Bắt 2 đối tượng vận chuyển 15 bánh heroin giấu trong thân xe máy

Đối tượng Võ Văn Ân và Lê Văn Hùng cùng tang vật 15 bánh heroin bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ

Qua công tác trinh sát, nắm bắt tình hình, sáng 24/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Bắc Ninh) và một số đơn vị chức năng phá chuyên án, bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy gồm: Võ Văn Ân (sinh năm 1976, trú tại xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ) và Lê Văn Hùng (sinh năm 1978, trú tại xã Dliê Ya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắc Lắc). Tang vật thu giữ 15 bánh heroin trọng lượng 5kg.

Theo các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, thủ đoạn vận chuyển ma túy của hai đối tượng rất tinh vi, xảo quyệt. Để qua mắt lực lượng Công an, chúng đã giấu số ma túy bên trong các hộc rỗng trong thân xe máy hiệu Honda Vision dùng để di chuyển. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai có người thuê vận chuyển ma túy từ tỉnh Hòa Bình về Bắc Ninh. Nhưng khi đến địa phận xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn thì Võ Văn Ân và Lê Văn Hùng bị Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện bắt giữ.

Bá Đoàn