Dòng xe hơi Hàn Quốc giá rẻ tấn công thị trường TP HCM

Theo thông tin từ nhà phân phối chính hãng là Công ty TNHH MTV Ssangyong Việt Nam, trước mắt, khách hàng có nhu cầu sẽ được tiếp cận với mẫu xe Ssangyong Tivoli. Đây là mẫu SUV nổi bật đang rất được ưa chuộng tại thị trường châu Âu, được đánh giá là đối thủ cạnh tranh đáng gờm của các xe như Ford EcoSport, Hyundai Creta, Suzuki Vitara…

Showroom Ssangyong đầu tiên tại miền Nam tọa lạc tại 786B Nguyễn Kiệm (Q.Gò Vấp)

Với giá bán chỉ từ 611 triệu đồng, Ssangyong TivoliI mang đến cho người tiêu dùng một sự lựa chọn đáp ứng yêu cầu về độ linh hoạt, hợp lý, tiện lợi di chuyển trong đô thị, nhất là ở đất nước có đông dân cư tại các thành phố lớn như Việt Nam.

Xe được thiết kế trên nền tảng hoàn toàn mới với nhiều tính năng nổi bật, kiểu dáng nhỏ gọn, diện mạo cân đối, mạnh mẽ, nhưng cũng không kém phần mượt mà, sang trọng.

Ssangyong Gò Vấp cung cấp nhiều mẫu xe với nhiều màu sắc cho khách hàng lựa chọn

Phần nội thất của xe được trau chuốt tỉ mỉ theo xu hướng mới nhằm tối đa hóa hiệu quả, không gian sử dụng cùng sự thoải mái cho người dùng. Các ghế ngồi được bọc nỉ với những đường khâu nổi và mặt ghế có vân tạo cảm giác thoải mái và thể thao. Xe được trang bị màn hình thông tin giải trí 7 inch tương thích với smartphone, camera lùi, và kết nối MP3… Bên cạnh đó còn có một màn hình nhỏ trên bảng tap-lô hiển thị màu sắc thời trang, cung cấp toàn bộ các thông tin về tình trạng hoạt động của xe, trong đó đáng chú ý có cảnh báo va chạm và tình trạng hướng quay vô-lăng.

Dù chỉ là mẫu SUV cỡ nhỏ, nhưng Tivoli được trang bị chức năng chỉnh tay ga hành trình (cruise control), đây là tính năng vẫn thường thấy trên các dòng xe cỡ lớn hoặc hạng sang, giúp người lái nhàn nhã khi di chuyển trên cao tốc. Tính năng này đã giúp Tivoli nâng tầm hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Ngoài ra, xe còn nhiều điểm ưu việt khi được trang bị khá đầy đủ các thiết bị an toàn gồm: túi khí, dây đai an toàn tự căng, phanh ABS và đĩa phanh ở 4 bánh…

Đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp của Ssangyong Gò Vấp sẽ đáp ứng đầy đủ mọi thắc mắc của khách hàng

Tivoli do Ssangyong Việt Nam cung cấp là bản máy xăng e-XGi160, 4 xy-lanh, dung tích 1.6L, cho công suất cực đại 126 mã lực và mô-men xoắn lớn nhất 157 Nm, kết hợp hộp số tự động Aisin 6 cấp. Đáng chú ý, trang bị sẵn có trên xe là nút bấm điều chỉnh 3 chế độ lái (Normal, Comford và Sport) kết hợp 3 chế độ vận hành (ECO, Power, Winter) tác động trực tiếp vào động cơ, giúp chiếc xe vận hành phù hợp với nhu cầu người lái. Xe có sẵn chế độ sang số tay (M) với lẫy đẩy số nằm ngay gần tay nắm, dễ dàng chuyển số tay chỉ bằng ngón cái.

Đặc biệt, với 5 người lớn đều là nam giới ngồi trên xe, cảm giác đầu tiên mà Tivoli mang lại có thể nói là ấn tượng tuyệt vời. Xe bốc, vọt ngay từ vòng tua thấp. Động cơ hoạt động khá mượt mà, không gằn, ì và sang số ở quãng võng tua 2.000 vòng/phút, tạo cảm giác nhẹ nhàng khi di chuyển trong môi trường đô thị.

Bên cạnh khu trưng bày hiện đại, Ssangyong Gò Vấp còn có khu dịch vụ sau bán hàng rộng hơn 2000 m2

Ông Hoàng Minh Khoa, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Ssangyong Việt Nam, nhà phân phối chính hãng xe Ssangyong cho biết: “Thương hiệu Ssangyong có mặt ở Việt Nam từ khá lâu nhưng phần lớn đều nhập qua các nhà nhập khẩu tư nhân, nhỏ lẻ. Việc Ssangyong được phân phối chính hãng tại showroom Ssangyong Gò Vấp khiến người tiêu dùng yên tâm hơn khi lựa chọn các sản phẩm tại Việt Nam. Bên cạnh việc sỡ hữu một chiếc xe đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về sự tiện lợi, độ mạnh mẽ, nhưng không kém phần sang trong với những công nghệ mới nhất, khách hàng còn được hưởng các chế độ chăm sóc chu đáo từ đội ngũ nhân viên lịch sự, chuyên nghiệp của công ty”.

Trong tháng đầu tiên khai trương, Ssangyong Việt Nam còn dành cho những khách hàng đầu tiên nhiều ưu đãi khi mua xe tại showroom Gò Vấp, bao gồm giảm 50 triệu đồng giá trị xe và tặng kèm gói phụ kiện trị giá hơn 40 triệu đồng.

Showroom Ssangyong Gò Vấp tọa lạc tại 786B Nguyễn Kiệm, P.3, quận Gò Vấp, là showroom đầu tiên tại phía Nam, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn 3S với dịch vụ bán hàng, phụ tùng và sữa chửa. Diện tích khu trưng bày rộng hơn 500m2, xưởng dịch vụ sau bán hàng rộng 2000m2 trưng bày nhiều mẫu xe với nhiều màu sắc và phiên bản khác nhau cho khách hàng lựa chọn. Điện thoại liên hệ: 098.130.7777 - 0965.33.22.66

Anh Xuân