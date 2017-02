Maserati liên tiếp triệu hồi xe

Cuối tuần qua, Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) đã ra liền hai thông báo triệu hồi xe Maserati; một do lỗi đoản mạch và một do nguy cơ rò rỉ nhiên liệu.

Đợt triệu hồi thứ nhất liên quan tới khoảng 39.381 chiếc Quattroporte, Ghibli, và Levante phiên bản từ 2014 đến 2017; theo đó, việc điều chỉnh ghế ngồi trong quá trình sử dụng xe có thể làm hỏng một đầu mối dây điện, dẫn tới nguy cơ đoản mạch.

Đợt triệu hồi thứ hai liên quan đến 10.879 chiếc Quattroporte và Ghibli phiên bản 2014-2015 do nguy cơ rò rỉ nhiên liệu.

Như vậy, tổng số xe cần được triệu hồi trong hai đợt này lên tới gần 50.000 chiếc riêng tại Mỹ. Tháng trước, Maserati đã phải thông báo triệu hồi toàn bộ xe Levante S đã bán ra tại Mỹ để sửa lỗi hộp số. Trước đó, vào tháng 12/2016, hãng đã phải 3 lần thông báo triệu hồi xe.

Dù việc liên tiếp triệu hồi xe không phải dấu hiệu duy nhất cho thấy một nhà sản xuất có vấn đề về chất lượng và độ tin cậy, nhưng thực sự đáng lưu tâm với một thương hiệu đang cố tiến vào phân khúc xe sang.

Nhật Minh

Theo Carscoops