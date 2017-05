Người trẻ thành đạt chọn căn hộ của Phát Đạt, tại sao?

Được đánh giá là dự án tốt nhất tại Quận 4 hiện nay, Millennium đang thu hút lượng lớn khách hàng là người trẻ với độ tuổi từ 27 đến 35 tuổi tìm mua. Ngày 6.5, vợ chồng anh Phạm Thanh Tùng, 29 tuổi tới dự án Millennium tại địa chỉ số 32 Bến Vân Đồn để xem dự án, ngay sau khi coi nhà mẫu cũng như những tiện tích tại dự án vợ chồng anh Tùng quyết định thực hiện giao dịch mua một căn hộ tại dự án.

Lý do mua căn hộ tại đây được chị Trần Bảo Trân, 27 tuổi, vợ anh Tùng cho biết đó là dự án mang âm hưởng của kiến trúc hiện đại, nhẹ nhàng và được trau chuốt tinh tế. Dự án còn sở hữu những nét kiến trúc “khác biệt, độc đáo”. Ngoài ra, vị trí dự án này nằm trục đường huyết mạch của Quận 4 đi vào trung tâm Quận 1. Từ đây có thể dễ dàng lưu thông đến Quận 7, Quận 3, Quận 5, Quận 10, Quận Bình Chánh…

“Điều vợ chồng tôi thích ở dự án này đó là sự kết tinh hoàn hảo giữa những giá trị kiến trúc quốc tế và nét đẹp tinh tế của tiện nghi nội thất với những sắc màu nhẹ nhàng, hòa điệu cùng thiên nhiên giúp căn hộ và dự án nổi bật sang trọng nhất tại trung tâm thành phố. Bên cạnh đó, việc chủ đầu tư chọn nội thất căn hộ của KOHLER (Mỹ), FAGOR trong gói quà tặng thiết bị nội thất cao cấp để nêu bật lên tính cao cấp của dự án là KOHLER (Mỹ), sản phẩm được cho là hàng đầu về thiết bị vệ sinh, phòng tắm và nhà bếp trên toàn thế giới. Còn FAGOR là một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới về bếp, chậu rửa, máy hút mùi, lò nướng và thùng chứa bia”, chị Trân cho biết.

Không chỉ có thiết kế căn hộ, chất lượng nội thất mà ngay cả tiện tích cũng được khách hàng trẻ quan tâm và tin tưởng chọn Millennium là nơi để mình sinh sống trọn đời. Đó là dự án được chủ đầu tư xây dựng hồ nước cảnh quan trong dự án, nhà hàng BBQ, khu đậu xe ngoài trời, sân vườn nội bộ, khu thư giãn ngoài trời phòng tập Gym, thác nước cảnh quan, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em… Ngay trong dự án 7.302,6m² với tòa tháp đôi cao 34 tầng + 3 tầng hầm và dự kiến hoàn thành xây dựng Quý III/2018 này.

Hay tại Quận 5, dự án The EverRich Infinity, tọa lạc trên đường An Dương Vương Quận 5 cũng đang làm “mưa gió” khi dự án này đang hút khách hàng trẻ quan tâm sở hữu căn hộ ở dự án chỉ đi bộ vài bước chân tới Quận 1 và Quận 10 này.

Dự án được bàn giao nhà đầu năm 2017, với 439 căn hộ có diện tích trên 70 đến hơn 100m2; 325 căn hộ văn phòng có diện tích 29 đến 35m2. Điểm hút của khách hàng trẻ ở dự án này ngoài đẳng cấp về thiết kế, nội thất còn là một không viên xanh bao quanh dự án, bên bạnh đó là xây dựng an ninh tốt nhất, cộng thêm tiện nghi được Phát Đạt đưa vào xây dựng phục vụ cư dân như Gym & Spa, phòng đa năng, khu vui chơi trẻ em, khu thương mại, nhà hàng & café, khu vui chơi trẻ em ngoài trời, khu BBQ, hồ bơi Infinity điều chỉnh nhiệt độ duy nhất trong trung tâm t hành phố…

Điểm mạnh nữa mà khách hàng trẻ luôn tin tưởng chọn dự án của Phát Đạt đó là tiến độ xây dựng luôn đảm bảo, chất lượng công trình tốt và giao nhà đúng thời hạn, hỗ trợ vay ngân hàng với lãi xuất thấp nhất có thể. Thậm chí tại dự án The EverRich Infinity Phát Đạt hỗ trợ lãi suất và phí trả nợ trước hạn 0%, ân hạn gốc 12 tháng đầu tiên.

Nói về việc hướng chính vào giới trẻ tại các dự án mới của Phát Đạt như Millennium, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Hội đồng Q uản trị Công ty cho biết người trẻ hiện nay cần được chăm sóc tốt nhất, họ năng động, thích sống tại những nơi đầy đủ tiện ích. Chính vì vậy Phát Đạt quyết định phát triển dự án với đầy đủ tiện ích có một không hai mà không phải chủ đầu tư nào cũng nghĩ ra được để giúp người trẻ thỏa mãn ngay tại ngôi nhà của mình.

“Ngoài những tiện ích vượt trội về vị trí, không gian sống, thiết kế tinh tế, thể hiện sự đẳng cấp cho người sử dụng mà khách hàng của Phát Đạt còn được tận hưởng sự chu đáo trong cách tận tụy chăm sóc, sự hài lòng của khách hàng luôn được Phát Đạt quan tâm và ưu tiên nhất đó là việc hỗ trợ vay vốn mua nhà tại ngân hàng Techcombank với lãi suất ưu đãi 0%, ân hạn nợ gốc cho đến lúc nhận nhà, miễn phí trả nợ trước hạn cho đến lúc nhận nhà và vay tối đa 70% tổng giá trị căn hộ. Hay quan tâm về sức khỏe, an ninh cho cư dân của mình bằng việc xây dựng những mảng xanh và an ninh tách biệt với bên ngoài để cư dân an tâm sinh sống”, ông Đạt nói.

Để làm được điều này, đại diện Phát Đạt cho biết đã chi gần 1.500 tỷ đồng để phát triển dự án này.