Vĩnh Yên: Cất nóc dự án mang phong cách sống thời thượng tiên phong

Vị trí đắc địa trung tâm bậc nhất TP Vĩnh Yên

Chung cư cao cấp hỗn hợp An Phú Residence, có vị trí đắc địa ngay tại trung tâm thành phố Vĩnh Yên, trên đường Phan Chu Trinh, phường Khai Quang. Dự án có phía Bắc giáp đường Phan Chu Trinh và khu dân cư số 2. Phía Nam và Đông Nam giáp khu dân cư Thanh Giã thuộc phường Khai Quang. Phía Đông giáp tuyến đường nối Phan Chu Trinh và Tôn Đức Thắng. Phía Tây giáp đường Ngô Gia Tự.

Từ dự án An Phú Residence, chỉ cách một bước chân cư dân có thể xuống phố mua sắm, vui chơi

Nằm trong khu vực sầm uất bậc nhất trung tâm thành phố Vĩnh Yên, khu nhà ở An Phú được thừa hưởng những tiện ích đồng bộ lân cận. Trong vòng 2 km từ dự án, cư dân có thể kết nối dễ dàng đến tất cả các tiện ích cần thiết như trường học các cấp từ tiểu học đến THPT, các bệnh viện lớn, các khu TTTM, siêu thị An Phú, Big C, Co-op Mart, ngân hàng, các khu vui chơi giải trí, sân golf Đầm Vạc... Dự án có kết nối vô cùng thuận tiện đến các trục đường huyết mạch như chỉ cách cao tốc Nội Bài – Lào Cai, quốc lộ 2A khoảng 2km, đường Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, Ngô Gia Tự... rất thuận tiện để cư dân di chuyển đi các khu vực lân cận, về Thủ đô hoặc đi các tỉnh Tây Bắc.

Từ khu nhà ở An Phú cư dân cũng chỉ cần di chuyển khoảng 20 km sẽ tới khu du lịch Tam Đảo, tận hưởng những kì nghỉ cuối tuần đầy thư giãn cùng với gia đình.

Phong cách sống thời thượng – “Một bước ra phố”

An Phú Residence được xây dựng với định hướng trở thành điểm dân cư đô thị mới hiện đại và đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu ăn ở, sinh hoạt, vui chơi giải trí và nhu cầu phát triển đô thị hóa tại thành phố Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc. An Phú Residence được coi là dự án tiên phong được xây dựng với phong cách sống mới, thời thượng, tiện ích ngay dưới chân. Cư dân chỉ cần “một bước ra phố”, phù hợp với xu hướng, trong bối cảnh thành phố ngày càng phát triển hiện đại.

Được xây dựng trên tổng diện tích đất rộng 4.2ha, An Phú Residence bao gồm 68 căn nhà chia lô và 2 khối tháp cao 15 tầng cung cấp 212 căn hộ chung cư cao cấp.

Phối cảnh 2 tòa tháp chung cư cao cấp An Phú Residence

Khu vực đỗ xe được chia thành 2 bãi: Toàn bộ khu vực tầng trệt dùng để đậu xe cho các hộ thuộc 2 tòa tháp và khách vãng lai. Bãi xe đậu xe của nhà hàng được bố trí tiếp giáp với đường giao thông nội bộ bảo đảm sự hài hòa và tiện lợi.

Trong khuôn viên An Phú Residence, cây xanh và vườn hoa được chủ đầu tư chú trọng, bố trí thành các tuyến bám dọc ranh giới phía trước và phía sau, theo các tuyến đường nội khu và tập trung quanh các khu sân thể thao tạo nên môi trường sống trong lành, hòa cùng thiên nhiên.

Trong khuôn viên dự án còn có các khu nhà phố thương mại với các siêu thị, khu mua sắm, nhà hàng, cafe; cư dân được rèn luyện sức khỏe với phòng tập gym hiện đại, sân cầu lông, đường dạo bộ; trẻ em có khu vui chơi và nhà trẻ ngay trong nội khu...

Hệ thống giao thông nội bộ được chủ đầu tư công ty TNHH An Phú phân bổ hợp lý. Dự án có một tuyến đường chạy dọc mặt trước khối nhà chung cư và nhà chia lô, kết nối với mạng giao thông đối ngoại bởi lối vào chính phía Bắc từ đường Phan Chu Trinh. Bên cạnh đó là lối vào phụ phía Đông từ đường Tôn Đức Thắng; hệ thống đường giao thông nội bộ có chiều rộng từ 6m đến 14m, vỉa hè rộng khoảng 3m.

Với những thành tựu của Vĩnh Phúc trong thu hút đầu tư nước ngoài vào địa bàn tỉnh, Vĩnh Yên đang trở thành một thành phố năng động và hiện đại, trong đó, Chung cư An Phú Residence được kỳ vọng tạo ra một không gian sống thanh bình, một phong cách sống mới ươm mầm cho các thế hệ tương lai.

Sản phẩm đa dạng, giá cả hấp dẫn

Với quy hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết, lại nằm ở vị trí đắc địa bậc nhất Thành phố Vĩnh Yên, An Phú Residence đang trở thành tâm điểm trên thị trường bất động sản khu vực. Các căn hộ với diện tích đa dạng từ 65 – 128 m2 sẽ mang đến sự lựa chọn đa dạng cho khách hang mua để ở cũng như các nhà đầu tư.

Ngày 14/01/2018, chủ đầu tư An Phú phối hợp với Đất Xanh Miền Bắc tổ chức lễ cất nóc tòa tháp A với nhiều chính sách và phần quà hấp dẫn:

- Quà tri ân cho các khách đã đặt mua: Vòi chậu bếp Hugo trị giá 1,5 triệu đồng

- Quà cho khách đặt cọc tại sự kiện:

+ Lộc vàng may mắn 2 chỉ vàng SJC

+ Tặng gói nội thất lên đến 100 triệu đồng cho các khách hàng đặt mua mới.

- Quà cho khách tham dự: 20 suất vòi xịt Hugo

Thông tin Sự kiện cất nóc tòa tháp A dự án An Phú Residence: Thời gian: 08h30 – 11h30 ngày 14/01/2018 Địa điểm: Văn phòng Bán hàng dự án An Phú Residence, đường Phan Chu Trinh, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Liên hệ nhận thư mời: Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc Hotline: 094 366 9191