Marquez vẫn chưa bị đánh bại tại COTA

MotoGP mùa giải 2017

Chặng 3 Red Bull Grand Prix of The Americas được diễn ra tại đường đua Circuit of The Americas (COTA). Đây được coi là đường đua “trẻ tuổi nhất” trong hệ thống đường đua MotoGP.

Circuit of The Americas là đường đua Grand Prix đầu tiên được xây dựng gần Austin, Texas. Đường đua rộng 1000 mẫu được hoàn thành vào năm 2012 và tổ chức sự kiện MotoGP chính thức lần đầu tiên vào năm 2013. Circuit of The Americas được thiết kế bởi kiến trúc sư người Đức Tilke Hermann.

Chiều dài một vòng đua tại đây là 5.513 m, độ rộng của đường đua là 15 m, đoạn thẳng dài nhất là 1.200 m. Hướng đua theo chiều kim đồng hồ và có tổng cộng 20 góc gồm 11 góc cua trái và 9 góc cua phải. Điểm nhấn ấn tượng của đường đua này chính là sự thay đổi độ cao 41 m vào cuối của đoạn đường thẳng; bên cạnh đó là sự kết hợp giữa các đoạn thẳng với góc cua chặt chẽ, chặng đua này cũng phản ánh ít nhất một số phần của các chặng đua nổi tiếng trên thế giới. Đường đua này được thiết kế với sức chứa 120.000 khán giả. Với việc thi đấu 21 vòng, các tay đua sẽ phải hoàn thành quãng đường vào khoảng 115,8 km.

Đường đua Circuit of the Americas có lẽ sẽ được gắn liền với tên tuổi của tay đua người Tây Ban Nha Marc Marquez. Trong sự kiện F1 đầu tiên được tổ chức tại đây, Marquez đã được ghi nhận là tay đua đầu tiên giành pole (với thời gian 2 phút 03 giây 021) và tay đua vô địch chặng đầu tiên. Tính đến thời điểm này, Marquez vẫn đang là “ông vua” tại đường đua này với 4 lần có pole, 4 chức vô địch chặng và kỷ lục hoàn thành một vòng đua nhanh nhất tại COTA (2 phút 02 giây 135).

Bước vào ngày đua phân hạng chặng 3 MotoGP 2017 tại đường đua COTA, mặc dù không có được phong độ cao trong hai chặng đua đầu tiên của mùa giải năm nay. Do đó, một lần nữa số 93 của Repsol Honda Team chứng minh Marc Marquez vẫn là “ông vua” tại COTA.

Qua các vòng chạy thử cũng như hai vòng đua phân hạng tại COTA, Marquez luôn nằm trong nhóm các tay đua có thành tích tốt. Và ở vòng phân hạng cuối cùng tại COTA, Marc Marquez đã thể hiện được một tốc độ tốt nhất và xuất sắc đánh bại Maverick Vinales (Movistar Yamaha MotoGP).

Chung cuộc, kết thúc ngày đua phân hạng tại COTA, Marquez có được pole với thành tích 2 phút 2 giây 741 hoàn tất một vòng đua. Thành tích tốt thứ hai thuộc về Maverick Vinales với 2 phút 2 giây 871. Và thành tích tốt thứ ba thuộc về Valentino Rossi vói 2 phút 3 giây 673.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Marquez vẫn thống trị các ngày đua phân hạng tại COTA với lần thứ 5 liên tiếp có được pole. Với những gì Marquez đang thể hiện tại chặng 3 MotoGP 2017, rất có thể đây cũng sẽ là lần thứ 5 liên tiếp Marc Marquez có mặt tại vị trí cao nhất trên bục podium trong ngày đua chính thức tại COTA.

Thế nhưng để tiếp tục khẳng định được sự thống trị của mình tại COTA, Marquez phải rất cẩn thận trước sức ép từ phía sau đến từ hai tay đua của Movistar Yamaha MotoGP – Vinales và Rossi. Nhất là khi mùa giải MotoGP 2017 đi qua được hai vòng đua, Maverick Vinales vẫn chưa một lần bị đánh bại. Tân binh của Movistar Yamaha MotoGP đang vững vàng ở vị trí đầu tiên trên bảng tổng sắp tay đua toàn mùa giải với hai chiến thắng chặng liên tiếp.

Kết quả phân hạng:

Đón xem ngày đua chính thức chặng 3 Red Bull Grand Prix of The America 2017 diễn ra tại đường đua Circuit of The Americas vào hồi 02 giờ (giờ Việt Nam) ngày 23/4.

Đức Phúc