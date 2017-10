Hội nghị cấp cao Laco và lễ công bố sản phẩm xanh gây chú ý tại Hà Nội

Với vóc dáng nhỏ bé nhưng nhiệt huyết tuổi trẻ, sự đam mê và tình yêu thiên nhiên mãnh liệt, yêu những điều thuần túy, người phụ nữ trẻ Hoàng Kim Ngọc – CEO của cty TNHH quốc tế LACO đã mạnh dạn thực hiện ước mơ của mình: Đem đến cho khách hàng những “sản phẩm xanh”.

Chị Hoàng Kim Ngọc – CEO của cty TNHH quốc tế LACO chia sẻ tại hội nghị

Chia sẻ tại hội nghị cấp cao Laco tại Hà Nội chị cho biết: “Một chuyến đi Nhật đã thôi thúc và trở thành động lực mãnh liệt khiến tôi khát khao mang thiên nhiên về với sản phẩm chăm sóc cho con người. Tôi đến thăm một công ty ORGANIC của Nhật. Công ty là hệ thống công ty gia đình, họ xuất phát chỉ là cơ sở gia truyền với phương pháp sản xuất truyền thống và nguyên vật liệu thuần túy từ thiên nhiên. Điểm đặc biệt là quanh nơi họ sinh sống mọi thứ đều thuận lợi để tạo nên một sản phẩm đậm tính thiên nhiên: nguồn nước sạch, cây cỏ, thảo dược".

"Từ cơ sở sản xuất nhỏ rồi trở thành một tập đoàn ORGANIC danh tiếng, phương châm làm việc và yêu cầu về sản phẩm không thay đổi – đó là đảm bảo 100% sản phẩm mang tính tự nhiên an toàn, hữu ích dành cho người sử dụng. Và những gì họ đang có được tôi nghĩ đó là kỳ tích. Khi mà sản phẩm của mình an toàn, có ích cho xã hội, tôi cho đó là sự thành công tuyệt vời. Tôi thấy Việt Nam chúng ta tuy nhỏ bé nhưng giàu có và phong phú về tự nhiên. Và lúc ấy tôi tự hỏi “Tại sao sản phẩm an lành lại quá xa xỉ với người tiêu dùng Việt Nam, tại sao ta phải mua những sản phẩm organic đắt đỏ khi mà ngay trên đất nước mình, thảo dược cực kỳ phong phú đủ để có những sản phẩm chất lượng và vừa túi tiền.” Và tôi đã bắt đầu như thế. Tôi hi vọng tâm huyết này của tôi và sản phẩm chúng tôi làm ra sẽ mang đến sự hài lòng cho khách hàng.”

Tham dự Hội nghị cấp cao Laco và lễ công bố sản phẩm mới với 2 dòng sản phẩm chính: sản phẩm chăm sóc da xà bông organic Laco và sản phẩm chăm sóc sức khỏe bộ túi chườm linh dược Laco có sự góp mặt của CEO Hoàng Kim Ngọc, ông Thang Trọng Tuyến giám đốc kỹ thuật, diễn giả Sơn Lâm cũng đến tham dự với vai trò là nhà phân phối cấp cao của Laco cùng hơn 40 nhà phân phối cấp cao tại Việt Nam.

Khi tìm hiểu về ý nghĩa của tên gọi Laco được biết, ‘Laco chính là lá cỏ’ một cái tên bình dị và gần gũi vô cùng. Không phải là điều gì xa xỉ chỉ là những điều tự nhiên nhất, nhỏ bé nhất, thuần khiết nhất mà Laco nhìn thấy, cảm nhận thấy từ thiên nhiên quanh mình để từ đó chắt lọc những tinh túy tạo nên những sản phẩm tuyệt vời gửi đến khách hàng.

Trong ma trận sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp không an toàn, một dòng sản phẩm organic thuần túy, hữu ích là điều mà người tiêu dùng mong muốn. Sản phẩm Laco duy trì sức khỏe và sắc đẹp bằng các liệu pháp an toàn và thiên nhiên, những dòng sản phẩm Organic của Laco với chất lượng cao, giá cả phải chăng, hiệu quả cao, an toàn và tiện lợi đến với khách hàng Việt.

Sản phẩm chăm sóc da xà bông organic Laco

Tại Hội nghị cấp cao Laco cuối tuần qua tại Hà Nội, 2 dòng sản phẩm mới đã được giới thiệu đến người tiêu dùng đó là: sản phẩm chăm sóc da xà bông organic Laco và sản phẩm chăm sóc sức khỏe bộ túi chườm linh dược Laco.

Trong đó Xà bông organic Laco có tác dụng: Làm sạch, dưỡng da, giữ ẩm. Hạn chế được tình trạng viêm da, viêm nang lông. Đồng thời, có tác dụng làm trắng da tự nhiên, cùng với hương thơm dịu nhẹ lưu lại trên da khiến tâm trạng thoải mái, dễ chịu như một liệu pháp Spa dành cho da.

Khánh Mỹ