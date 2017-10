Bộ 4 yếu tố biến Vinpearl Nam Hội An thành lựa chọn đầu tư chiến lược

Vinpearl Nam Hội An Resort & Villas là lựa chọn đầu tư chiến lược vì sở hữu các ưu thế về vị trí, thiết kế, tiện ích và cam kết sinh lời. (Hình ảnh mang tính chất minh họa)

1. Vị trí đắc địa

Hội An được coi là một trong những miền đất hứa của đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng. Năm 2016: mặc dù chỉ chiếm 0,3% diện tích lãnh thổ nhưng Hội An thu hút đến 22% lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, xếp hạng 13/25 điểm đến tốt nhất thế giới (vượt cả Dubai ở vị trí 21) và nằm trong top 4 nơi nhất định phải đến trong đời được bình chọn bởi du khách quốc tế.

Đó là lí do vì sao Hội An luôn hấp dẫn với các nhà đầu tư. Nói về dự án Vinpearl Nam Hội An Resort & Villas của Tập đoàn Vingroup, dự án tọa lạc trên con đường di sản văn hóa miền Trung, cách trung tâm phố Hội 15 phút lái xe, ôm trọn 1,3km bãi biển Bình Minh hoang sơ, tuyệt mỹ. Mới đây, 14/10/2017 UBND TP.Đà Nẵng cũng đã đồng ý chủ trương cùng xúc tiến dự án tàu điện kết nối giữa Đà Nẵng và TP Hội An (Quảng Nam). Đây là dự án tiềm năng thu hút các nhà đầu tư tư nhân quan tâm, khai thác nhằm gia tăng giá trị du lịch, giá trị sử dụng đất và hiệu quả giao thông đi lại giữa hai địa phương.

“Viên ngọc đại dương” mới của thương hiệu nghỉ dưỡng Vinpearl còn nằm cạnh một điểm thu hút du lịch với du khách quốc tế: casino có vốn đầu tư 4 tỷ USD của bộ ba “vua sòng bài” có sự tham gia của Tập đoàn Chou Tai Fook. Bất động sản kế cận casino luôn tăng giá ấn tượng là quy luật đã được ghi nhận trên thị trường quốc tế, Hội An dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Đây chính là một điểm cộng lớn cho yếu tố vị thế của Vinpearl Nam Hội An Resort & Villas.

2. Quần thể phức hợp đa tiện ích đẳng cấp

Bên cạnh vị trí kim cương, Vinpearl Nam Hội An Resort & Villas còn được phát triển hàng loạt hạng mục đắt giá: sân goft 18 lỗ đạt chuẩn quốc tế, khu vui chơi giải trí với nhiều kỷ lục Vinpearl Land, hồ bơi tràn vô cực và đặc biệt hiện diện khu sinh thái VinEco trải rộng trên 12,4ha, mang đến trải nghiệm du lịch sinh thái chưa từng có cho khách lưu trú.

Ngoài ra, Tập đoàn Vingroup sẽ phát triển vườn thú bán hoang dã phiên bản du khảo bằng đường thủy trong tổng thể dự án Vinpearl Nam Hội An. Đây là hình thức cho phép du khách quan sát đời sống tự nhiên của các loài chim, thú bằng đường thuyền - một nét mới không chỉ tạo điểm nhấn cho du lịch mang thương hiệu Vinpearl mà còn là điểm sáng cho du lịch đất Quảng và miền Trung nói chung khi sở hữu một sản phẩm du lịch độc đáo.

Vinpearl Nam Hội An được Tập đoàn Vingroup phát triển là một khu nghỉ dưỡng phức hợp đa tiện ích đẳng cấp. (Hình ảnh mang tính chất minh họa)

3. Tinh tế kiến trúc trong lòng di sản

Theo chia sẻ từ Chủ đầu tư, 132 căn biệt thự của Vinpearl Nam Hội An Resort & Villas được thiết kế theo phong cách nhiệt đới đương đại với các vật liệu tối giản, tạo nên diện mạo khác biệt so với tất cả các biệt thự Vinpearl Resort & Villas trước đây.

Thiết kế cánh cung ôm trọn hồ cảnh quan độc đáo mang đến cho biệt thự Vinpearl Nam Hội An Resort & Villas tầm nhìn đôi hướng hồ và hướng biển. (Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Toàn bộ dự án được bố trí theo hình cánh cung, mỗi vòng cung ôm trọn một hồ cảnh quan, từ đó mang lại tầm nhìn vừa hướng hồ, vừa hướng biển cho các căn biệt thự. Sự cải tiến này mang đến cho Vinpearl Nam Hội An Resort & Villas vẻ đẹp “tinh tế kiến trúc trong lòng di sản”, vừa trầm lắng vừa phóng khoáng, vừa cổ điển vừa hiện đại, tạo nên nét chấm phá kiến trúc độc đáo.

4. Đảm bảo khả năng sinh lời cao, bền vững

Bên cạnh cam kết sinh lời tối thiểu 10%/năm trong vòng 10 năm, Chủ đầu tư Vingroup đồng thời đưa ra nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn, giúp rút ngắn thời gian hoàn vốn và đảm bảo khả năng sinh lời cho nhà đầu tư như hỗ trợ vay ngân hàng 65% miễn lãi suất trong 12 tháng, chiết khấu trực tiếp 25-30% vào giá bán.

Khách đầu tư vào biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl cũng được nhận sổ đỏ sở hữu đất lâu dài - yếu tố biến món đầu tư đắt giá này đồng thời trở thành phần tài sản thừa kế lý tưởng cho các thế hệ sau. Mới đây tại TP.HCM, trong lễ ra mắt dự án Vinpearl Nam Hội An Resort & Villas, Tập đoàn Vingroup đã tổ chức trao sổ đỏ cho các nhà đầu tư sở hữu biệt thự nghỉ dưỡng tại Vinpearl Resort & Villas Nha Trang, thể hiện việc thực hiện cam kết từ phía Chủ đầu tư.

Vinpearl Nam Hội An Resort & Villas được phát triển tích hợp 3 chức năng: là kênh đầu tư thảnh thơi trọn đời, là tài sản thừa kế giá trị cho thế hệ sau và là ốc đảo nghỉ dưỡng lý tưởng cho cả gia đình (Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Cũng tại sự kiện này, Chủ đầu tư Vingroup công bố con số biệt thự nghỉ dưỡng đã bàn giao là 1472/1886 căn và đã có 1800 khách hàng nhận lợi nhuận cam kết. Trong số đó, nhiều nhà đầu tư nhận được lợi tức vượt mức cam kết 10%/năm trên một biệt thự. Đây không phải là thông tin nằm ngoài dự đoán bởi Vinpearl luôn là thương hiệu nghỉ dưỡng đạt công suất lấp đầy cao và Vingroup nhiều năm liền luôn là Chủ đầu tư bất động sản uy tín hàng đầu.

Vinpearl Nam Hội An Resort & Villas được ví như ngòi nổ kích hoạt sự phát triển mạnh mẽ của du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp cho con đường di sản văn hóa miền Trung Mỹ Sơn - Hội An - Đà Nẵng. Sự phát triển đó đồng thời mang đến nguồn lợi nhuận khổng lồ cho các nhà đầu tư đón đầu con sóng. Theo phân tích của các chuyên gia, Vinpearl Resort & Villas sẽ là lựa chọn đầu tư “át chủ bài” trong giai đoạn 2017 - 2018 cho các nhà đầu tư.