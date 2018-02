Sông Công – Diện mạo một thành phố trẻ, năng động

Vị trí đắc địa, điểm sáng thu hút đầu tư

Sông Công là thành phố công nghiệp phía Nam của tỉnh Thái Nguyên; là đầu mối giao thông, giao lưu phát triển kinh tế-xã hội quan trọng của vùng Đông Bắc Bắc Bộ. TP Sông Công có vị trí khá thuận lợi, cách TP Thái Nguyên 20km về phía Nam, cách hồ Núi Cốc 17km, cách sân bay quốc tế Nội Bài 45km, cách Hà Nội hơn 50km về phía Bắc.

Đồng thời, Sông Công có nhiều đường giao thông thủy bộ ngang dọc, có Quốc lộ 3, đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên và tuyến đường sắt Hà Nội-Quan Triều chạy qua, rất thuận lợi cho việc thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ của tỉnh nói chung, của TP Sông Công nói riêng.

Một góc của thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Ngoài ra, TP Sông Công còn nằm giữa nhiều khu công nghiệp lớn như: Sông Công 1, Sông Công 2, Phổ Yên, Yên Bình, Diềm Thuỵ, Quyết Thắng,... thu hút hàng vạn lao động từ khắp các nơi đổ về. Trong đó, nhà máy sản xuất linh kiện của Samsung với vốn FDI hàng tỷ USD tại Thái Nguyên đang hoạt động rất hiệu quả.

Ông Lê Văn Khôi, Chủ tịch UBND TP Sông Công cho biết, với định hướng xây dựng và phát triển thành một trung tâm công nghiệp theo hướng lấy công nghiệp và dịch vụ làm nền tảng; đồng thời trở thành khu vực trọng điểm trong phát triển công nghiệp của tỉnh, trong thời gian qua thành phố đã tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đầu tư cho hệ thống giao thông đô thị; hoàn thiện hệ thống chiếu sáng nội thị; đồng bộ hệ thống cấp-thoát nước và xử lý nước thải nhằm đẩy nhanh quá trình xây dựng đô thị xanh-sạch-đẹp.

Bên cạnh đó, chính quyền thành phố còn chủ động tăng chỉ số thu hút đầu tư bằng các biện pháp thiết thực và hữu hiệu như giảm bớt, đơn giản các thủ tục hành chính, ưu đãi về thuế, nỗ lực phát triển dân số và việc làm...

Trước những tiềm năng hấp dẫn của thành phố, nhiều nhà đầu tư bất động sản đã mạnh dạn triển khai các dự án lớn như: Khu đô thị Kosy, khu đô thị Hồng Vũ, khu đô thị Vạn Phúc,... Mới đây, dự án đất nền khu dân cư tại phường Thắng Lợi nằm trên trục đường Thống Nhất và 209 của doanh nghiệp Thiên Lộc được triển khai đã nhận được sự quan tâm của nhiều người. Dự án nằm trong khu vực trung tâm của thành phố, vừa thuận tiện cho việc sinh hoạt, đi lại; vừa có thể kinh doanh buôn bán, có dòng suối chảy từ Hồ Núi Cốc ra sông Cầu...

Ông Vũ Văn Trường, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng Thiên Lộc cho biết, dự án trên không đơn thuần giải quyết nhu cầu về nhà ở mà còn là dự án trọng điểm của thành phố Sông Công và tỉnh Thái Nguyên về đầu tư phát triển hạ tầng đô thị. Vì vậy, công ty tập trung mọi nguồn lực từ tài chính, máy móc, nhân lực… để thiết kế hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Đặc biệt, dự án còn có trạm xử lý nước thải bằng công nghệ laser và lắng bùn của Đức, dự kiến tháng 3 sẽ cho vận hành thử. Hiện, dự án đã hoàn thành được 80% công việc.

Quốc lộ 3 đoạn đi qua TP Sông Công.

Trở thành đô thị loại II năm 2020

Có thể nói, Sông Công đang có những thay đổi cả về chất và lượng. Đặc biệt là về lĩnh vực kinh tế với tổng thu ngân sách năm 2017 đạt xấp xỉ 572 tỷ đồng, tăng 194% so với năm 2016; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm, tăng 13,6% so với năm 2016. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2017 đạt 5.771 tỷ đồng (đạt 112% so với kế hoạch, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2016). Trong chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020, TP Sông Công nằm trong danh mục đô thị được nâng cấp lên thành đô thị loại II. Và trong tương lai gần, Sông Công sẽ trở thành một trong bốn đô thị cấp tỉnh của Thái Nguyên trong mục tiêu lấy công nghiệp và dịch vụ làm nền tảng.

Trung tâm thương mại và du lịch Dũng Tân thuộc TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Ông Lê Văn Khôi, Chủ tịch UBND TP Sông Công nhấn mạnh: Năm 2018 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020, thành phố sẽ tập trung đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố theo tiêu chí đô thị loại II mà trọng tâm là thu hút đầu tư phát triển công nghiệp dịch vụ; huy động mọi nguồn lực xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn mới; phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh; cải cách bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Cán bộ, nhân viên Công ty CP Đầu tư xây dựng Thiên Lộc đi kiểm tra công trình tại dự án khu dân cư tại phường Thắng Lợi, TP Sông Công

Cụ thể, năm 2018, TP Sông Công đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 6.750 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2017; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 245 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng/người/năm. Với những tiềm năng sẵn có cùng với những nỗ lực, quyết tâm của chính quyền và người dân, những mục tiêu trên sẽ không khó để Sông Công có thể đạt được. TP Sông Công đã hội đủ các yếu tố để thẳng tiến trên bước đường hội nhập cùng nhân loại. Và, Sông Công đã sẵn sàng cùng mọi người tạo lập nên những cơ hội mới, cuộc sống mới.

Bài và ảnh: Minh Duy