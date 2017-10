Bị phạt vì vừa hát to vừa lái xe

Theo truyền thông Canada, trên đường đến cửa hàng để mua nước uống, anh Taoufik Moalla đã vừa lái xe vừa hát theo giai điệu của bài Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) của C+C Music Factory. Trong lúc đang hát, anh này chợt nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát ở phía sau.

Ban đầu, anh Moalla chỉ nghĩ đơn thuần rằng viên sĩ quan cảnh sát muốn vượt lên trước, nhưng họ lại sử dụng loa để yêu cầu anh dừng xe. 4 sĩ quan cảnh sát đã tiếp cận xe của Moalla và hỏi xem có phải anh đã la hét hay không. Moalla trả lời rằng anh chỉ đơn giản là đang hát và trình bằng lái, cùng giấy phép lái xe để cảnh sát kiểm tra.

Ngay sau đó, người đàn ông này đã được một phen sửng sốt khi nhận được vé phạt 149 CAD (117 USD) vì đã la hét trong khi lái xe từ các sĩ quan cảnh sát. “Tôi hiểu rằng các sĩ quan cảnh sát đang làm công việc của mình, họ được phép kiểm tra xem mọi việc có ổn không đề phòng trường hợp tôi bắt cóc ai đó hay có điều gì đó nguy hiểm ở trong xe, nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng họ lại phạt tôi chỉ vì tôi hát trong lúc lái xe.”

Trước án phạt có phần kỳ lạ này, anh Moalla liên tục khẳng định mình không hề hát quá to và những gì đã xảy ra là hoàn toàn điên rồ. Người đàn ông này đang tiến hành các thủ tục để khiếu nại về án phạt. Kết quả hiện vẫn chưa rõ ràng; tuy nhiên, có một điều chắc chắn, là vợ anh lại tỏ ra không mấy thông cảm với chồng khi cho biết: nếu lý do Moalla bị phạt là vì hát thì cô thậm chí còn muốn anh bị phạt nặng gấp đôi (237 USD).

Lạc Diệp

Theo Carscoops