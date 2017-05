Bắc Kinh thẳng tay loại bỏ xe gây ô nhiễm

Theo kế hoạch hành động được đưa ra năm 2015, Bắc Kinh cam kết sẽ loại bỏ một triệu xe cũ trong giai đoạn 2013-2017. Để đạt được mục tiêu này, ước tính thành phố cần loại bỏ được 300.000 xe trong năm nay.

Cục môi trường Bắc Kinh cho biết, hiện thành phố có tổng cộng 5,7 triệu xe đang lưu thông, thải ra một nửa lượng khí thải nhà kính của thành phố, nguyên nhân chính của tình trạng bụi mù. Sau khi có sự gia tăng khói bụi trong khu vực hai tháng đầu năm, chính quyền thành phố cam kết sẽ áp dụng nhiều biện pháp cứng rắn hơn nữa để đạt được các mục tiêu về giảm ô nhiễm không khí.

Bộ trưởng Môi trường Trung Quốc Chen Jining cho biết các phương tiện giao thông đóng góp 31% tổng số hạt trôi nổi trong không khí của Bắc Kinh. Hai tháng đầu năm 2017, mật độ PM2.5 (các hạt bụi lơ lửng có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 micromet) trung bình ở Bắc Kinh đã lên tới 95 microgram/m3, tăng 69,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, ngưỡng an toàn mà Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo chỉ là 10 microgram/m3. Trước tình hình này, Bắc Kinh dự định sẽ giảm mật độ này xuống còn khoảng 60 microgram trong năm nay, giảm hơn 25% so với năm 2012.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này không hề dễ dàng. Cơn bão bụi quét qua miền bắc Trung Quốc vừa qua khiến mật độ PM2.5 của Bắc Kinh tăng vọt lên đến 630 microgram. Chính quyền thành phố đã phải đưa ra báo động đỏ, mức cao nhất về báo động ô nhiễm không khí.

Khánh Duy

Theo Reuters