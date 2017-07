Clip cô gái chơi bản hit Despacito bằng đàn tranh gây "sốt" mạng

Despacito là một bản nhạc nổi tiếng của nghệ sĩ người Puerto Rico Luis Fonsi kết hợp với rapper Daddy Yankee.

Người cover lại bản nhạc này là bạn Thanh My (sinh năm 1994, TP. HCM). Clip được đăng tải trên một số diễn đàn đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mọi người đều dành lời khen cho phần thể hiện độc đáo của cô gái trẻ đến từ Sài Gòn.

Liên hệ với Thanh My được biết, đây là clip được cô quay vào khuya ngày 24/7, với thời gian tranh thủ tập luyện trong 2 ngày.

Thanh My

“Mình đăng clip bên trang cá nhân thì có người bạn nói mình đăng thử lên diễn đàn trên Facebook, mình nghe lời làm theo thôi. Mình cũng bị bất ngờ với phản ứng tích cực của cộng đồng mạng”, 9x bày tỏ cảm xúc khi bất ngờ được nhiều người quan tâm.

Thanh My chia sẻ, bản thân My là con trong một gia đình có có truyền thống chơi đàn tranh nên ngay từ khi lên 8 tuổi, My đã được tiếp xúc với nhạc cụ cổ truyền. “Lúc đầu là do gia đình có truyền thống nên ép học, nhưng mà học xong thì mình mê tới giờ luôn”, My kể.

Thanh My cover ca khúc nhạc phim "Cô gái đến từ hôm qua" bằng đàn tranh

Thanh My và các bạn cùng đam mê nhạc cụ dân tộc

Là một người chơi đàn từ nhỏ, My thừa nhận chơi bất kỳ nhạc cụ nào cũng khó nếu không có đam mê và sự kiên trì. Với My, chơi đàn tranh khó nhất là cái hồn của tay trái vì phải vừa nhấn, rung, vuốt tạo chiều sâu cho bài.

Được biết mới đây, Thanh My vừa kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học vào nhạc viện và đang đợi kết quả. Hiện tại My đang vừa học vừa làm, cô bạn chơi đàn ở những khách sạn nhà hàng trong thành phố kết hợp với dạy thêm.

Kim Bảo Ngân

Ảnh và clip: Thanh My