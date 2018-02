Lỡ đoán đúng tỉ số trận Chung kết U23, người đẹp nằm nhà một tuần vì bị đe doạ

Trước trận chung kết AFC Cup diễn ra tại Thường Châu (Trung Quốc), người đẹp Hoàng Hải Thu dự đoán Việt Nam sẽ thất bại trước Uzzbekistan với tỉ số 1-2. Thực tế trên sân đã diễn ra đúng như Hải Thu dự đoán nhưng cô lại cảm thấy rất buồn vì đội nhà thua đầy tiếc nuối.

Người đẹp Hoàng Hải Thu cùng bạn bè ra đường cổ vũ cho U23 Việt Nam

Cô là fan của thủ môn Bùi Tiến Dũng

Tự nhận mình là một fan trung thành của U23 Việt Nam, Hải Thu cảm thấy “có khổ mà không thể giãi bày” khi dân mạng chụp mũ rằng cô “hả hê trước trận thua của U23 Việt Nam”.

“Sau khi đọc status và đọc bài báo mà Thu dự đoán kết quả, có nhiều người gọi điện, nhắn tin chửi mắng, đe dọa nếu Thu dám ra đường sẽ tấn công", "Người đẹp Tài năng" của Hoa hậu Hoàn vũ 2017 cho biết.

“Bất cứ điều gì Thu nói đều bị cộng đồng mạng chỉ trích. Họ không cần biết sự việc ra sao và cũng không muốn nghe lời giải thích từ Thu. Suốt gần một tuần, Thu không dám ra đường và cũng không dám nghe điện thoại từ số lạ gọi đến.

Hiện tại, Thu đã đỡ hoang mang, ổn định hơn và có thể ra ngoài gặp gỡ bạn bè, trả lời báo chí. Chưa bao giờ Thu bị người ta mắng chửi mình, gia đình mình thậm tệ như thế”, Hải Thu nói.

Có những người bạn hiểu và nhắn tin động viên Hải Thu nhưng chỉ là họ âm thầm chứ không dám lên tiếng công khai vì họ cũng sợ dư luận đả kích họ. Đó cũng là điều khiến cho Hải Thu buồn bã.

Người đẹp Hoàng Hải Thu - top 45, "Người đẹp Tài năng" của Hoa hậu Hoàn vũ 2017

"Một số người phân tích cho Thu thấy rằng Thu không may mắn khi đưa ra quan điểm vào thời điểm không phù hợp và cách chia sẻ của Thu không đủ tế nhị để chiều lòng nhiều người. Sau vụ việc này Thu rút kinh nghiệm cho chính bản thân mình”, người đẹp Hải Thu chia sẻ.

Tuy nhiên, Hải Thu cũng rất bức xúc vì cô cho rằng cô không làm điều gì có lỗi. Rất nhiều người mắng chửi cô nhưng lại không chỉ cho cô thấy cô sai ở đâu, sai với ai, cần xin lỗi ai.

Nụ cười tự tin, rạng rỡ của Hải Thu khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Thậm chí, một số người còn đề nghị BTC Hoa hậu Hoàn vũ tước danh hiệu của Hoàng Hải Thu. Người đẹp cảm thấy điều này rất vô lí. Thu nói: “Danh hiệu “Người đẹp Tài năng” là do BGK rất công tâm để trao cho Thu, không vì lý do gì mà tước danh hiệu của Thu. Thu không phẫu thuật thẩm mỹ, không vi phạm quy định của BTC thì lý do gì lại kỷ luật, kiểm điểm thu hồi danh hiệu của Thu được. Đó chỉ là một câu nói dự đoán kết quả tỉ số mà thôi”.

Sau sự việc, Hải Thu cảm thấy rất mệt mỏi, tuy vậy cô cũng thấy mình may mắn vì gia đình và những người bạn thực sự đã ở bên cô, giúp cô vượt qua những ngày khó khăn chịu đả kích của dân mạng.

Huy Khánh