Điểm đến của những sinh viên khát khao cống hiến và được ghi nhận

”4 năm trước, ngay khi đọc lời giới thiệu về Tek Experts qua thông báo tuyển dụng về cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế, với khách hàng trên toàn cầu, mình đã rất ấn tượng và quyết định ứng tuyển luôn. Mình học về IT, nhưng công việc tại đây không chỉ liên quan đến IT mà lại được tiếp xúc với khách hàng khiến mình cảm thấy có hứng thú hơn nhiều so với là việc chỉ ngồi lập trình với máy tính khô khan. Hơn nữa, đây là công ty mới nên sẽ có nhiều đất “dụng võ” và nhiều cơ hội phát triển bản thân hơn”, Dũng nhớ lại.

Trương Quang Dũng

Sau 4 năm làm việc, giờ đây, ở độ tuổi 28, Dũng có phong thái tự tin, chững chạc, cuốn hút khiến người đối diện luôn có thiện cảm và bị thuyết phục hoàn toàn. Đó là điều dễ hiểu bởi Dũng không chỉ phụ trách nhóm nhân viên làm việc hiệu quả mà còn trực tiếp đứng ra giải quyết các vấn đề khó khăn của khách hàng giúp cấp dưới. Công việc tương đối áp lực, được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá cao về năng lực, nhưng Dũng luôn nhắc đến tinh thần làm việc nhóm, nhắc đến công sức, sự trợ giúp của các thành viên làm cùng với thái độ biết ơn và trân trọng.

Không chỉ Quang Dũng, nhiều nhân viên làm việc tại Tek Experts đều có cùng quan điểm: Đây là nơi đáng để làm việc, cống hiến, với môi trường chuyên nghiệp, toàn cầu nhưng rất thân thiện, gắn bó, không chỉ có mức lương thưởng vô cùng cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ở đây cơ hội thăng tiến rộng mở cùng sự hỗ trợ, đồng hành mạnh mẽ của ban lãnh đạo với nhân viên suốt trong quá trình làm việc.

Là công ty chuyên cung cấp các gói dịch vụ hỗ trợ kinh doanh và công nghệ thông tin toàn cầu, sau gần 4 năm có mặt tại Việt Nam công ty đang ngày càng có những bước tiến phát triển mạnh mẽ, là điểm đến hấp dẫn của sinh viên, đặc biệt là công nghệ thông tin.

Một góc làm việc tại văn phòng Tek Experts Việt Nam

Tek Experts là công ty đa quốc gia có mặt tại Mỹ, Bulgaria, Trung Quốc, Costa Rica, Cộng hoà Síp, Malta, và Việt Nam với khách hàng lớn đến từ nhiều khu vực trên toàn thế giới. Với mỗi thị trường, nhân viên làm việc sẽ thu được những trải nghiệm phong phú, từ việc tiếp xúc, giao lưu nền văn hóa đặc trưng cũng như chia sẻ kiến thức với các thành viên khác trong cộng đồng toàn cầu của tập đoàn này. Công ty chú trọng việc phát triển năng lực từng nhân viên. Ngay từ ngày đầu tiên gia nhập và xuyên suốt quá trình làm việc, các thành viên được tham gia rất nhiều khóa đào tạo do các chuyên gia nước ngoài giảng dạy. Đó là điều ban lãnh đạo và các nhân viên ở công ty luôn tự hào về hệ thống đào tạo chuyên nghiệp của mình. Đặc biệt, nếu nhân viên muốn học kĩ năng giúp ích cho sự phát triển tương lai, ban lãnh đạo vẫn sẽ tạo điều kiện.

Chính vì được làm việc trong môi trường cạnh tranh và liên tục được học tập, cập nhật những kiến thức mới hàng ngày, các thành viên của Tek Experts đều có bước trưởng thành vượt bậc, Theo một khảo sát của công ty, 17,5% số nhân viên làm việc trong 3 năm được thăng chức lên vị trí cao hơn.

Doanh nghiệp này cũng cam kết mang đến cho nhân viên môi trường làm việc thoải mái, khiến họ muốn gắn bó lâu dài và cống hiến hết mình cho công việc. Đó cũng là lời lí giải cho sự đầu tư cơ sở vật chất của ban lãnh đạo, biến nơi làm việc của nhân viên trở thành một trong những văn phòng đẹp nhất Hà Nội tại tầng 16 tòa nhà Lotte, Đào Tấn, Hà Nội.

Ông Nguyễn Mạnh Tường, Tổng Giám Đốc Tek Experts Việt Nam

Ông Nguyễn Mạnh Tường, Tổng Giám Đốc Tek Experts Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi luôn tìm kiếm những nhân tố phù hợp, những người muốn tạo sự khác biệt trong công việc và đang tìm kiếm không chỉ một một nghề nghiệp mà một sự nghiệp xứng đáng để theo đuổi, cùng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Công ty có kế hoạch phát triển quy mô 1.000 người tại Việt Nam trong 2-3 năm tới. Vì vậy chỉ cần bạn học tập tốt, cơ hội đồng hành cùng tập đoàn nằm trong tầm tay bạn”.

Để tìm hiểu thêm về thông tin tuyển dụng của Tek Experts, vui lòng truy cập: https://www.tek-experts.com/vn/careers/.

