Mua nhà - nhận vàng may mắn tại VC2 Golden Heart

Vị trí vàng gia tăng giá trị

Phía Tây Nam Thủ đô Hà Nội được biết đến là cửa ngõ kết nối với các vùng kinh tế trọng điểm như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc… Do đó, bất động sản khu vực này có tiềm năng rất lớn. VC2 Golden Heart sở hữu vị trí nổi trội so với các dự án khác cùng khu vực, đối diện là siêu dự án The Manor Central Park và công viên Chu Văn An 100ha, nằm ngay cạnh Bệnh viện Y học cổ truyền, gần nhiều trường học lớn,…

Không gian sống tiện nghi, trong lành

Khi lựa chọn mua căn hộ chung cư, điều khách hàng vô cùng quan tâm chính là không gian sống của dự án. Hiểu rõ nhu cầu đó, Chủ đầu tư – Công ty cổ phần xây dựng số 2 – Vinaconex đã dành hơn 4.000m2 đất dành cho cây xanh, sân chơi cho trẻ em, đường dạo bộ, mật độ xây dựng chỉ chiếm 28,8%….

Ngoài ra, tòa nhà còn được đầu tư hệ thống dịch vụ cao cấp với phòng tập Gym, spa, ngân hàng, Trung tâm thương mại rộng lớn, 03 tầng hầm đỗ xe với diện tích hơn 11.000m2… Đặc biệt, VC2 Golden Heart là tòa duy nhất trong 7 tòa của khu đô thị Kim Văn Kim Lũ được đầu tư bể bơi 4 mùa hiện đại.

Tất cả những dịch vụ trên hứa hẹn mang lại cho cư dân VC2 Golden Heart một cuộc sống tiện nghi mà không cần đi đâu xa.

Chị Thủy, khách hàng mua căn hộ tại VC2 Golden Heart cho biết: “Gia đình tôi đã quyết định lựa chọn căn hộ tại tòa B Kim Văn Kim Lũ (VC2 Golden Heart) do dự án được thừa hưởng toàn bộ hạ tầng, dịch vụ của khu đô thị, nhưng lại được nằm trên khu đất riêng biệt với sân chơi, cây xanh, cảnh quan, và mật độ xây dựng thấp. Giá cả hợp lý, lại do Vinaconex2 làm chủ đầu tư nên gia đình rất yên tâm về tiến độ và chất lượng.”

Giá cả hợp lý

VC2 Golden Heart có mức giá cạnh tranh so với các dự án xung quanh, diện tích căn hộ đa dạng phù hợp với rất nhiều tầng lớp khách hàng. Tiến độ thanh toán được chia ra làm nhiều đợt theo tiến độ xây dựng với tỉ lệ thanh toán thấp giúp khách hàng không bị áp lực về mặt tài chính và yên tâm về tiến độ xây dựng dự án.

Với mức giá trung bình chỉ khoảng 1,5 tỷ đồng/căn, VC2 Golden Heart chắc chắn sẽ tiếp tục là dự án được nhiều khách hàng quan tâm lựa chọn.

Dự án hiện đã xây dựng đến tầng 5.

Nhân dịp Quốc khánh 2/9 đang tới gần, các khách hàng mua căn hộ tại dự án VC2 Golden Heart – Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ sẽ được tặng 01 chỉ vàng may mắn. Chương trình áp dụng từ ngày 5/8 đến hết ngày 5/9/2017.

Thông tin chi tiết liên hệ đơn vị phân phối độc quyền: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Bất động sản EZ Việt Nam Hotline: 0934.658.168