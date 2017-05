Đi tìm không gian sinh thái đẳng cấp quốc tế

Tháng 10/2016, tờ World Bulletin đã đưa ra đánh giá về chất lượng không khí của các quốc gia trên toàn cầu, trong đó, Hà Nội xếp thứ 2 thế giới về mức độ ô nhiễm. Nguyên nhân chính được cho là từ khí thải của hơn 5,5 triệu phương tiện lưu thông trên đường phố thủ đô mỗi ngày. Tuy nhiên, không cần đợi đến lúc các chỉ số AQI, PM2.5… cao ngất ngưởng được công bố, người dân thủ đô cũng có thể cảm nhận được mức độ ô nhiễm của môi trường sống xung quanh mình và những ảnh hưởng tiêu cực của nó đến chất lượng sống.

Quả thật, trong những năm gần đây, thực tế kiến trúc đô thị tại Hà Nội, Tp.HCM cũng như một vài thành phố lớn trong nước đã phản ánh rõ nét lộ trình tái cơ cấu của khái niệm “nhà ở” tại Việt Nam. Người dân không còn chỉ quan tâm đơn thuần đến những vấn đề như diện tích sử dụng, cấu trúc vật lý, yếu tố phong thuỷ... Họ đang hướng đến cả những giá trị nằm ngoài ngôi nhà, nhịp điệu giữa các không gian sống và khoảng không xung quanh nơi họ hít thở mỗi ngày.

Theo ý kiến của các chuyên gia được đăng tải trên BBC, những người sống ở khu vực “đô thị xanh” ít có biểu hiện trầm cảm hay lo âu hơn so với những cá nhân sống tại các khu vực khác. Ngoài những khoảng chiếu sáng và lưu khí tự nhiên, yếu tố cây xanh trong các khu dân cư cũng cần được lưu tâm. Rất nhiều người mua nhà hiện nay đã tìm đến những khu đô thị sinh thái chất lượng cao với không gian tách biệt và hạ tầng xanh rộng lớn, có hồ nước, khoảng cây xanh hay công viên bao quanh.

Đáp ứng lại những nhu cầu đa dạng của người sử dụng, thị trường bất động sản thời gian qua đã cho ra nhiều loại hình nhà ở mới chú trọng đến không gian xanh, điển hình là các khu đô thị sinh thái cao cấp dành cho phân khúc thượng lưu.

Nhà vườn tại tiểu khu Phong Lan – The Harmony với diện tích sân vườn trước sau lên tới 40m2

Chia sẻ mối quan tâm cùng với nhiều người dân thủ đô, vợ chồng chị Thuý Nga (Long Biên, Hà Nội) mong muốn tìm đến “những khu đô thị chất lượng cao, thỏa mãn được những yêu cầu như vị trí gần trung tâm, đầy đủ tiện ích khép kín, kiến trúc đẳng cấp và đương nhiên là đầy ắp không gian xanh...”

Giữa thị trường bất động sản cao cấp rất sôi động, vợ chồng chị Nga đã lựa chọn Vinhomes Riverside bởi lí do “đây là khu đô thị sinh thái duy nhất trong lòng thủ đô” – chị Nga chia sẻ. “Qua quá trình nghiên cứu và thảo luận với rất nhiều đơn vị, gia đình mình đã quyết định sẽ lựa chọn phân khu mới nhất The Harmony sau khi nó hoàn thiện. Tuy cần cân nhắc nhiều yếu tố khác nữa, nhưng vấn đề sức khỏe là thứ mình đặt lên hàng đầu, nhất là khi nhà có cả người già và trẻ nhỏ”. Với diện tích 12,4ha hồ điều hòa, gần 6km kênh đào cùng 10,5ha cây xanh, Vinhomes Riverside – The Harmony chính là sự đầu tư lợi ích và thông minh cho sức khỏe của cả gia đình.

Được biết, giai đoạn 2 của dự án sẽ tiếp tục nâng cấp và mở rộng các tiện ích cho các cư dân tương lai như quảng trường hướng hồ, công viên xanh, đảo đọc sách nổi, vườn dưỡng sinh, hệ thống trường học liên cấp quốc tế... đảm bảo đem lại một hệ thống khép kín đầy đủ và chất lượng cao phục vụ nhu cầu hàng ngày của nhóm khách hàng thượng lưu.

Được mở bán chính thức từ tháng 2/2017, Vinhomes Riverside – The Harmony gồm 4 tiểu khu với 4 phong cách kiến trúc đặc sắc bao gồm: Tiểu khu Nguyệt Quế - phong cách kiến trúc Tân cổ điển Hy Lạp, Tiểu khu Hướng Dương – phong cách kiến trúc Tân cổ điển Đông Dương, Tiểu khu Tulip – phong cách Tân cổ điển Ý và Tiểu khu Phong Lan – phong cách Tân cổ điển Pháp.

Không gian sinh thái hiếm có ngay cách trung tâm 5 phút lái xe của Vinhomes Riverside – The Harmony

Xây dựng “healthtopia” – các thành phố vì sức khỏe - đang là xu hướng kiến trúc đô thị của thế giới. Những khu nhà ở này đều được quy hoạch khép kín, chú trọng yếu tố xanh, trang bị cơ sở vật chất hiện đại và không gian tiện nghi nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cư dân. Có thể nói, Vinhomes Riverside sẽ là mô hình thu nhỏ cho các “healthtopia” tiên phong tại Việt Nam, thúc đẩy nhanh quá trình tiến đến chất lượng quốc tế cho nhu cầu sử dụng nhà ở của phân khúc thượng lưu cũng như mọi người dân tìm kiếm môi trường sống tương xứng với đẳng cấp của họ.

Tọa lạc tại cửa ngõ phía Đông Bắc thủ đô Hà Nội, nằm trong bán kính rất gần vói hồ Hoàn Kiếmvà kết nối linh hoạt với cụm công trình trọng điểm của thủ đô bằng hệ thống giao thông cầu đường hiện đại, giai đoạn 2 của dự án, Vinhomes Riverside – The Harmony chính thức ra mắt ba trong số bốn tiểu khu mang phong cách Tân cổ điển bao gồm Tiểu khu Nguyệt Quế - kiến trúc Hy Lạp, Tiểu khu Phong Lan – kiến trúc Pháp, tiểu khu Hướng Dương – kiến trúc Đông Dương. Trong giai đoạn này, bên cạnh loại hình biệt thự đơn lập và song lập của giai đoạn 1, khách hàng có thêm lựa chọn mới như: nhà liền kề, nhà vườn, nhà phố và biệt thự tứ lập.