Bắt hơn 7.000 bao thuốc lá ngoại được ngụy trang trong sọt đựng trái cây

An Giang:

Vào thời điểm trên, Đội Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Long Xuyên tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Khi đến khu vực đèn 04 ngọn thuộc phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, lực lượng Công an phát hiện xe tải biển kiểm soát 68C - 069.42 do tài xế Đặng Phùng Huy (sinh năm 1994, trú tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 91 hướng An Giang đi Cần Thơ có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra.

Tài xế Đặng Phùng Huy cùng tang vật bị bắt

Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe có vận chuyển các sọt nhựa và nhiều bao tải bên trong có chứa 7.300 bao thuốc lá ngoại nhập lậu được cất giấu tinh vi trong thùng xe.

Tại cơ quan điều tra tài xế Huy khai nhận, số thuốc lá ngoại trên của một người phụ nữ thuê Huy vận chuyển từ thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên về Cần Thơ, khi tới địa điểm trên thì bị bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Lê Tùng