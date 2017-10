Băng nhóm dùng thép buộc cửa phòng trọ rồi mới ra tay trộm xe

TPHCM:

Ngày 25/10, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết vừa triệt phá nhóm băng nhóm nhập nha thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn quận.

Hiện công an đã bắt giam 2 nghi can là Lê Chí Khang (22 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Nguyễn Hoàng Nhân (18 tuổi, quê Đồng Tháp, hiện đang sống lang thang); riêng công an đã cho gia đình bảo lãnh đối với Đoàn Phi Hùng (17 tuổi, ngụ quận Bình Tân).

Hai nghi can Khang và Nhân

Theo Công an quận Bình Tân, thời gian gần đây, trên địa bàn quận liên tục xảy ra nhiều vụ kẻ gian phá khóa đột nhập vào nhà dân, phòng trọ trộm tài sản.

Sau quá trình theo dõi, rạng sáng 10/10, tổ Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Tân phát hiện Hùng chuẩn bị đột nhập vào một căn nhà ở phường An Lạc để trộm cắp liền bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận, nhiều lần cùng Khang, Nhân và 2 đồng phạm khác (chưa xác định lai lịch) gây ra nhiều vụ đột nhập vào nhà người dân, phòng trọ để trộm tài sản.

Điều tra của công an và khai nhận của các nghi can xác định, trong 4 tháng qua, băng nhóm này đã thực hiện trót lọt 8 vụ trộm trên địa bàn quận Bình Tân và quận 6.

"Đồ nghề" của băng trộm

Các đối tượng khai nhận, ban ngày, các đối tượng rảo quanh các khu dân cư, nhà trọ để quan sát. Đêm xuống, các đối tượng sẽ dùng kềm cộng lực cắt khoá, đột nhập vào nhà dân để trộm tài sản.

Theo một cán bộ điều tra, trước khi đột nhập các phòng trọ, nhóm này dùng sợi thép buộc hết cửa ngoài của các phòng rồi mới lấy trộm xe, tránh trường hợp bị phát hiện, truy đuổi.

Thảo Trần