Hồ Tràm về đêm với sao và phép màu

Biểu diễn từ 6 giờ đến 9 giờ mỗi tối, “Đài nhạc nước Hồ Tràm” mang tên gọi “Fountains of Ho Tram” được trang bị 120 vòi bơm có khả năng phun nước cao đến 25 mét, phun nước nhịp nhàng với hệ thống đèn LED màu sử dụng công nghệ LGP mới nhất.

Bên cạnh những danh sách bài hát mới nhất được cập nhật liên tục, “Fountains of Ho Tram” sẽ là điểm hẹn cho các chương trình âm nhạc trình diễn trực tiếp thường xuyên của những nghệ sỹ nổi tiếng. Các màn trình diễn của nghệ sĩ sẽ có hiệu ứng sân khấu tuyệt vời và hấp dẫn hơn nhờ kết hợp màn biểu diễn nhạc nước sáu tầng lấp lánh ánh sáng sắc màu.

Đặc biệt, buổi khai trương “Fountains of Ho Tram” sẽ có sự xuất hiện của hai siêu sao ca nhạc là Sơn Tùng M-TP và Phương Vy Idol.

Những “vũ điệu sắc màu rực rỡ” của màn trình diễn nhạc nước cùng với các tiết mục biểu diễn của các ngôi sao sẽ khiến những trải nghiệm của thực khách dùng bữa tối tại nhà hàng Khói Barbecue thêm phần khó quên.

Ông Michael Kelly, Chủ tịch cấp cao The Grand Hồ Tràm Strip cho biết: “Fountains of Ho Tram” là công trình giải trí mới nhất để phục vụ du khách đến The Grand; là sự ra mắt tiếp nối chuỗi hoạt động đầu tư phát triển trong thời gian gần đây. Tiện ích mới này sẽ là điểm giải trí hấp dẫn mới của The Grand Hồ Tràm Strip dành cho mọi du khách”.

Được đầu tư và phát triển bởi Công ty Dự án Hồ Tràm (công ty con của Asian Coast Development Ltd), tòa tháp The Grand gồm 541 phòng thuộc giai đoạn đầu dự án Hồ Tràm Strip, hiện là điểm đến du lịch và giải trí hàng đầu Việt Nam. Trong loạt thông tin cập nhật gần đây, công trình resort thứ hai của Hồ Tràm Strip với tên gọi The Beach Club 559 phòng đang xây đến tầng 15 và sẽ được hoàn thiện phần thô trong khoảng hai tháng. The Beach Club ‎dự kiến ra mắt vào đầu năm 2018. Tháng trước, công ty cũng vừa công bố đầu tư hai dự án mới là Khu condotel và biệt thự nghỉ dưỡng Kahuna Ho Tram Strip và dự án Nhà máy điện đồng phát tại Hồ Tràm.

Là điểm đến lý tưởng cho những ai luôn tìm kiếm những địa điểm giải trí đúng nghĩa, The Grand Hồ Tràm Strip đồng thời sở hữu casino tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Thời gian trước, casino vận hành mô hình thí điểm casino dành cho khách quốc tế. Mới đây, công ty là đơn vị đầu tiên đã nộp đủ hồ sơ tham gia chương trình thí điểm dành cho người Việt Nam sau khi Chính phủ thông qua nghị định cho phép người Việt vào Casino vào tháng 3 năm 2017.

“Đây là giai đoạn phát triển đáng kinh ngạc của Hồ Tràm Strip”, ông Kelly hào hứng. “1,1 tỉ USD là số vốn mà chúng tôi đến nay đã đang và sẽ cam kết triển khai trong tương lai rất gần. Sự sôi động, hào hứng tại Hồ Tràm Strip cứ tiếp nối nhau, mới mẻ từng ngày. Chúng tôi vui mừng khi Fountains of Ho Tram đã có thể phục vụ du khách từ khắp nơi trên thế giới đến The Grand Hồ Tràm Strip."

Về The Grand Hồ Tràm Strip Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng hai giờ xe chạy, The Grand Hồ Tràm Strip là hạng mục được đưa vào khai thác đầu tiên của cụm khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp và căn hộ cao cấp tọa lạc trên diện tích tổng thể hơn 400 hecta, dọc bãi biển tuyệt đẹp trải dài 2,2 ki-lô-mét tại Hồ Tràm, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Mở cửa đón khách vào năm 2013, The Grand Hồ Tràm Strip gồm 541 phòng nghỉ sang trọng, các tiện ích giải trí đẳng cấp thế giới, mười nhà hàng Âu Á phong phú, khu trung tâm hội nghị với trang thiết bị hiện đại cùng sức chứa lên đến 1.800 người, sân gôn mini Putt-Putt 18 hố, rạp chiếu phim 2D & 3D cao cấp, trung tâm trò chơi điện tử, khu vui chơi dành cho trẻ em, phòng karaoke gia đình, khu vực VIP riêng biệt, cùng nhiều hoạt động giải trí đa dạng khác ngay trên bãi biển. Tòa tháp thứ hai – The Beach Club gồn 559 phòng hiện đang được gấp rút triển khai, giúp nâng tổng số phòng của khu nghỉ dưỡng lên đến 1.100, với sự xuất hiện của hàng loạt tiện nghi giải trí mới như công viên nước, rạp hát ngoài trời có sức chứa đến 2.000 chỗ. Chỉ trong vài năm đầu hoạt động, The Grand Hồ Tràm Strip liên tục vinh dự nhận các giải thưởng uy tín như Luxury Travel Guide Awards (Anh Quốc) cho hạng mục “Khách sạn và Spa cao cấp của Năm 2015” , “Khách sạn sang trọng nhất Việt Nam 2015” do tạp chí Business Destination (Anh Quốc) bình chọn, giải “Khách sạn sang trọng hàng đầu Thế Giới 2015”, giải “Khu nghỉ dưỡng ven biển có casino cao cấp bậc nhất Châu Á” của World Luxury Hotel Award 2015 và giải “Khách sạn có sân gôn tốt nhất Việt Nam 2015” do World Golf Awards 2015 bình chọn. Đối diện The Grand là sân gôn 18 hố The Bluffs Hồ Tràm Strip do chính gôn thủ huyền thoại Greg Norman thiết kế. Chính thức hoạt động từ năm 2014, The Bluffs liên tục nhận nhiều giải thưởng danh tiếng, bao gồm việc trở thành sân gôn đầu tiên tại Việt Nam lọt vào “Top 100 sân gôn tốt nhất thế giới” do Tạp chí Golf Digest uy tín trao tặng.

H. Nhung