GM Hàn Quốc tiến sát nguy cơ phá sản

Hồi tháng 2, GM cho biết sẽ đóng cửa một trong 4 nhà máy của mình tại Hàn Quốc và kêu gọi sự hỗ trợ của chính phủ cũng như sự nhượng bộ của công đoàn thì mới có thể tiếp tục hoạt động ở nước này.

Ông Barry Engle, Chủ tịch GM International, hôm 26/3 cũng đã nói với lãnh đạo công đoàn của GM Hàn Quốc rằng công ty cần có 600 triệu USD vào cuối tháng 4 mới có thể duy trì hoạt động.

Một người phát ngôn của GM Hàn Quốc cho biết, công ty cần sự nhượng bộ của công đoàn để có thể trình một kế hoạch cải tổ lên hai cổ đông lớn nhất của công ty là Tập đoàn GM (Mỹ) và Ngân hàng phát triển Hàn Quốc (KDB) vào ngày 20/4 tới. Do đó, GM muốn công đoàn đạt được thoả thuận tiền lương vào cuối tháng 3.

Nếu không trình được bản kế hoạch này, thì GM Hàn Quốc sẽ phải làm thủ tục phá sản.

Theo trang Wards Auto, phía lãnh đạo công đoàn đã từ chối tham gia các cuộc họp có camera giám sát đáng lẽ diễn ra vào ngày 12/4 vừa qua. Hai bên cũng không thu xếp được các cuộc gặp mới.

Về quyết định phải có camera ghi lại cuộc họp với công đoàn, GM Hàn Quốc cho biết đó chỉ là vấn đề an ninh, vì đã có không ít vụ việc các nhà đàm phán của công đoàn tấn công bạo lực lãnh đạo công ty hồi đầu tháng. Video ghi lại buổi làm việc đó cho thấy nhiều người đã vào văn phòng của CEO Kaher Kazem của GM Hàn Quốc và ném ghế, đập phá nhà máy và nội thất văn phòng. Sau đó, công ty đã gọi đây là một "sự cố bạo lực", gây tổn hại nghiêm trọng đến tài sản công ty.

Trước tình hình đó, một người phát ngôn của GM cho biết công ty sẵn sàng đàm phán với công đoàn bất cứ khi nào, miễn là có các biện pháp an ninh phù hợp. Người này cũng cho biết an toàn là ưu tiên hàng đầu, và công ty vẫn luôn tạo một môi trường làm việc an toàn cho tất cả nhân viên.

Trong khi đó, Chủ tịch Ngân hàng phát triển Hàn Quốc (KDB), đơn vị đang nắm 17% cổ phần GM Hàn Quốc, cho biết cần có thêm thời gian để quyết định xem có nên rót thêm vốn cho GM Hàn Quốc không. Việc xem xét ban đầu dự kiến sẽ hoàn tất trong vài ngày tới - 20/4, nhưng giờ đây, ngân hàng này nói rằng có thể phải kéo dài đến cuối tháng.

Hiện vẫn chưa rõ Tập đoàn GM (Mỹ) sẽ theo đúng kế hoạch ban đầu hay cho GM Hàn Quốc thêm thời gian. Tuy nhiên, GM đã thể hiện việc sẵn sàng rời bỏ một số thị trường kém hiệu quả, khi bán hai thương hiệu Opel và Vauxhall, cũng như công bố kế hoạch rút thương hiệu Chevrolet khỏi thị trường Ấn Độ và Nam Phi.

Nhiều năm qua, Hàn Quốc là trung tâm xuất khẩu giá rẻ của GM, cung cấp gần 1/5 lượng xe Chevrolet toàn cầu vào thời kỳ đỉnh cao.

Tuy nhiên, việc tập đoàn mẹ ở Mỹ quyết định rút khỏi một số thị trường không sinh lợi đã gây khó khăn cho GM Hàn Quốc.

Gần 2.500 công nhân tại GM Hàn Quốc, tương đương 15% nhân công của công ty, đã tự nguyện thôi việc, theo đề xuất của công ty khi tiến hành tái cơ cấu.

Theo công đoàn công ty, ông Engle cho biết GM Hàn Quốc có thể cân nhắc đề nghị thêm nhiều công nhân tự nguyện thôi việc trong số 680 công nhân hiện đang làm tại nhà máy Gunsan vì nhà máy này sẽ đóng cửa vào tháng 5 tới.

Khi đó, công đoàn cho biết sẽ không yêu cầu tăng lương và thưởng trong năm nay, nhưng thay vào đó, muốn GM đảm bảo một kế hoạch sản xuất trong tương lai và ổn định việc làm.

Tuy nhiên, GM Hàn Quốc vẫn muốn công đoàn cắt giảm khoản lương thưởng trị giá 80-90 tỷ won (74-84 triệu USD), trong khi đã được cắt giảm chi phí hơn 500 tỷ won từ sự nhượng bộ của công đoàn về tiền lương, thưởng của các trường hợp tự nguyện thôi việc.

GM Hàn Quốc dự kiến cắt giảm 5.000 việc làm, tương đương 30% nguồn nhân lực của công ty, nhưng vẫn duy trì sản xuất ổn định nếu chính phủ nước này thông qua bản kế hoạch tái cơ cậu trị giá 2,8 tỷ USD.

GM Hàn Quốc hiện thuê gần 16.000 lao động và cho biết nếu các cổ đông lớn không bơm thêm vốn, công ty có thể rơi vào tình trạng khủng hoảng thiếu tiền mặt.

GM nắm 77% cổ phần GM Hàn Quốc, còn KDB nắm 17%. Đối tác Trung Quốc của GM là SAIC Motor Corp Ltd nắm 6% còn lại.

Nhật Minh

Theo Wards Auto, Reuters