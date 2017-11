Mở bán chính thức Ocean Gate Nha Trang: Tưng bừng quà tặng

Được biết, chủ đầu tư sẽ dành gói quà tặng trị có tổng giá trị tới 300 triệu đồng gồm gói nội thất Tài Lộc, xe máy Vision, điện thoại Iphone 8… tặng cho khách hàng đặt mua căn hộ tại sự kiện này.

Chủ đầu tư dành tặng nhiều phần quà hấp dẫn trong sự kiện mở bán Ocean Gate ngày 11/11

Ocean Gate Hotel & Residence là dự án khách sạn 4 sao (+) và căn hộ cao cấp được công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vân Phong đầu tư xây dựng tại thành phố biển Nha Trang vơi quy mô 40 tầng gồm: 02 tầng hầm làm bãi đỗ xe; 09 tầng dịch vụ, trung tâm Thương mại; 09 tầng khách sạn và 22 tầng căn hộ đạt tiêu chuẩn 4 sao – 5 sao với đầy đủ các tiện ích cao cấp nhất.

Một điểm không thể bỏ qua khi tìm hiểu dự án này chính là vị trí hấp dẫn của dự án. Nếu vị trí luôn là yếu tố quan trọng ảnh hưởng lớn đến khả năng phát triển của một dự án bất động sản nói chung và condotel nói riêng thì vị trí của Ocean Gate là lựa chọn đầu tiên của các nhà đầu tư kiếm kênh sinh lợi ổn định trong tương lai. Ocean Gate được đánh giá là một trong những dự án hiếm hoi sở hữu vị trí trung tâm sầm uất của thành phố Nha Trang khi nằm ngay ngã tư trục đường chính rộng 20m tại địa chỉ số 06 đường Hoàng Hoa Thám và số 08 đường Yersin. Dự án nằm kế bên sân vận động 19-8 của thành phố đã được quy hoạch trở thành công viên cây xanh - khu dịch vụ - bãi đỗ xe thành phố và chỉ cách bờ biển Trần Phú 200 m tương đương 3 phút đi bộ. Điều này có nghĩa, Ocean Gate sẽ trở thành trung tâm vui chơi giải trí thu hút người dân địa phương và khách du lịch của Nha Trang nói chung.

Từ vị trí này, cư dân Ocean Gate dễ dàng kết nối các tiện ích ngoại khu như chợ Đầm, trường học quốc tế Ischool, tháp bà Ponagar, tháp Trầm Hương, bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa,... Cả một sự tiện nghi ngay bên trong và dưới chân tòa nhà không những đảm bảo cho chủ sở hữu chất lượng sống đẳng cấp mà còn là sản phẩm bất động sản không ngừng gia tăng giá trị.

Phối cảnh dự án Ocean Gate

Thiết kế của Ocean Gate nổi bật hơn hẳn so với các dự án khác cùng phân khúc. Căn hộ có không gian thoáng đãng, tầm nhìn rộng mở hướng ra biển xanh để đón nắng, ánh sáng và gió biển tự nhiên. Dự án do đội ngũ kiến trúc sư hàng đầu của công ty tư vấn hàng đầu thế giới Baum-schlager Eberle Áo tại Vietnam (BE), Rankine & Hill Vietnam thiết kế. Hai sảnh đón tiếp căn hộ và khách sạn nằm tách biệt với 10 thang máy. Nhằm nâng tầm đẳng cấp của Ocean Gate, chủ đầu tư Vân Phong đã chọn các thiết bị của các thương hiệu hàng đầu thế giới như thiết bị vệ sinh của Kohler và Hans Grohe, điều hòa thông gió của Mitsubishi/ Daikin, thiết bị nhà bếp của hãng Hafele Tây Ban Nha…

Ocean Gate Hotel & Residences được giới đầu tư đánh giá có giá bán tốt cũng như khả năng sinh lời ổn định so với sản phẩm trên thị trường Nha Trang – nơi có mức độ tăng trưởng đô thị và khách du lịch ngày càng tăng. Cam kết lợi nhuận ở mức 35%/ 3 năm đươc coi là mức đảm bảo lơi nhuân cao cho khách hàng và là bước đi chắc chắn của chủ đầu tư Vân Phong. Điều này giải thích lý do vì sao với mức giá chỉ từ 34 triệu/m2 – mức giá thuôc diện tốt nhất thị trường căn hộ nghỉ dưỡng Nha Trang hiện nay đã giúp đẩy số lượng khách hàng đổ về mua dự án Ocean Gate ngày càng nhiều.

Hà Anh