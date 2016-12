Bắt nghi can đốt xác người phụ nữ chăn bò trong nghĩa trang

Khánh Hòa:

Nghi can Tâm bị bắt khẩn cấp sau khi sát hại, đốt xác người phụ nữ chăn bò ở nghĩa trang

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó, vào sáng 15/12, do có mâu thuẫn từ trước nên Tâm theo dõi bà Lê Thị T. (60 tuổi), người cùng thôn. Lợi dụng lúc bà T. đang chăn bò một mình ở khu vực nghĩa trang Hòn Một (xã Cam Tân, huyện Cam Lâm), Tâm đã ra tay sát hại bà này, sau đó dùng xăng đốt xác nạn nhân. Trong lúc đi làm rẫy, người dân đã phát hiện thi thể bà T. bị chết cháy, đen nhẻm ở khu vực nghĩa trang. Nạn nhân tử vong trong tình trạng lõa thể và có 2 vết cắt rất sâu ở trên vùng cổ…

Cơ quan công an xác định, sau khi sát hại nạn nhân, nghi can này đã xóa mọi dấu vết nhằm đối phó với cơ quan điều tra. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã xác định Tâm là nghi can trong vụ án, thực hiện lệnh khám xét, bắt khẩn cấp vào sáng 22/12. Theo người dân, sau khi sát hại, kẻ thủ ác ra tay đốt xác bà T. nhằm phi tang nhưng trời đột nhiên đổ mưa. Vì lý do này, thi thể nạn nhân không cháy hết, khiến vụ việc bị phát giác.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra.

Viết Hảo