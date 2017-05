Bất động sản 2017: Xu hướng “sống xanh” tiếp tục lên ngôi

Là một chủ đầu tư tầm vóc, Vinhomes – thương hiệu bất động sản của Tập đoàn Vingroup, cũng chọn hướng đi sinh thái cho các dự án của mình. Tại miền Bắc, Vinhomes nổi bật với những “lá cờ” phủ xanh cho bản đồ bất động sản cao cấp nội đô.

Xuất hiện đầu tiên và cho đến nay vẫn là viên ngọc xanh nổi bật ở phía Đông Hà Nội, Vingroup đã kiến tạo thành công Vinhomes Riverside. Cách trung tâm hồ Hoàn Kiếm 6km, Vinhomes Riverside là khu đô thị sinh thái đẳng cấp ngay giữa lòng phố với hơn 60ha không gian xanh và 13km kênh đào uốn lượn. Chính thức ra mắt từ 2011, cho tới nay, Vinhomes Riverside vẫn được coi là hình mẫu điển hình cho loại hình biệt thự sinh thái biệt lập đẳng cấp. Cảnh quan vẫn luôn xanh – sạch – đẹp, kiến trúc vẫn giữ được vẻ kiêu kỳ sang trọng vốn có của tuýp Tân cổ điển, tiện ích không ngừng được nâng cấp, phát triển để chăm sóc tốt hơn nữa đời sống 3.000 cư dân hạng sang.

Đó là lý do vì sao, sở hữu một biệt thự tại Vinhomes Riverside được coi như “chứng nhận” đẳng cấp của giới nhà giàu. Có nhà tại đây đã trở thành giấc mơ với nhiều người và là lý do Chủ đầu tư tiếp tục phát triển giai đoạn 2 của dự án với tên gọi Vinhomes Riverside – The Harmony.

Phối cảnh nhà vườn sinh thái đậm chất Tân cổ điển tại tiểu khu Phong Lan – The Harmony

Được lấy cảm hứng từ sự giao hòa tuyệt đẹp giữa con người và thiên nhiên, đây là nơi kiến tạo cuộc sống sinh thái vừa sang trọng, đẳng cấp lại vừa chú trọng bảo vệ và phát triển thiên nhiên giữa lòng đô thị. Có tổng diện tích 281,1ha nhưng mật độ xây dựng của dự án chỉ chiếm 21%, nhường chỗ cho 71,4ha không gian xanh. Từ khi phát triển giai đoạn 1, Vinhomes Riverside đã nổi tiếng về độ “chịu chơi” khi xây dựng hẳn một hệ thống kênh đào riêng. Bước sang giai đoạn 2, Vinhomes Riverside – The Harmony lại tiếp tục gây bất ngờ khi đầu tư xây dựng hồ điều hòa 12,4ha nằm trọn trong lòng 4 tiểu khu.

Phong cách Đông Dương sang trọng trong tiểu khu Hướng Dương – The Harmony

Đầu tư hạ tầng là nền tảng giúp Vinhomes Riverside phát triển một hệ sinh thái thực vật phong phú với hàng trăm loài hoa, cây cảnh và các loài thủy sinh quý hiếm. Yếu tố xanh cũng được Vinhomes Riverside đem vào các tiện ích sống để đảm bảo một trải nghiệm xanh toàn diện và đẳng cấp nhất cho cư dân. Hơn 100 tiện ích như quảng trường lớn, vườn dưỡng sinh cho người cao tuổi, đường thể thao ven hồ, sân chơi nước tương tác, công viên khủng long, sân tập golf… là những điểm nhấn đặc sắc vào quần thể không gian xanh của Vinhomes Riverside.

Điều đặc biệt khiến Vinhomes Riverside – The Harmony là dự án bất động sản xanh đáng chú ý nhất trong 2017 là vị trí đắc địa ngay gần trung tâm. Gia chủ chỉ cần 5 phút lái xe từ trung tâm thành phố là có thể trở về với một không gian sống biệt lập, khép kín và yên bình. Đối với phân khúc khách hàng cao cấp, lợi thế về vị trí của Vinhomes Riverside – The Harmony thực sự là điểm hút mạnh mẽ bởi đây là dự án biệt thự cao cấp duy nhất trong trung tâm thành phố đáp ứng được nhu cầu “gần mà vẫn xanh, sinh thái mà đẳng cấp” mà giới thượng lưu hằng mong mỏi.

Tại phía Tây, Vingroup tiếp tục phủ xanh thành phố với hàng loạt dự án như Vinhomes Skylake, Vinhomes Gardenia, Vinhomes Thăng Long và mới đây là Vinhomes Green Bay. Điểm đặc biệt khiến các dự án của Vinhomes trở nên nổi bật, đó là Chủ đầu tư này dường như coi màu xanh là nền tảng của cuộc sống. Trong không gian sinh thái, Vinhomes kiến tạo một cuộc sống đồng bộ, đầy đủ tiện ích để cư dân vừa được tận hưởng cuộc sống hiện đại, tiện nghi vừa được khơi dậy mọi giác quan bằng thiên nhiên thuần khiết.

Tọa lạc tại cửa ngõ phía Đông Bắc thủ đô Hà Nội, nằm trong bán kính rất gần với hồ Hoàn Kiếm và kết nối linh hoạt với cụm công trình trọng điểm của thủ đô bằng hệ thống giao thông cầu đường hiện đại, giai đoạn 2 của dự án, Vinhomes Riverside – The Harmony chính thức ra mắt ba trong số bốn tiểu khu mang phong cách Tân cổ điển bao gồm Tiểu khu Nguyệt Quế - kiến trúc Hy Lạp, Tiểu khu Phong Lan – kiến trúc Pháp, tiểu khu Hướng Dương – kiến trúc Đông Dương. Trong giai đoạn này, bên cạnh loại hình biệt thự đơn lập và song lập của giai đoạn 1, khách hàng có thêm lựa chọn mới như: nhà liền kề, nhà vườn, nhà phố và biệt thự tứ lập.