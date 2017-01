Vì sao Thanh Xuân luôn là điểm đến cho những dự án bất động sản cao cấp?

Đất lành nhiều dự án

Không phải ngẫu nhiên mà quận Thanh Xuân lại là mảnh đất nhiều người lựa chọn để làm nơi an cư lạc nghiệp và đầu tư sinh lời. Sở hữu vị trí là nơi giao thoa của các trục giao thông chính, cơ sở hạ tầng, tiện ích đồng bộ, được đầu tư lớn…là lý do để thu hút cư dân sinh sống. Đáp ứng nhu cầu an cư nhiều dự án bất động sản đã được hình thành tại quận nội đô này phân bổ ở các phân khúc.

Điểm qua các dự án cao cấp trên địa bàn này có thể kể đến như The Legend, Imperial Garden – Nguyễn Huy Tưởng; Goldseason ngay khu vực Nguyễn Tuân…và mới đây nhất là dự án Việt Đức Complex.

Lượng cầu căn hộ khu vực Thanh Xuân lớn đã khiến cho tình hình giao dịch tại đây ngày càng sôi động. Thêm vào đó do nguồn cung ở phân khúc cao cấp còn ít nên số lượng căn hộ tung ra thị trường đều bán rất nhanh. Bất động sản cao cấp nội đô với mức giá dao động từ 2- 4 tỷ đồng/ căn không chỉ được đối tượng người mua nhà quan tâm mà còn là kênh đầu tư hấp dẫn của các nhà đầu tư thứ cấp lớn bởi tiềm năng tăng giá trong tương lai.

Hàng đẹp tự tin không thiếu khách mua

Nhiều dự án chung cư cao cấp khu vực nội đô vẫn cho thấy tình hình bán hàng khả quan nhờ lợi thế về vị trí, chất lượng, tiến độ và tiềm lực chủ đầu tư. Theo đánh giá của một số chuyên gia bất động sản đối tượng khách hàng cao cấp có thể không quan tâm đến giá cả nhưng quan trọng hơn về vị trí và chất lượng sống tại dự án.

Mới ra mắt thị trường Việt Đức Complex ghi nhận những tín hiệu khả quan trong giao dịch mua bán

Nắm bắt được tâm lý này, nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản cao cấp khu vực quận Thanh Xuân đã tạo ra những lợi thế riêng để thu hút khách hàng. Trong đó phải kể đến dự án Việt Đức Complex nằm tại 99 Lê Văn Lương và 164 Khuất Duy Tiến do liên danh 3 chủ đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức - Đại diện Liên danh, Công ty CP tập đoàn Xây dựng & thiết bị công nghiệp (CIE) & Công ty CP Kinh doanh Vật tư & Xây dựng (CMC).

Minh chứng cho điều này có thể thấy ở những giao dịch tại dự án kể từ ngày dự án chính thức ra mắt thị trường đến nay. Trong vòng 2 tuần lượng khách hàng đặt mua căn hộ không lúc nào ngớt, góp phần làm tăng nhiệt thị trường bất động sản khu vực dịp cuối năm.

Vị trí lý tưởng được coi là yếu tố đầu tiên hút khách của Việt Đức Complex. Từ tọa độ này, cư dân dễ dàng tiếp cận tới các trung tâm văn hóa chính trị, giải trí lớn như: Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia; Bảo tàng Hà Nội; TT Văn Hóa quận Thanh Xuân; trung tâm thương mại Royal City, Hồ Gươm Plaza, BigC Thăng Long, Grand Plaza hay hệ thống các trường học uy tín chất lượng cao: trường Amsterdam, trường Lương Thế Vinh; các bệnh viện lớn như bệnh viện Bộ Xây Dựng, bệnh viện 19.8… Từ dự án, thẳng trục đường Lê Văn Lương – Láng Hạ - Giảng Võ, cư dân cũng dễ dàng di chuyển vào trung tâm phố cổ, các điểm vui chơi của thành phố. Nằm trên mặt đường Lê Văn Lương sầm uất, ngay sát ngã tư lớn nhưng Việt Đức

Complex được ưu ái thêm một “khoảng lùi tĩnh lặng” với không gian riêng tư tuyệt đối - vị trí dự án cách mặt đường giao thông 20m với khoảng không cây xanh tránh khỏi mọi tiếng ồn hay khói bụi. Chính yếu tố đường thông hè thoáng này đã khiến Việt Đức Complex thực sự nổi bật so với các dự án khác trong khu vực.

Tiện ích nội khu được chủ đầu tư chăm chút kĩ lưỡng

Đặc biệt, với tâm huyết mang lại cuộc sống tiện nghi cho cư dân, chủ đầu tư chăm chút kĩ lưỡng các tiện ích nội khu của dự án. Đó là bể bơi bốn mùa nằm ngay trung tâm dự án, phòng sinh hoạt cộng đồng lớn, hệ thống nhà trẻ mẫu giáo, sân chơi ngoài trời, các tầng dịch vụ: khu thưởng trà, cà phê, phòng tập GYM, siêu thị và trung tâm thương mại sầm uất… Thêm vào đó, các tòa nhà của Việt Đức Complex đều hướng trực diện công viên hồ điều hòa Nhân Chính rộng 13ha. Như một dải lụa mềm xanh mướt, công viên này sẽ giúp cư dân hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp, xóa đi những mệt mỏi, bon chen của cuộc sống thường nhật.

