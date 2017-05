Bắt 6 đối tượng ném bom xăng làm cháy hàng trăm xe máy

Đồng Nai:

Ngày 16/5, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, ngay sau khi vụ cháy kho giữ xe vi phạm của Công an TP Biên Hòa xảy ra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an đã tiến hành điều tra. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi khủng bố.

Theo thông tin ban đầu, 6 đối tượng bị bắt giữ trong vụ án này được xác định liên quan đến việc ném bom xăng vào kho số 1, bãi giữ xe vi phạm của Công an TP Biên Hòa lúc rạng sáng ngày 8/4 gây ra vụ cháy tại bãi xe này.

Hiện trường vụ cháy

Trước đó, vào khoảng 2h sáng ngày 8/4, người dân sống xung quanh Kho xe số 1 chuyên giữ xe vi phạm của Công an TP Biên Hòa bất ngờ nhìn thấy ngon lửa bốc cháy tại đây. Ngọn lửa nhanh chóng lây lan và bùng lên dữ dội kèm theo những tiếng nổ. Vụ cháy khiến bãi xe bốc cháy thiêu rụi hơn 300 xe máy đang tạm giữ trong kho.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vĩnh Thủy