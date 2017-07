Jaguar ngày càng dấn sâu vào cuộc chơi SUV

Với giá bán khởi điểm tại Mỹ từ 39.590 USD và 28.500 bảng tại Anh, Jaguar E-Pace sẽ có các đối thủ cạnh tranh khá mạnh như người anh em Land Rover Evoque, bộ ba mẫu xe nước Đức là Audi Q3, BMW X1, Mercedes-Benz GLA cũng như những cái tên đến từ Nhật Bản như Lexus NX, Infiniti QX30...

Động cơ Ingenium diesel và xăng 2.0L của Jaguar E-Pace

Với thế hệ động cơ mang tên Ingenium 2.0L, Jaguar E-Pace phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ xăng tăng áp sẽ cho ba công suất đầu ra khác nhau (tương ứng với các phiên bản khác nhau), bao gồm: tối đa 245 và 296 mã lực, còn đối với động cơ diesel sẽ có tới ba công suất đầu ra; 147-177-236 mã lực.

Các phiên bản Jaguar E-Pace sẽ được trang bị hộp số tự động 9 cấp do ZF cung cấp và hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian Active Driveline AWD. Với trang bị động cơ xăng cao cấp nhất, Jaguar E-Pace có khả năng tăng tốc từ 0-96 km/h (60 mph) trong 5,9 giây (0-100 km/h trong vòng 6,4 giây), trước khi đạt tốc độ tối đa 243 km/h.

Hệ thống dẫn động All-wheel-Drive của Jaguar

Trong khi đó hệ thống Configurable Dynamics cho phép kiểm soát nhiều hơn các thiết lập cá nhân cho bộ điều chỉnh, hệ thống truyền dẫn, hệ thống lái, và hệ thống ổn định xe chủ động Adaptive Dynamics. Hệ thống sẽ cảm nhận những điều kiện của người lái, chuyển động của thân và bánh xe... điều chỉnh độ hoạt động của bộ giảm xóc để đáp ứng và đảm bảo sự an toàn tốt hơn trong vận hành.

Một số tính năng đáng chú ý của Jaguar E-Pace là các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái mới nhất bao gồm: một camera thu phát để can thiệp hệ thống phanh khẩn cấp tự động tiên tiến, cũng như để phát hiện người đi bộ và hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (Lane Keep Assist) và hệ thống nhận diện biển báo (Traffic Sign Recognition), hệ thống kiểm soát tốc độ thông minh (the Intelligent Speed Limiter ) và Hệ thống giám sát tình trạng người lái (Driver Condition Monitor).

Camera này cũng kết hợp với hệ thống lái có trợ lực điện hỗ trợ và hệ thống radar phía sau để cung cấp chức năng Hỗ trợ Điểm mù (Blind Spot Assist), giúp giảm thiểu nguy cơ va chạm trên các cung đường nhiều làn xe. Hệ thống Nhận diện phương tiện phía trước (Forward Traffic Detection) cũng cảnh báo người lái xe khi tiếp cận các phương tiện tại các nút giao thông, nơi có tầm nhìn bị hạn chế.

E-Pace là mẫu xe Jaguar đầu tiên được trang bị công nghệ hiển thị Head-Up Display, chìa khóa dạng đeo tay Acitivity Key... Và đáng quan tâm nhất là hệ thống InControl khá lí thú của Jaguar Land Rover, hệ thống này cho phép bạn giữ an toàn cho xe bằng cách theo dõi chiếc xe trên điện thoại thông minh, với công nghệ tự động cảnh báo khẩn cấp trong trường hợp xảy ra tai nạn và cho phép bạn kiểm tra mức nhiên liệu và số km đã chạy từ xa qua điện thoại hoặc đồng hồ thông minh, thậm chí có thể làm nóng, làm mát chiếc xe và thậm chí khởi động từ xa bằng cách sử dụng InControl.

Trang bị tiện nghi đáng quan tâm trên chiếc SUV hang sang cỡ nhỏ này bao gồm bảng điều khiển màu kỹ thuật số 12,3 inch, hệ thống âm thanh Meridian, bốn điểm sạc 12V và năm kết nối USB cũng như điểm truy cập Wi-Fi 4G (cho tối đa 8 thiết bị)...

Jaguar E-Pace lập một kỉ lục thế giới khó tin trong ngày ra mắt.

Alan Volkaerts, Giám đốc chuyên môn về dòng xe Jaguar E-Pace, cho biết: "Đây là một mẫu xe có sự kết hợp ấn tượng giữa tính thể thao của Jaguar với tính đa dụng của một chiếc SUV cỡ nhỏ. Đây là sự bổ sung mới nhất vào bộ sưu tập của gia đình PACE đang ngày càng phát triển”.

Như Phúc

Tổng hợp