BMW C 400 X - Động cơ một xi-lanh và ngập tràn công nghệ

Triển lãm mô-tô, xe máy EICMA 2017

C 400 X mới là thành viên mới nhất gia nhập gia đình BMW Motorrad

Trong danh mục sản phẩm của BMW Motorrad, C 400 X là “đàn em” của C 600 Sport và C 650 GT.

Đây là một mẫu xe tay ga đô thị cỡ trung, với sức mạnh đến từ khối động cơ dung tích 350cc xi-lanh đơn công suất 34 mã lực tại 6.000 vòng/phút, đi kèm hộp số vô cấp CVT.

Khung xe được làm bằng thép ống; kết hợp phuộc ống lồng phía trước và hai lò xo phuộc nhún phía sau.

Để bảo đảm an toàn, xe được trang bị tiêu chuẩn hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) cho cả phanh trước (đĩa kép) và sau (đĩa đơn), hệ thống chống trượt bánh (ASC) khi người lái phanh gấp trên đường trơn trượt.

Bên cạnh đó là hàng loạt công nghệ hiện đại khác, như phun nhiên liệu điện tử, kiểm soát ổn định thân xe, trang bị tiêu chuẩn đèn LED...

Phía trước người lái là cụm đồng hồ đa chức năng, với màn hình màu cảm ứng TFT 6,5 inch hiển thị các thông tin cần thiết, tình trạng hoạt động của xe cho người dùng.

Xe có hai tùy chọn màu sơn: trắng Alpine White hoặc xanh lam Metallic Zenith Blue; yên xe màu xám và đen hoặc đỏ và đen.

Một số hình ảnh mẫu BMW C 400 X vừa được giới thiệu:

Triển lãm mô-tô, xe máy EICMA 2017 diễn ra từ ngày 7 đến 12/11 tại Milan, Italy.

Gia Bảo

Theo Carscoops, Autocar