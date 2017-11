Bạn trẻ kể chuyện Thánh Gióng bằng vũ đạo cover Kpop

Clip nhóm nhảy Kpop kể chuyện Thánh Gióng

Tối ngày 5/11/2017, khán giả có mặt tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã được thưởng thức màn trình diễn của 11 nhóm thí sinh xuất sắc nhất trong cuộc thi vũ đạo Dance for Idol. Đây là 11 nhóm nhảy được BGK lựa chọn ra từ 150 đội thi nhiệt huyết và tài năng lọt vào đêm Chung kết của cuộc thi.

Trong đêm thi chung kết, mỗi đội thi bốc thăm đề bài là màn biên đạo của các bài hát Kpop nổi tiếng. Với nhiều tiết mục vô cùng đặc sắc và ấn tượng, các thí sinh đã đưa khán giả và Ban Giám khảo đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Đội thi S&C Crew đã gây ấn tượng cho toàn bộ khán giả và BGK khi xuất hiện trên sân khấu trong trang phục “con Lạc cháu Rồng”, kể câu chuyện Truyền thuyết Thánh Gióng bằng ngôn ngữ nhảy Kpop và múa đương đại.

Bên cạnh những bước nhảy mạnh mẽ, dứt khoát trong biên đạo của ca khúc Fire, nhóm S&C Crew khéo léo kết hợp với điệu múa dân gian đương đại của Việt Nam trong phân đoạn người mẹ của Thánh Gióng giã từ người con của mình sau khi dẹp tan giặc ngoại xâm, đem lại cái kết trọn vẹn cho tiết mục.

Những giai điệu sôi động, mạnh mẽ của ca khúc Fire – BTS được nhóm sử dụng làm nhạc nền cho phân đoạn “Thánh Gióng đánh giặc Ân”. Đây là một trong những tiết mục đặc sắc cả về sự trình diễn và đầu tư công phu từ đạo cụ, phục trang.

Không chỉ lạ và độc, phong cách biểu diễn chuyên nghiệp của S&C Crew đã khiến khán giả vô cùng phấn khích khi đã mang đến cho người xem một góc nhìn hoàn toàn mới về một thiên truyện huyền thoại của Việt Nam, cũng như môn nghệ thuật nhảy cover Kpop. Nhóm đã nhận được giải Ba chung cuộc cho phần trình diễn choáng ngợp của mình.

Vũ khúc Kpop theo phong cách sexy của nhóm The Heat

Nói về độ chuyên nghiệp của các tiết mục dự thi trong vòng chung kết năm nay, không thể không nhắc tới tiết mục cover Boombayah của nhóm thí sinh Kathers và Burn it up của nhóm The Heat.

Thần thái tự tin, vũ đạo chuyên nghiệp, sự máu lửa trong từng bước nhảy của tất cả các chàng trai, cô gái đã để lại ấn tượng đẹp cho BGK về một thế hệ dancer trẻ đam mê, nhiệt huyết và luôn cháy hết mình theo điệu nhạc. Đây cũng là hai nhóm thi khiến BGK đau đầu để có thể đưa ra quyết định kết quả cuối cùng bởi 2 đội chỉ hơn kém nhau đúng 1 điểm.

Kết quả chung cuộc, giải Nhất thuộc về nhóm The Heat với tiết mục Burn it up – Wanna One. Giải Nhì được trao cho 3 chàng trai của nhóm Kathers với màn hóa thân thành các nữ ca sĩ Blackpink trong ca khúc Boombayah một cách xuất sắc. Nhóm S&C Crew giành giải Ba và B-wild là nhóm thi được nhiều khán giả bình chọn nhất.

Bên cạnh đó, cuộc thi còn ghi nhận sự tỏa sáng của từng cá nhân, và dancer được khán giả yêu thích nhất là Lâm Huỳnh Đức của nhóm S&C Crew.

Nhóm The Heat sử dụng nền nhạc và vũ đạo của Burn it up – Wanna One kể câu chuyện về chàng Joker và cô gái xinh đẹp.

Niềm vui của các Tân vô địch khi vượt qua đối thủ chỉ với 1 điểm chênh lệch.

Do kết quả bốc thăm, 3 chàng trai Kathers buộc phải hóa thân thành các cô gái của nhóm Blackpink và sự xuất thần, thăng hoa trên sân khấu đã giúp nhóm giành giải Nhì chung cuộc.

Nhóm nhảy được yêu thích nhất cuộc thi B-wild trình diễn những động tác đặc trưng của ban nhạc thần tượng đình đám SNSD

Climax crew trình diễn những bước nhảy và thần thái của nhóm nhạc EXO một cách hoàn hảo.

Hóa thân thành nhóm nhạc thần tượng đình đám Bigbang trong bài hát quen thuộc Bang bang bang, những người bạn đến từ Hải Phòng Sound Wave Dance Crew không làm cho các fan của ban nhạc thất vọng.

Với đề bài Fire Truck (xe cứu hỏa), nhóm The Zoo đã có màn trình diễn thú vị khi kết hợp vũ đạo và các đạo cụ trên sân khấu để phản ánh tình trạng giao thông tại Việt Nam.

Những chiến binh của Whatever Crew đem lại cái kết trọn vẹn cho đêm chung kết với tiết mục Warrior – B.A.P.

Hồng Minh