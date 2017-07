Tinh hoa kiến trúc Ý tại Vinhomes Riverside - The Harmony

Từ những công trình vĩ đại đã trở thành những tuyệt tác kiến trúc xuyên thế kỷ như tháp nghiêng Pisa, đấu trường Colosseum, nhà thờ Florence Cathedral… đến những ngôi nhà thơ mộng ven kênh tại Venice là những minh chứng cho sức trường tồn vượt thời gian của kiến trúc Ý - một trong những đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc nhân loại. Với thiết kế hình khối đối xứng, các chi tiết trang trí vòm ovan, vòm bán nguyệt, những ban công duyên dáng đặc trưng và thức cột chống công trình, kiến trúc Ý có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong nhiều công trình hiện đại trên thế giới nhờ vẻ đẹp lịch lãm, sang trọng và khác biệt.

Kiến trúc Ý tại thành phố kênh đào Venice

Tại quốc gia nhiệt đới như Việt Nam, phong cách kiến trúc tân cổ điển mang “chất Ý” vẫn luôn dành được nhiều ưu ái từ giới thượng lưu bởi tính thẩm mỹ cao. Điển hình là sức hút mạnh mẽ đến từ dự án đô thị sinh thái sang trọng bậc nhất thủ đô Vinhomes Riverside, vốn nổi danh bởi những căn biệt thự trắng xinh xắn được thiết kế theo phong cách tân cổ điển phương Tây. Kế thừa những ưu điểm của biệt thự ven kênh vốn đã trở thành “nét riêng” của khu đô thị Vinhomes Riverside giai đoạn 1, mới đây, thêm một “Venice thu nhỏ” với tên gọi “tiểu khu Tulip” được ra mắt tại phân khu mới nhất Vinhomes Riverside – The Harmony.

Tiểu khu Tulip mang phong cách Venice sang trọng

Vẻ đẹp vừa hiện đại, sang trọng, vừa cổ điển, tinh tế trong từng chi tiết kiến trúc là lí do những chủ nhân yêu thích sự lãng mạn quý phái của lối kiến trúc tân cổ điển nhanh chóng “phải lòng” biệt thự “kiểu Ý” tại Vinhomes Riverside – The Harmony. Từng chi tiết kiến trúc nhỏ gợi nhắc đến thời kỳ kiến trúc hưng thịnh như những hàng cột đôi thanh mảnh, cửa sổ mái vòm đôi, ban công kết hợp với lan can sắt uốn mềm mại đã tạo nên những công trình kiến trúc độc đáo. Chất cổ điển Venice còn được thể hiện qua các đường nét, họa tiết trang trí tinh tế, thiết kế đặc trưng với nhiều cửa sổ lớn và ban công thoáng đãng, mang đến không gian sống khoáng đạt, giao hòa cùng thiên nhiên.

Đặc biệt, đây là tiểu khu sở hữu nhiều căn biệt thự hướng trực diện ra hồ nước trong xanh rộng 12,4ha của phân khu. Đây cũng là tiểu khu xanh nhất dự án với bốn công viên cây xanh rộng lớn, nhiều cụm cảnh quan nội khu độc đáo như vườn dưỡng sinh, vườn điêu khắc tượng, vườn cờ,…và kế cận nhiều nhất các tiện ích điểm nhấn như sân tập golf hướng hồ, các sân chơi thể thao ngoài trời (tennis, bóng rổ), sân trượt ván, nhà hàng nổi, quảng trường trung tâm… Những biệt thự tại đây hiện đang được rất nhiều chủ nhân tương lai quan tâm săn đón để được tận hưởng những giá trị sống chuẩn mực và khác biệt. Có 4 loại hình biệt thự bao gồm: biệt thự đơn lập, song lập, nhà phố và nhà liền kề, diện tích từ 90m2 đến 500m2, làm phong phú sự lựa chọn cho khách hàng.

Tiểu khu Tulip kế cận nhiều nhất các sân chơi thể thao ngoài trời và công viên cây xanh

Chỉ cách hồ Hoàn Kiếm ít phút lái xe, Vinhomes Riverside- The Harmony hướng tới sự hài hòa của một tổng thế kiến trúc, không gian xanh và hệ thống tiện ích đồng bộ. Giai đoạn 2 The Harmony được phát triển trên diện tích rộng 96ha trong đó mật độ xây dựng chỉ chiếm 21%, phần còn lại của dự án được dành trọn cho những không gian sinh thái, hồ điều hòa, kênh đào và thảm thực vật phong phú. Cùng với đó, hệ thống hơn 100 tiện ích xứng tầm bao gồm: trường mầm non và trường liên cấp Vinschool, clubhouse, quảng trường trung tâm, nhà hàng nổi, đảo đọc sách, sân tập golf hướng hồ, vườn mê cung, sân chơi sáng tạo… dành riêng cho cư dân sẽ góp phần đưa cuộc sống tại khu đô thị Vinhomes Riverside – The Harmony lên một vị thế mới với đẳng cấp khác biệt.

Hiện nay, Chủ đầu tư áp dụng chính sách bán hàng đặc biệt hấp dẫn dành cho các khách hàng đặt cọc mua Nhà/Biệt thự tại tiểu khu Tulip thuộc dự án Vinhomes Riverside – The Harmony. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 15% giá trị Nhà/Biệt thự sẽ được ký Hợp đồng mua bán với Chủ đầu tư. Đặc biệt, Chủ đầu tư sẽ hỗ trợ lãi suất 0% với mức dư nợ 65% giá bán Nhà/Biệt thự đã bao gồm thuế VAT trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên nhưng không muộn hơn ngày 25/01/2019. (Chủ đầu tư dự kiến bắt đầu bàn giao nhà từ tháng 8 năm 2018).

