Biết đâu đấy, có thể bạn đang "follow" hội con nhà giàu... "hàng nhái"!

Cuộc đua "sống ảo" không trừ một ai

Thử tưởng tượng, bạn đang là học sinh cấp Ba, gia đình bạn thuộc diện đủ ăn đủ tiêu nhưng không quá dư dả, tuy nhiên bạn nay đòi ba mẹ mua cho điện thoại iPhone 7, mai lại đòi đổi Macbook mới, áo quần giày dép không bao giờ mua ở shop ven đường mà phải "order" từ nước ngoài về, rồi còn n thứ xịn xịn xịn khác,…

Hoặc nếu bạn là sinh viên và đang có một công việc làm thêm với thu nhập vừa xinh, cộng với "học bổng O-ba-ma" (tức ba mẹ chu cấp cho) hàng tháng. Nếu không phung phí thì bạn sẽ sống khá thoải mái. Tuy nhiên, cuộc sống sinh viên thành phố mà, xung quanh đâu thiếu "hội con nhà giàu", bạn cũng không muốn thua bạn kém bè nên thường vung tay quá trán. Thế nên, vòng xoay cuộc sống của bạn thường diễn ra như sau: Thời gian đầu tháng bạn sống rất "sang chảnh", đến cuối tháng thì ví tiền và dạ dày kêu gào vì đã một tuần nay bạn ăn mì gói trừ bữa. Nhưng bạn cứ tặc lưỡi: Tháng sau mình sẽ tiết kiệm mà! Có điều, không biết đến bao giờ mới có cái "tháng sau" đó.

Đây đang là bức tranh chung của rất nhiều bạn trẻ hiện nay: Không ít người đang cố “giả vờ” mình giàu có và chi tiền cho những dịch vụ sang chảnh quá mức so với thu nhập của mình. Hệ quả là họ sẽ phải cắt đi khoản tiền tiết kiệm cho những lúc cần kíp hoặc đầu tư cho tương lai. Thậm chí, họ còn có thể rơi vào nợ nần chồng chất nữa. Nếu bạn đang phụ thuộc tài chính vào bố mẹ thì người lãnh đủ không ai khác chính là bố mẹ của bạn.

Những hình ảnh khoe của của giới con-nhà-giàu giờ không thiếu trên mạng xã hội.

1001 kiểu khoe của thường thấy trên mạng

Nhiều nhất và cũng dễ thấy nhất chính là... khoe tiền, thật nhiều tiền kiểu như "hôm nay em ngán hoa hồng lắm rồi, em chọn tắm trong bồn tiền cơ, ahihi", "tiền lì xì của mình năm nay hẻo quá, chỉ toàn tờ 100 usd thôi, huhu", "sáng nay mẹ đưa cho cục (tiền) này, giờ biết đi ăn gì đây, khó nghĩ ghê"... hòng gây ấn tượng với mọi người. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người cho rằng đây là cách thu hút sự chú ý hết sức "trẻ ranh tập tành dân sành" hay "đúng kiểu bán hàng online", hoàn toàn không thể hiện được đẳng cấp sang chảnh đích thực.

Những bức ảnh khoe tiền kiểu này giờ chẳng xi-nhê gì nữa đâu, dẹp đi là vừa!

Kiểu thứ hai là những bức ảnh sang chảnh ngút trời như check-in khoang VIP trên máy bay, nằm dài phơi nắng trên du thuyền triệu đô, tay đeo đồng hồ tiền tỉ đặt hững hờ trên vô-lăng siêu xe,... Nhưng máy bay - du thuyền - siêu xe ở đâu ra mà lắm thế, sẵn thế. Nên mình thích thì mình... chôm ảnh người khác đem về chỉnh sửa một chút, chèn vài cái fitter màu, vẽ thêm vài cái "tha thu" lên tay lên ngực cho nó cá tính, tèn ten, cả thế giới vào đây mà xem, vào đây mà like đi nào! Một số người thậm chí cho biết họ coi đây như là một "liệu pháp tâm lý" giúp họ cảm thấy ổn hơn, tự tin vào bản thân hơn.

Bạn không có tiền ngồi khoang hạng nhất? Đừng lo, đã có... Google và Pinterest!

Thứ ba, một số người lại chịu sự ảnh hưởng nặng nề từ những người xung quanh hay các phương tiện truyền thông. Họ cảm thấy mình "không thuộc về thế giới này" nếu không được sở hữu những thứ mới nhất, "hot" nhất mà các phương tiện truyền thông quảng cáo, đặc biệt là những vật dụng hay trang phục mà những người nổi tiếng/ bạn bè xung quanh đang dùng, bất chấp việc giá cả đắt đỏ ra sao.

Cuối cùng là kiểu người "y.o.l.o - vô lo" luôn nghĩ rằng “cuộc đời ai biết trước chữ ngờ, còn sống còn tiêu, trẻ không chơi già hối hận", hoàn toàn đi chệch khỏi thông điệp ý nghĩa "Hãy trân trọng cuộc sống hiện tại, vì bạn chỉ sống một lần trong đời" mà những người sống theo tiêu chí Y.O.L.O (you only live once) đưa ra ban đầu.

Tiền bạc - giàu sang liệu có phải là tất cả?

Nếu như bạn đang phải dùng đến tiền mới có được bạn bè và sự chú ý của mọi người, thì thành thật chia buồn vì bạn đã thất bại rồi. Bạn bè thật sự sẽ không vô tư xài tiền của bạn đâu. Nhà văn Hamlet Trương chia sẻ trên facebook của anh như sau:

"Muôn đời, chơi với bạn bè đừng khoe giàu.

1. Bạn tốt thì nó ngại, trả tiền ăn cho nó miết lần sau rủ nó không đi. Vì nó không thích ai bao nó mãi. Có trai bao gái bao chứ nó không muốn làm "bạn bao".

2. Bạn xấu thì nó lợi dụng.

3. Người giàu hơn nghe khoe mẽ thì họ sẽ cười thầm trong bụng. Giàu hơn ai mà khoe?

4. Người nghèo hơn nghe khoe mẽ họ tủi thân, họ cảm thấy bất lực và áp lực vì cuộc sống không đầy đủ bằng. Không nhân hậu!

5. Nếu khoe giàu mà là giàu thật và hành xử rộng rãi, sang chảnh với mọi người thật thì coi lại số 1 và 2.

6. Nếu khoe giàu mà hành xử bủn xỉn, như kiểu keo kiết từ trong cốt, kiết từ tiền kiếp, khoe giàu mà đi ăn với bạn tính từng li từng tí, ăn miếng nào chia tiền đủ mới thôi, thì cái khoe đó vô nghĩa và những người nghe họ vừa ghét vừa khinh.

7. Khoe giàu liên miên thì trộm cướp nó dòm. Cuộc sống không an toàn.

8. Khoe giàu hoài khó kiếm người yêu, vì người yêu tốt thì coi lại số 1, còn người yêu lợi dụng kiếm chác thì nó là số 2.

9. Khi khoe giàu, rất hay dễ rơi vào hệ quả của nó chính là "chê nghèo". Sẽ luôn miệng ối chỗ này hẻm hợp với tui, ối đồ ăn gì rẻ rúng dơ dáy, ối rẻ rẻ rẻ... y như cách hành xử của chính họ.

10. Khoe giàu mãi thành nghiện sẽ bị đóng khung hình ảnh dẫn đến áp lực phải luôn có hình ảnh ăn chơi phù hợp. Người ta ca sĩ, diễn viên mới phải giữ hình tượng, còn đằng này lỡ khoe giàu nên phải luôn đu theo."

Thấy mệt không!

Hãy cứ là chính mình. Nếu được thì cố gắng học tập để "nâng cấp" bạn thành một phiên bản tốt hơn chính bạn của ngày hôm qua. Bạn sẽ giàu có và sống sang chảnh thực sự khi sự giàu có đó do chính bạn tạo dựng nên một cách chân chính.

Khi không còn bạn bè, gia đình, liệu tiền có an ủi được bạn?

Cuộc đời không ai biết trước được chữ ngờ. Chúng ta không biết tương lai của mình sẽ như thế nào nên hiện tại hãy tập thói quen tiết kiệm dần ngay từ bây giờ, thay vì giả vờ sống một cuộc sống sang chảnh không thuộc về mình.

Tiền bạc và giàu sang rất quan trọng, nhưng chúng không phải là tất cả. Những người thân yêu của bạn quan trọng hơn gấp nhiều lần. Vì sao ư? Vì bạn có thể làm giàu từ từ, dẫu thất bại vẫn có thể làm lại. Nhưng khi không còn những người thân yêu bên cạnh, sự giàu sang của bạn sẽ mất đi rất nhiều niềm vui. Bạn sẽ khoe nó với ai đây? Hay đơn giản nhất, khi bạn buồn chán, cô đơn, ai sẽ an ủi bạn? Người thân, bạn thân hay mớ tiền vô tri vô giác?

* Ảnh trong bài chỉ mang tính minh họa, bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.

Theo TRINA

Hoa học trò