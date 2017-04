Bà trùm đường dây ma tuý hơn 1 nghìn bánh heroin thoát án tử hình

Bà trùm đường dây ma tuý “khủng” thoát án tử

Sau 4 ngày xét xử, chiều 27/4, HĐXX, TAND TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với các đối tượng trong đường dây ma túy “khủng” xuyên quốc gia.

Bị cáo Đặng Minh Châu thoát án tử hình do đang nuôi con nhỏ.

Mặc dù bị cơ quan tố tụng xác định, là người khởi xướng, cầm đầu ổ nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm, nhưng Đặng Minh Châu (SN 1973, trú ở phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) chỉ bị tuyên phạt mức án chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Cùng tội danh với Châu, Hoàng Thị Liên (SN 1983) và Vi Văn Tuấn (SN 1969), đều trú ở Lạng Sơn cũng bị tuyên phạt mức án tù “không thời hạn”.

Các bị cáo còn lại là Đàm Việt Thắng (SN 1966); Lục Văn Thượng (SN 1972); Lộc Minh Đức (SN 1978); Đàm Ngọc Giang (SN 1990, đều trú ở Lạng Sơn); Nguyễn Quốc Hùng (SN 1983), trú huyện Hưng Hà, Thái Bình; Nghiêm Công Dũng (SN 1985, ở Ba Đình, Hà Nội); Lò Văn Hoàn (SN 1990, trú huyện Mộc Châu, Sơn La) và Nguyễn Văn Tình (SN 1989, ở Quốc Oai, Hà Nội) cùng bị tuyên phạt mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Liên quan đến đường dây ma túy xuyên quốc gia do Châu cầm cầu, Nguyễn Hoàng Quân (SN 1987, ở phường Long Hòa, Bình Thủy, Cần Thơ) bị tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và Huỳnh Kim Thu (SN 1972, trú tại phường Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị áp dụng 12 tháng tù (hưởng án treo) về tội “Không tố giác tội phạm”.

Bóc gỡ đường dây ma tuý khủng được nguỵ trang trong bình gas

Quá trình xét xử Đặng Minh Châu cùng đồng bọn, HĐXX đã làm rõ, trưa 23/7/2015, tại khu vực cầu Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội), lực lượng đánh án ma túy của Bộ Công an phối hợp với công an tỉnh Hòa Bình, Cảnh sát biển và công an TP Hà Nội phát hiện 3 xe ô tô đi nối tiếp nhau, trong đó có 2 ô tô tải có biểu hiện nghi vấn nên lần lượt kiểm tra.

Lực lượng công an phát hiện trên thùng ô tô tải BKS 29H-8682, do Nguyễn Văn Tuyến (SN 1971, trú ở Hưng Yên) điều khiển chở 1 bình gas công nghiệp có dấu hiệu bất thường. Tiếp tục tháo bỏ phần gia công thêm ở đáy bình gas đó, cơ quan chức năng lôi ra 170 bánh heroin.

Mở rộng vụ án, cơ quan công an lần lượt bắt giữ các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy “khủng” này. Cùng với đó, khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Quốc Hùng, tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, lực lượng công an thu giữ thêm hàng trăm bánh heroin và thu giữ của Nguyễn Hoàng Quân 2 khẩu súng quân dụng cùng hàng chục viên đạn.

8 án tử cho đường dây ma tuý xuyên quốc gia lên đến nghìn bánh heroin.

Truy lần tội phạm của ổ nhóm mua bán ma túy đặc biệt lớn này, cơ quan điều tra làm rõ từ năm 2004, Đặng Minh Châu trốn truy nã sang Quảng Tây (Trung Quốc) sống như vợ chồng với một người đàn ông bản địa. Có được chỗ “trú chân”, người đàn bà này tiếp tục móc ngoặc với một số đối tượng trong nước tạo lập đường dây ma túy từ Sơn La về Hà Nội, rồi đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Một trong những mối hàng thường xuyên của “nữ trùm” đường dây ma túy “khủng” phải kể đến đối tượng Nguyễn Thanh Tuân (tức Trăng, SN 1983), trú ở xã Yên Trung, Thạch Thất, Hà Nội. Trước khi kết nối với Châu, Tuân cũng trốn nã lên xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La) và biến nơi đây thành "đại bản doanh" buôn bán “cái chết trắng”.

Tại nơi ở của Tuân, lúc nào cũng có những tay súng sẵn sàng nhả đạn để bảo vệ "ông trùm". Móc nối với nhau, Tuân và Châu được một phụ nữ người Việt cũng trốn nã bên Trung Quốc cho số điện thoại để liên lạc. Theo thỏa thuận, Tuân bán heroin cho Châu và địa điểm giao dịch tại Hà Nội.

Tiếp đến, từ Hà Nội Châu sẽ “điều quân” là hầu hết các bị cáo nêu trên cùng một số đối tượng (hiện chưa bắt giữ được) vận chuyển sang Trung Quốc. Tính đến khi bị triệt phá, Châu và đồng bọn đã mua bán gần 1.200 bánh heroin. Trong đó, số lượng ma túy đã mua bán trót lọt là 862 bánh heroin, tương đương 303.552 gram.

Tuấn Hợp