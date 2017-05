Sài Gòn sẽ nhộn nhịp cuộc đua “căn hộ vừa túi tiền”

Nhắm miếng bánh “1 triệu căn hộ”

Theo báo cáo của Hiệp hội bất động sản TP. HCM (HoREA), hiện khoảng 500.000 hộ chưa có nhà, trong đó có khoảng 81.000 hộ cần nhà ở xã hội trong giai đoạn 2016 – 2020.

Tính riêng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tại thành phố, hiện có khoảng 139.000 người chưa có nhà ở, cần khoảng 80.000 căn hộ. Còn trong tổng số hơn 402.000 công nhân, người lao động đang làm việc trong các khu chế xuất, khu công nghiệp của thành phố thì có đến 284.000 người có nhu cầu nhà ở.

Thị trường HCM với sự phát triển mạnh mẽ của phân khúc căn hộ “vừa túi tiền”.

Theo các chuyên gia, nhu cầu nhà ở vừa túi tiền, nhà ở thương mại giá rẻ, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giá rẻ trên địa bàn TP. HCM trong 10 năm tới có thể lên đến khoảng 1 triệu căn. Nhu cầu về nhà ở vừa túi tiền tăng cao khiến cho lượng tiêu thụ của các dự án phân khúc này đạt dấu ấn đáng kể. Báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM quý I/2017 của Savills Việt Nam nhận định, có một sự thay đổi trong cơ cấu lượng tiêu thụ căn hộ năm 2017.

Nếu như giai đoạn trước đây lượng giao dịch của căn hộ hạng B và hạng C chiếm xấp xỉ nhau và ở mức từ 40-50% thị phần thì trong quý I/2017 các căn hộ hạng C có sự tăng trưởng vượt bậc khi chiếm tới 62% tổng giao dịch của toàn thị trường. Các căn hộ có giá dưới 900USD/m2 lượng giao dịch tăng đột biến ở mức 45% trong quý I/2017 và nguồn cung cũng chứng kiến sự tăng trưởng khá nhanh ở mức 20%.

Vào thời điểm công bố báo cáo thị trường bất động sản cuối năm 2016, Công ty CBRE Việt Nam cũng cho biết các chủ đầu tư trong nước và các công ty liên doanh đang rất tích cực trong việc điều chỉnh dự án cho phù hợp với xu hướng thị trường để tiến tới điểm cân bằng. Đơn vị tư vấn này cho biết, thị trường sẽ chào đón một tỉ lệ lớn hơn ở phân khúc trung cấp và một tỉ lệ thấp hơn ở phân khúc cao cấp.

Trong các báo cáo về thị trường bất động sản đã nhiều lần Hiệp hội bất động sản TP. HCM cảnh báo sự lệch pha cung cầu trên thị trường. Trong khi những dự án có giá thấp đáp ứng nhu cầu thực rất ít thì nguồn cung ở phân khúc cao cấp tăng mạnh và có nguy cơ “thừa cung”.

Nhộn nhịp cuộc đua mới

Nhận thấy nguy cơ này, một làn sóng các nhà đầu tư quay đầu chuyển sang các sản phẩm bình dân để hướng đến những người mua ở thực. Hướng đi của các doanh nghiệp này là tìm quỹ đất ở các quận vùng ven nhưng đảm bảo các yếu tố về hạ tầng kết nối giao thông thuận lợi với khu trung tâm thành phố để xây dựng dự án.

Cuối năm 2016, Vingroup, một ông lớn trên thị trường bất động sản công bố tham gia phân khúc này với 200.000 - 300.000 căn hộ mang thương hiệu VinCity có mức giá chỉ từ 700 triệu đồng/căn. Các dự án này sẽ được quy hoạch theo mô hình khu đô thị khép kín với đầy đủ tiện ích dịch vụ ngay trong nội khu.

Trước Vingroup, nhiều doanh nghiệp bất động sản tại TP. HCM đã bắt đầu chuyển hướng sang phân khúc nhà bình dân, điển hình như Công ty Him Lam. Hơn 1 năm qua doanh nghiệp này lần lượt tung ra thị trường các dự án Him Lam Phú Đông, Him Lam Phú An hướng đến đối tượng khách hàng là những người trẻ trong độ tuổi từ 25-30 tuổi, có thu nhập ổn định. Theo kế hoạch đến cuối năm 2017 Him Lam sẽ đưa ra thị trường hơn 2.000 căn hộ loại này. Tương tự, Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long cũng đang tiếp tục phát triển thêm nhiều căn hộ có giá bán khoảng 1,5 tỷ đồng/căn.

Tại trục phía Tây thành phố, các doanh nghiệp cũng liên tục công bố các dự án có giá bán xoay quanh mức 1 – 1,5 tỷ đồng/căn, nhắm vào nhóm khách hàng có nhu cầu về nhà ở với diện tích vừa phải, chấp nhận mua nhà xa một chút nhưng vẫn thuận tiện di chuyển vào trung tâm thành phố. Điển hình như Công ty TNHH May Song Ngọc đang rục rịch chuẩn bị để đưa ra thị trường dự án Tara Residence cao 20 tầng, tọa lạc ngay mặt tiền đường Tạ Quang Bửu, quận 8.

Theo giới thiệu của chủ đầu tư, Tara Residence nằm gần trung tâm hành chính quận và gần các tiện ích như bến xe quận 8, ga Metro nhưng có giá bán khá “mềm” chỉ khoảng 1 tỷ đồng/căn. Dự án do Công ty Cổ phần Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình làm tổng thầu xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành và giao nhà vào năm 2018.

Sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp được dự báo sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến giành thị phần trong phân khúc nhà ở bình dân. Nhưng cũng tạo cơ hội sở hữu nhà ở cho nhiều người có thu nhập trung bình.

Giới đầu tư cho rằng, năm 2017 là một năm thị trường bất động sản chuyển mình theo chất hơn là lượng. Sản phẩm tung ra chào bán sẽ ít hơn, căn hộ giá thấp dưới 1,5 tỷ đồng vẫn là sự lựa chọn của đông đảo người mua.

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM cho biết, hiện nay, các doanh nghiệp có sự điều chỉnh lớn, tái cân bằng sản phẩm trên thị trường bất động sản. Nhiều doanh nghiệp bắt đầu đầu tư vào loại sản phẩm nhà giá rẻ, vừa túi tiền, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, nâng cao tính thanh khoản và giảm thiểu tối đa rủi ro cho các doanh nghiệp bất động sản.

Dù vậy, để làm nhà giá rẻ doanh nghiệp phải chịu rất nhiều thách thức. Chính những người trong cuộc thừa nhận, để làm nhà giá rẻ phải có quỹ đất với giá vừa phải vì chi phí đất là yếu tố chủ chốt quyết định giá thành. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải điều tiết hợp lý các yếu tố đầu vào mới đưa ra được giá bán cạnh tranh với các dự án khác.

