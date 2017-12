Thí sinh Miss Teen gây chú ý vì quá giống Hoa hậu Đại dương

Ngọc Hân (bên trái ảnh) được nhận xét là có nhiều nét khá giống Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh (bên phải ảnh)

Lê Nguyễn Ngọc Hân Đến từ: TP. Hồ Chí Minh Tuổi: 16 Chiều cao: 1m64 Thành tích cá nhân: Học viên trung tâm CA3; Tham gia nét đẹp Võ Văn Tần (trường THCS Võ Văn Tần); Hoạt động văn nghệ trường cấp 2; Học sinh giỏi hạng nhất lớp 6,10; Top 9 Model Zacly - Misteen 2017; Từng tham gia Vietnam Designer Fashion Week, Junior Fashion Week và Vietnam International Fashion Week. Năng khiếu: Catwalk, nấu ăn đơn giản, ca hát Sở thích: Từ thiện, giúp đỡ người khác trong hoàn cảnh khó khăn Châm ngôn: Xa xa là ánh nắng mặt trời là khát vọng lớn nhất của tôi. Tôi không thể chạm tới nó nhưng tôi có thể nhìn lên và thấy được vẻ đẹp của nó, tin tưởng ở nó và cố gắng đi theo con đường mà nó dẫn dắt. Quan điểm sống: "Tình thương là hạnh phúc, là cái quý giá của con người. Nhưng vẫn có một số người bị lãng quên, không quan tâm đến nó, họ chỉ chạy theo chữ danh vọng, ước mơ đã được định hình sẵn. Như một dòng máu nóng bỗng chốc lạnh đen. Họ ngại giúp đỡ người khác khi khó khăn hoạn nạn. Họ chỉ biết sống cho riêng mình, thậm chí còn dè bỉu miệt thị. Hay tệ nạn cướp giật vẫn đang xảy ra hàng ngày đấy thôi, hãy cho họ không dám ngăn cản, hay họ sợ liên lụy. Sống đôi khi đơn giản là học cách yêu thương, chia sẻ nhưng không tính toán. Hãy thử một lần trải lòng và trân trọng những phút giây đó dù là nhỏ. Hãy yêu thương con người và đừng để một khi dừng lại bạn mới chợt nhận ra mình đã đánh mất nhiều thứ!".

Ngọc Hân lọt vào Top 9 của cuộc thi Miss Teen 2017

Ngọc Hân là thí sinh nhỏ tuổi nhất vào tới top 9 của cuộc thi Miss Teen 2017. Năm nay tuy mới chỉ 16 tuổi nhưng em lại sở hữu ngoại hình nổi bật với khả năng catwalk của người mẫu chuyên nghiệp, gu thời trang cá tính cùng thần thái biểu cảm ấn tượng.

Tại đêm Chung kết Miss Teen, trong trang phục dạ hội màu đen, Ngọc Hân khiến nhiều người bất ngờ khi trông khá giống Hoa hậu Đại dương - Lê Âu Ngân Anh với những biểu cảm trên gương mặt.

Trước ý kiến này, Ngọc Hân thẳng thắn chia sẻ: “Trước đây cũng có một số người nói em giống Miu Lê, nhưng một vài người lại cho rằng em giống Hoa hậu Ngân Anh. Có thể là do cách trang điểm. Em cũng thấy một người đẹp, một người là đại diện cho sắc đẹp thì việc mình giống họ là một vinh hạnh và em rất trân trọng điều đó. Em không nghĩ đó là một sự so sánh khập khiễng, bởi đây là so sánh giữa cái đẹp và cái đẹp”.

Suốt hành trình tham gia Miss Teen, Hân cho biết em đều hài lòng với những phần thể hiện của mình. Lọt vào top 9 chung cuộc với cô gái mới 16 tuổi đã là một thành công và là niềm vinh hạnh lớn bởi ngay từ đầu Hân đã xác định tham gia để học hỏi.

Trong đêm Chung kết Miss Teen hiếm thấy nụ cười của Ngọc Hân, cô bạn lý giải do đó là thói quen biểu cảm khi trình diễn thời trang

“Em học hỏi được rất nhiều thứ, cuộc thi giúp em nhận thức và trưởng thành hơn. Em thấy vinh hạnh dù không đạt giải nào nhưng đó là một kỷ niệm của em. Em tham gia cuộc thi không đặt nặng giải thưởng, em coi đó là cuộc chơi và chơi hết mình”, thí sinh đến từ TP. HCM nói.

Theo dõi hành trình Lê Nguyễn Ngọc Hân đến với top 9, ngay từ đầu Hân đã cho thấy khả năng của mình khi trình diễn catwalk và đó cũng là đam mê được Hân nuôi dưỡng và xác định sẽ là con đường em theo đuổi sau này.

Bức hình này của Ngọc Hân trông cũng khá giống ca sĩ Miu Lê

Được biết, cô bạn từng học qua 3 khóa về catwalk và tạo dáng. Ngọc Hân cũng gặt hái được một vài thành công khi từng lọt top 9 Model Zacly - Misteen 2017, tham gia Vietnam Designer Fashion Week, Junior Fashion Week, Vietnam International Fashion Week. Cô bạn cho biết trong thời gian tới Hân có dự định sẽ tiến vào showbiz và coi Miss Teen là bàn đạp vững chắc cho mình.

“Em tự tin nhất ở đôi chân của mình. Để trở thành một người mẫu trình diễn trên sàn catwalk thì đôi chân cần dài hơn, đẹp hơn nữa. Em nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục cố gắng để trau dồi bản thân. Về phong cách, mỗi ngày em sẽ lựa chọn một phong cách khác nhau, ngày dịu dàng, ngày cá tính nhưng lúc nào ra đường cũng phải đẹp, tự tin về cả ngoại hình, phẩm chất và kiến thức”, Ngọc Hân chia sẻ.

Một số hình ảnh khác của Ngọc Hấn

Kim Bảo Ngân