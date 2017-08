Cặp đôi biết nhau từ mẫu giáo, kết hôn sau 20 năm làm bạn

Ngô Văn Cường và Ngô Thị Mai (sinh năm 1995), cặp đôi cùng nhau lớn lên ở mảnh đất Ninh Sơn (Việt Yên, Bắc Giang).

Chơi với nhau từ hồi còn bé, Mai và Cường vốn chẳng thân thiết thậm chí Mai còn là người chuyên bắt nạt cậu bạn cùng làng. Vậy mà chẳng ai tin nổi họ lại thành vợ chồng theo cách như thế.

Trước khi về chung một nhà, cả Cường và Mai đều đã từng trải qua một vài mối tình nhưng đều không có kết quả. Thế rồi chẳng ai bảo ai, cuối năm 2016 họ cùng chia tay người yêu, rồi hai người bạn vốn chẳng thân lại tâm sự với nhau, chia sẻ và đồng cảm.

Biết cả hai đều đang độc thân, gia đình hai bên cố gắng vun vào rồi gán ghép để cả hai đến với nhau. Chuyện tình yêu vốn chỉ hai người nhưng khi được các bậc phụ huynh đồng ý thì không còn điều gì tuyệt vời hơn, đầu năm 2017 Cường chính thức tỏ tình với Mai.

Màn tỏ tình hết sức đơn giản lấy bối cảnh là đêm Giao thừa, Cường nói với Mai “Mày làm người yêu tao nhé” và họ chính thức yêu nhau.

Bạn bè cùng lớp chơi với nhau đã rất hiểu tính nhau rồi nên “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, sự gán ghép của mọi người vô hình lại là chất xúc tác để họ đến với nhau. Được biết cặp đôi mới tổ chức hôn lễ cách đây chưa lâu.

Hiện tại Mai đang đi du học tại Hàn Quốc và chỉ còn một năm nữa sẽ ra trường. Về phía Cường, 9x đang làm nghề tự do.

Câu chuyện tình yêu của Cường và Mai sau khi được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm rất lớn. Mọi người hầu hết đều cảm thấy thú vị với chuyện tình yêu Việt phiên bản Hàn này.

Có một người bạn thân khác giới từ bé đến lớn đã khó nay người bạn đó lại trở thành người đồng hành cùng mình trên đoạn đường còn lại cũng là một điều thú vị mà cuộc sống ban tặng. Từ bạn thân trở thành tri kỷ, điều đó giống như bài hát nổi tiếng của Jason Mraz “Lucky I'm In Love with my Best Friend - Thật may mắn làm sao khi tôi nên duyên cùng bạn thân”.

Kim Bảo Ngân

Ảnh: NVCC