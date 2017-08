Đất nền ven biển Hội An – Thắng ngay từ khi đầu tư

Bước đệm của đất nền ven biển Hội An

CBRE Việt Nam công bố báo cáo nghiên cứu thị trường cho thấy phân khúc đất nền đặc biệt tại khu vực gắn liền với biển có mức giá nhiều khu tăng gấp đôi, gấp 3, một số vị trí đẹp ở khu ven biển Mỹ Khê giá tăng gấp 3, 4 lần so với năm ngoái. Đặc biệt, theo một khảo sát, không chỉ đất nền ven biển Đà Nẵng mà đất nền Hội An cũng đang tạo lên “cơn sốt” mạnh mẽ, nhất là khu vực ven biển An Bàng, Cửa Đại, Viêm Đông, khiến nhiều nhà đầu tư “đổ xô” săn tìm quỹ đất đẹp tại đây.

Lý giải sức nóng đất nền thời gian này, ông Vũ Văn Thành – TGĐ Công ty CP Bất động sản VNG Việt Nam nhận định: “Ngoài tiềm năng du lịch lớn mà chủ yếu tập trung thu hút du khách vào khu phố Cổ, thì Hội An cũng đang hướng đến phát triển du lịch mang tầm cỡ quốc tế, khai thác đa dạng nhiều loại hình du lịch với tiềm lực sẵn có như 2 bãi biển nổi tiếng An Bàng, Cửa Đại. Du lịch sinh thái với làng rau Trà Quế, du thuyền trên sông Cổ Cò…Đó chính là lý do đất nền Hội An, nhất là khu vực ven biển đang là ngôi sao trên thị trường đầu tư".

Hội An cũng đang được giới đầu tư chú ý, bởi địa phương này đang có những cơ chế và chính sách linh hoạt, thuận lợi cho các nhà đầu tư. Trong đó, Chính quyền tỉnh Quảng Nam có đề án định hướng Hội An phát triển du lịch tầm cỡ quốc tế trong tương lai giai đoạn 2012 – 2025. Khi cho phép quy hoạch nhiều dự án khu đô thị nghỉ dưỡng ven biển An Bàng, Viêm Đông, và đề án mở rộng bãi tắm An Bàng, kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng Cẩm An theo hướng chất lượng cao… Chính là bước đệm tạo đà cho đất nền Hội An thực sự “bùng nổ” ở thời điểm này, và là “miếng bánh ngon” thu hút lượng lớn các nhà đầu tư nhảy vào.

Theo báo cáo của Hiệp hội Du lịch, năm 2016 Hội An – Quảng Nam thu hút gần 2,6 triệu lượt du khách, dự kiến trong năm 2017, toàn tỉnh Quảng Nam sẽ đón khoảng 5 triệu lượt khách cả trong nước và quốc tế, trong đó tập trung chủ yếu vào TP Hội An.

Hội An Royal Residence – Thắng nhờ nhiều lợi thế

Trong số các dự án đất nền được quy hoạch trở thành khu đô thị nghỉ dưỡng tại Hội An thì Hội An Royal Residence với vị thế “hữu giang đại phú”, kề sông giáp biển đang khiến giới đầu tư sục sôi ngay từ khi chưa chính thức mở bán.

Sở hữu vị trí đẹp khi tọa lạc ngay trên trục đường ven biển 5* đắt giá bậc nhất miền trung nơi xuất hiện nhiều dự án nghỉ dưỡng, khu du lịch, khu biệt thư tỷ đô, từ Sơn Trà – Điện Ngọc đến bãi biển Cửa Đại nối giữa Đà Nẵng và Phố Cổ Hội An. Được ôm trọn bởi một bên là bãi biển An Bàng thanh bình, hoang sơ, một bên là Sông Trà Quế thơ mộng, mát lành, Hội An Royal Residence đã thực sự chứng tỏ sức hút của mình với giới đầu tư bất động sản bởi địa thế “vàng” hiếm có của mình.

Dự án có diện tích 70.000m2 với vốn đầu tư hơn 1000 tỷ đồng này được đánh giá là kênh đầu tư hết sức tiềm năng mà các nhà đầu tư không thể bỏ lỡ. Đặc biệt, với mức giá rất hấp dẫn chỉ từ 12 triệu/m2, với các lô đất có diện tích khoảng 140m2. Mức giá thấp hơn rất nhiều so với đất nền khu vực ven biển Đà Nẵng, và là mức giá cạnh tranh với các dự án xung quanh khu vực. Hơn nữa, Hội An Royal Residence không chỉ hoàn thiện hạ tầng cơ sở từ đường nhựa, vỉa hè, đèn chiếu sáng, đường ống nước, mang lưới điện mà dự án còn dành hơn 40% diện tích để thiết kế cảnh quan, công trình công cộng, công viên cây xanh để mang lại cuộc sống xanh chất lượng cho cư dân.

Được phát triển bởi Chủ đầu tư Hoàng Gia Hội An Group uy tín đã từng thành công với nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng, và đơn vị phân phối độc quyền Công ty CP Bất động sản VNG Việt Nam giàu năng lực, kinh nghiệm. Cùng nhiều lợi thế sẵn có như tiềm năng du lịch của địa phương, vị trí đắt giá, mức đầu tư khá mềm, và cơ chế chính sách thoáng, Hội An Royal Residence được nhận định là dự án tiềm năng bậc nhất tại Hội An, có nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ bứt phá trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trong thời điểm hiện nay.

Đặc biệt trong dịp ra mắt tiểu khu ven sông Hội An Royal vào ngày 12/08/2017, VNG Group đơn vị phân phối chiến lược sẽ gửi tặng ngay ngay 01 gói thiết kế nội thất trị giá 150 triệu/nền đối với khách hàng mua 01 nền đất, gói thiết kế nội thất trị giá 170 triệu/nền đối với khách hàng mua từ 02 nền trở lên và thêm nhiều phần quà giá trị lớn khác. Khách hàng sẽ được bàn giao ngay sổ đỏ khi thanh toán 95% giá trị lô đất. Dự án Hội an Royal Residences được Ngân hàng Vietinbank bảo lãnh dự án và hỗ trợ vay vốn lên đến 70% giá trị hợp đồng