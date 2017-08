Toyota Avanza - Đừng thách thức khách hàng Việt

Triển lãm ôtô Việt Nam 2017

Vào thời điểm năm 2009 (và cả hiện nay), Toyota vẫn là thương hiệu xe du lịch được nhiều người quan tâm; không những vậy, thời điểm Avanza ra mắt lại gây "bão" vì nó đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn mà cơ quan quản lí dự định ưu đãi (thuế/phí) đối với dòng xe chiến lược của nền công nghiệp ôtô thời điểm đó. Chính vì có những lợi thế đó, Avanza khi đó tự tin xuất hiện mà không cần có nhiều trang bị hỗ trợ, với chỉ duy nhất hệ thống phanh đĩa/tang trống có hỗ trợ ABS và túi khí trước, động cơ 1.5L (107 mã lực, 141 Nm).

Toyota Avanza xuất hiện tại Việt Nam năm 2009 nhưng không được đón nhận nồng nhiệt

Và tại triển lãm Vietnam Motorshow năm nay, Toyota Việt Nam giới thiệu Avanza mới, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, vẫn dựa trên nền tảng đó: động cơ 1.5L, hộp số tự động 4 cấp, hệ thống phanh đĩa trước và tang trống phía sau cùng hỗ trợ ABS, đèn pha halogen, điều hòa chỉnh cơ..., nhưng có thay đổi về ngoại thất, có gương chiếu hậu điều khiển điện, đầu đọc DVD có hỗ trợ USB.

Innova vốn được coi là mẫu MPV thành công nhất tại Việt Nam do tập trung vào khách hàng là các công ty vận tải, taxi, cho thuê xe..., nhờ thế mạnh về không gian các hàng ghế thứ lớn, hệ thống điều hòa đủ mạnh, động cơ phù hợp... Do đó, nếu Toyota thực sự muốn đưa Avanza về Việt Nam thì sẽ là một bài toán lớn, vì đối tượng khách hàng sẽ khác, tập trung nhiều vào các gia đình trẻ - có nhu cầu lớn hơn về các trang thiết bị an toàn và tiện nghi trên xe.

Chiếc Toyota Avanza có mặt Việt Nam lần này là sử dụng động cơ 1.5L Dual VVT-i, trong khi trong khu vực ASEAN, chiếc xe này có thêm lựa chọn động cơ 1.3L.

Có lẽ, "chìa khóa" thành công của mẫu xe này, để đạt được những kết quả khả quan tại Việt Nam, là duy trì hình ảnh một mẫu MPV giá rẻ, như thành công mà Toyota đạt được tại Indonesia, Philippines... Trên thực tế, Toyota Avanza tại Indonesia có giá bán từ 189,7 - 220,1 triệu rupiah (tương đương từ 14.200 - 16.500 USD, với hai động cơ 1.3L và 1.5L), tại Philippines là từ 692.000 - 943.000 peso (tương đương từ 13.700 - 18.700 USD, cũng với hai động cơ 1.3L và 1.5L, phiên bản cao nhất 1.5L có thêm hệ thống dẫn đường)...

Một số hình ảnh của chiếc Toyota Avanza xuất hiện tại Triển lãm ôtô Việt Nam 2017:

Toyota Avanza xuất hiện tại Việt Nam lần này là phiên bản 7 chỗ, với chiều dài hơn 4,1m, thua Innova khoảng 50cm.

Không những ngắn hơn, Avanza có chiều rộng và chiều cao khá khiêm tốn (khoảng 20cm mỗi chiều), sử dụng vành hợp kim 14").

Thiết kế hàng ghế thứ 3 của Toyota Avanza không khác nhiều so với Innova

Toyota Avanza vừa được giới thiệu tại Triển lãm ô tô Việt Nam 2017 không có cảm biến lùi, camera lùi. Ở các thị trường khác trước đó như Phillippines, Indonesia cũng không có.

Toyota Avanza có nội thất nỉ

Tay lái của Avanza được bọc cao su, có tích hợp điều khiển âm thanh. Hộp số tự động 4 cấp khá quan thuộc trên các mẫu Toyota tại Việt Nam trước đây như Prado, Altis, Vios...

Bố trí ba hàng ghế trên Toyota Avanza

Chính vì kích thước nhỏ, không gian hàng ghế thứ ba trên Avanza không phải là lợi thế nổi trội.

Hàng ghế trước không có bệ tì tay cho người lái

Ở phân khúc MPV cỡ nhỏ, nếu được phân phối tại Việt Nam, Toyota Avanza có đối thủ trực tiếp là Suzuki Ertiga và KIA Rondo, hai mẫu xe có trang thiết bị phong phú hơn hẳn.

Như Phúc