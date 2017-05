2 nam thanh niên chuyên đột nhập nhà cán bộ trộm cắp tài sản

Thanh Hóa:

Ngày 9/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thiệu Hóa, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng: Phan Phi Hà (19 tuổi) và Lê Thanh Tùng (17 tuổi), đều ở thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng bị bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản

Theo tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, từ cuối năm 2016 đến nay, trên địa bàn huyện Thiệu Hóa liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng là phá cửa, đột nhập vào những gia đình cán bộ, công chức phải đi làm, không có người ở nhà để trộm cắp tài sản.

Sau khi nắm bắt thông tin tố giác, Công an huyện Thiệu Hóa đã lập chuyên án để đấu tranh. Qua điều tra, xác minh, ngày 29/4, Công an huyện Thiệu Hóa đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng Phan Phi Hà và Lê Thanh Tùng là thủ phạm đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp nói trên.

Dụng cụ các đối tượng dùng để trộm cắp tài sản

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an, từ cuối năm 2016 đến khi bị bắt, 2 đối tượng nêu trên đã gây ra gần 10 vụ trộm cắp tài sản, với tổng giá trị tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng. Toàn bộ số tiền trộm cắp được bọn chúng đã dùng để chơi game và tiêu xài cá nhân.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Thiệu Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.

Trần Lê