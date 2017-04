Bắt giữ nghi phạm đâm tài xế taxi trọng thương trong đêm

Quảng Nam:

Theo đó, lúc 6h45 ngày 11/4, lực lượng Cảnh sát hình sự PC45, thuộc Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Bắc Trà My đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Huynh (36 tuổi, người dân tộc Cor, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) là nghi phạm đâm trọng thương tài xế taxi Đỗ Cao Thương.

Vết máu tài xế taxi dính trên ghế xe. (Ảnh CTV)

Sau khi bắt giữ nghi phạm Đỗ Cao Thương, lực lượng chức năng đã di lý về trụ sở Công an tỉnh để lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ án. Theo thông tin chính thức từ trang web của Công an tỉnh Quảng Nam, đối tượng Nguyễn Ngọc Huynh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Như Dân trí đưa tin, tối ngày 9/4, một hành khách gọi điện đến tổng đài hãng taxi Mai Linh chi nhánh Tam Kỳ (Quảng Nam) thuê một chiếc taxi đi tuyến Tam Kỳ - Bắc Trà My khoảng 60 km và do tài xế Đỗ Cao Thương điều khiển xe biển số 92A-077.07.

Đối tượng Đỗ Cao Thương

Sau khi đón khách tại đường Hùng Vương (TP Tam Kỳ), tài xế chở Đỗ Cao Thương đến thôn 4 xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My vào lúc 20h tối thì bị nghi phạm này rút dao trong người đâm anh Thương nhiều nhát khiến nạn nhân trong thương và lấy đi 1,2 triệu đồng rồi bỏ đi.

Một lúc sau, tài xế Thương gượng dậy chạy xe xuống nhà người dân cầu cứu và được đưa kịp thời đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Sau khi được cấp cứu, các vết thương của tài xế Thương đã ổn định, thoát khỏi cơn nguy kịch.

Công Bính