Xu hướng sống xanh thay đổi thị trường bất động sản

Theo một nghiên cứu được đăng tải trên Movainternational, 35% người tiêu dùng tại các nước phát triển sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm thân thiện với môi trường, đặc biệt là nhà ở. Con số này được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng lên qua các năm. Thực tế cũng cho thấy, mối quan tâm dành cho sức khỏe đang được nhiều người Việt ưu tiên hơn. Bằng chứng là những khu đô thị sinh thái luôn là sự lựa chọn hàng đầu của giới thượng lưu.

Mô hình sinh thái chuẩn mực trong lòng Hà Nội

Một trong những dự án bất động sản cao cấp đi đầu theo xu hướng “sống xanh” là Vinhomes Riverside của Chủ đầu tư Vingroup. Ra mắt thị trường vào năm 2011, vào thời điểm mà ở Hà Nội gần như chưa có khu đô thị sinh thái khép kín nào được xây dựng với quy mô lớn như vậy, dự án đã gây ấn tượng mạnh với người dân Hà Nội và giới đầu tư bất động sản. Cho tới nay, Vinhomes Riverside vẫn tiếp tục là một cái tên hàng đầu trong phân khúc cao cấp.

Kế thừa và phát huy tầm nhìn của giai đoạn 1, Vingroup tiếp tục giới thiệu giai đoạn 2 của dự án mang tên Vinhomes Riverside – The Harmony. Từ 12,8km kênh đào xanh mát và 60ha cây xanh của giai đoạn đầu, cư dân Vinhomes Riverside – The Harmony sẽ được thụ hưởng thêm 6km kênh đào và 10,5ha cây xanh. Đặc biệt, khu hồ trung tâm với diện tích 12,4ha đã được thiết kế và đầu tư trong giai đoạn 2, đảm bảo đem lại một bầu không khí trong lành, xanh mát.

Mô hình sinh thái cao cấp chuẩn mực tại Vinhomes Riverside – The Harmony

Yếu tố xanh được kết hợp hài hòa với các yếu tố tiện ích khác

Trong giai đoạn 2, hơn 100 tiện ích trong đó với 40 tiện ích điểm nhấn sẽ được xây dựng thêm tại Vinhomes Riverside – The Harmony để thỏa mãn nhu cầu về sức khỏe, giáo dục và mua sắm, giải trí cho các cư dân. Nhờ có nền tảng xanh mà các tiện ích này cũng trở nên phong phú, đa dạng và chất lượng hơn.

Hệ thống trường học liên cấp Vinschool, nằm trọn trong không gian xanh mát mà chỉ cách nhà vài bước chân sẽ là lựa chọn lý tưởng cho các cư dân nhí và các bậc phụ huynh tại Vinhomes Riverside. Sau giờ học, các bé tha hồ tận hưởng hàng trăm tiện ích ngay trong khuôn viên nhà, từ công viên khủng long, sân chơi nước tương tác, sân trượt ván, đảo đọc sách…

Các cư dân lớn tuổi có thể hưởng lợi từ các tiện ích như vườn dưỡng sinh cho người già, đường dạo bộ ven hồ, khu thể thao phức hợp… Ngoài ra, cư dân còn có thể tham gia vào hàng loạt các hoạt động rèn luyện cơ thể đa dạng khác như tản bộ bên hồ, đạp xe, bơi tại bể bơi vô cực, chơi tennis, chơi golf… Tất cả cơ sở hạ tầng và tiện ích này của Vinhomes Riverside được xây dựng theo tiêu chuẩn cao nhất để đảm bảo đem đến một trải nghiệm sống toàn diện về cả thể chất và tinh thần cho các cư dân.

Vinhomes Riverside - The Harmony sở những diện tích xanh "khủng" mà không khu đô thị nào trong lòng Hà Nội so sánh được

Một khảo sát của CBRE đã chỉ ra rằng, ngày càng có nhiều gia đình Việt quan tâm tới môi trường sống tại các đô thị mới tiện nghi và đẳng cấp, nằm không xa trung tâm thành phố nhưng vẫn đảm bảo riêng biệt, yên bình. Đây cũng là lý do để Vinhomes Riverside - The Harmony được tin tưởng sẽ trở thành nơi an cư lý tưởng, điểm đến hứa hẹn cho một không gian sống thịnh vượng với mô hình sinh thái trong lành cho cư dân thượng lưu của Thủ đô.

Tọa lạc tại cửa ngõ phía Đông Bắc Thủ đô Hà Nội, cách hồ Hoàn Kiếm chưa đầy 9 phút chạy xe và kết nối linh hoạt với cụm công trình trọng điểm của Thủ đô bằng hệ thống giao thông cầu đường đường hiện đại, giai đoạn 2 của dự án, Vinhomes Riverside – The Harmony được chính thức ra mắt ba trong bốn tiểu khu theo phong cách Tân cổ điển bao gồm Tiểu khu Nguyệt Quế - kiến trúc Hy Lạp, Tiểu khu Phong Lan – kiến trúc Pháp, tiểu khu Hướng Dương – kiến trúc Đông Dương và tiểu khu Tulip – kiến trúc Ý. Trong giai đoạn này, bên cạnh loại hình biệt thự đơn lập và song lập, khách hàng còn có thể lựa chọn mô hình nhà liền kề, nhà vườn, biệt thự tứ lập và nhà phố. Khoảng 100 căn nhà vườn Hy Lạp và Pháp đã được chính thức mở bán trong quý 1/2017.