cơ quan chức năng để giải quyết theo đúng các quy định của pháp luật. Sau khi có kết luận của các cơ quan chức năng, tòa soạn tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập sẽ xử lý vụ việc theo trình tự quy định của Luật Báo chí, luật lao động và quy chế của tòa soạn.

Liên quan tới vụ việc, Đại tá Trần Ngọc Hạnh – Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, lời khai ban đầu của nghi phạm Uyển cho thấy bà Uyển không làm việc này một mình mà có sự tiếp tay của một số người khác. "Hiện một mũi trinh sát của Công an TP Cần Thơ đang tiếp cận làm việc với các đối tượng này để làm rõ”, đại tá Hạnh nói.

Chiếc xe ô tổ chở bà Uyển đến quán cà phê nhận tiền đang bị tạm giữ

Như Dân trí đã thông tin, 20h ngày 6/8, tại 1 quán cà phê địa bàn quận Ninh Kiều, Công an TP Cần Thơ đã bắt giữ Phạm Lê Hoàng Uyển (SN 1976) – Phóng viên của tạp chí Hướng nghiệp và Hoà nhập đang nhận tiền của 2 doanh nghiệp bất động sản ở Cần Thơ và Hậu Giang số tiền 280 triệu đồng.

Qua điều tra ban đầu, Công an TP Cần Thơ xác định, từ ngày 31/7-4/8 trên Báo Phụ nữ TP.HCM có đăng 3 bài viết với các tiêu đề: “Lần theo dấu vết đường dây huy động 600 tỷ đồng cho dự án “ma”; “Ve sầu thoát xác và “Vẽ khu du lịch 1.000 tỷ bằng miệng”.

Sau khi các bài báo được đăng, Uyển đã thông báo cho Giám đốc doanh nghiệp có liên quan nếu muốn gỡ 3 bài viết trên phải đưa số tiền 700 triệu đồng, nếu chậm thì báo sẽ tiếp tục đăng thêm 1 bài nữa. Khi đó, muốn gỡ bài xuống phải đưa 1 tỷ. Sau khi thống nhất số tiền trên, Uyển từ TPHCM xuống Cần Thơ nhận tiền thì bị bắt quả tang. Tang vật do cơ quan công an thu giữ là 280 triệu đồng, 3 điện thoại di động và các tài liệu có liên quan.

