BMW triệu hồi gần 200.000 xe tại Trung Quốc

Tổng cục Giám sát chất lượng quốc gia của Trung Quốc (ASDQI) cho biết, hệ thống túi khí trên các mẫu xe của BMW tại thị trường nước này (bao gồm cả nhập khẩu và lắp ráp trong nước) có khả năng gây hại cho người ngồi trong xe khi xảy ra tai nạn - với hiện tượng được mô tả giống hệt với tác hại mà hãng túi khí Takata (Nhật Bản) đang gây bão triệu hồi hàng chục triệu xe trên toàn thế giới. Tuy nhiên, BMW và cả cơ quan quản lí của Trung Quốc đều không tiết lộ thông tin về nhà cung cấp túi khí cho các mẫu xe nằm trong diện triệu hồi này.

Hiện các mẫu BMW tại Trung Quốc phải triệu hồi để thay túi khí đợt này bao gồm 168.861 chiếc xe nhập khẩu, được sản xuất trong thời gian từ tháng 12/2005 đến tháng 12/2011, và 24.750 chiếc được sản xuất tại Trung Quốc trong thời gian từ tháng 7/2005 đến tháng 12/2011.

Trước đó, hồi tháng 10, BMW tại Mỹ đã phải triệu hồi 154.000 xe liên quan tới 26 mẫu xe khác nhau do bơm nhiên liệu có thể dừng hoạt động đột ngột do trục trặc hệ thống dây điện. Xa hơn là vào tháng 6, hãng xe Đức cũng đã phải triệu hồi gần 200.000 chiếc X3 và X4 do các neo ghế trẻ em hoạt động không đúng thiết kế, và vào tháng 2 là lệnh triệu hồi khoảng 840.000 xe do lỗi túi khi do Takata cung cấp.

Theo Bangkok Post, DW