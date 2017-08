Xu hướng đầu tư nghỉ dưỡng mới của đại gia Sài Thành

Long Hải hút đại gia Sài Thành

BĐS nghỉ dưỡng đang phân hóa thành hai xu thế, một xu thế nghiêng hẳn về đầu tư. Đại diện cho xu thế này là việc đổ tiền vào condotel, sau đó hợp tác với chủ đầu tư cho thuê lại để kiếm lợi nhuận. Một xu thế ngầm khác là việc đại gia tậu một dinh cơ tại biểnchuyên phục vụ cho việc nghỉ dưỡng và hưởng thụ. Đối với xu hướng này, người mua không quá nặng về vấn đề kinh doanh. Tiêu chí hàng đầu là mang đến cho họ cảm giác bình yên, thân thuộc giống quê hương thứ hai và đặc biệt phải thuận tiện di chuyển.

“Thay vì tốn thời gian và chi phí di chuyển đến một địa danh xa xôi để nghỉ dưỡng một năm vài ba lần thì tôi ưu tiên chọn các dự án nghỉ dưỡng gần Sài Gòn. Với hơn 1 giờ di chuyển, gia đình tôi có thể đi về thường nhật và xem nơi đây là ngôi nhà thứ hai của mình.”, khách hàng Hoàng Yến, Quận 1 chia sẻ.

Các dự án nghỉ dưỡng gần Sài Gòn thu hút nhiều khách hàng chọn lựa

Trong số các bãi biển trải dài ở khu vực phía Nam Việt Nam, Long Hải được xem là địa danh gần Sài Gòn nhất với chỉ 75 phút di chuyển. Long Hải được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh đẹp với bờ biển thoải, sạch và ít bị khai thác. Nơi đây còn có di tích lịch sử núi Minh Đạm, Dinh cô huyền thoại tựa lưng vào dãy Kỳ Vân, đèo nước ngọt – 1 trong 7 cung đường đèo đẹp nhất Việt Nam. Đặc biệt là rừng hoa anh đào có 1 không 2 ở Đông Nam Bộ thường nở vào mùa xuân. Long Hải nổi tiếng là vùng biển giàu tài nguyên, cung cấp hải sản cho toàn vùng. Cùng với sự phát triển của giao thông, cung đường từ Sài Gòn tới Long Hải đang dễ dàng hơn bao giờ hết. Ngoài cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Dây đã đưa vào sử dụng, hai tuyến đường chính dẫn tới Long Hải là Quốc Lộ 51và con đường ven biển cũng đã hoàn thành việc nâng cấp và mở rộng. Các tuyến đường nội bộ cũng được đầu tư tráng nhựa. Sở hữu nhiều yếu tố lợi thế, Long Hải hiện đang là địa danh để đại gia tìm về nghỉ dưỡng và đầu tư. Trong đó, Zenna Villas do Hiệp Phú Corporation (chủ sở hữu hai resort nổi tiếng bậc nhất Bà Rịa – Vũng Tàu là Hồ Tràm Beach Boutique Resort & Spa và Poulor Condor) làm chủ đầu tư và DKRA Việt Nam là đơn vị phát triển dự án hiện đang được nhiều đại gia Sài Thành thuộc lứa tuổi trung niên ưu tiên chọn lựa nhờ chứa đựng nhiều giá trị nhân văn sâu sắc.

Dừng chân

Gữa vùng biển Long Hải mênh mông, Zenna Villas nổi bật với 59 tòa biệt thự nằm nép mình trong đồi dương 20 năm tuổi. Cách đó vài bước chân là dải đất nhô hẳn ra phía biển tạo thành hình lưỡi cày có tới 3 mặt giáp biển. 59 tòa biệt thự hướng biển, xây cất theo thiết kế mở của kiến trúc Pháp giúp chủ nhân vừa hưởng thụ cuộc sống thượng lưu quý phái, vừa hòa nhập toàn phần với thiên nhiên.

Ban đêm, từ Zenna Villas, ẩn hiện trong màn đêm mênh mông là những ngọn đèn nhấp nháy của đoàn tàu đánh bắt cá. Bên phải là thành phố Vũng Tàu rực rỡ ánh sáng, bên trái là thị trấn Long Hải mờ ảo trong ánh đèn cao áp. Nếu đến đây vào sáng sớm, bạn sẽ lạc vào thế giới đời thường với đủ loại âm thanh của người chạy thể dục, kẻ lượm bắt ốc sò hay cặp vợ chồng trung niên ăn mặc giản đơn nói cười trong nắng sớm… Chỉ mất 3 phút thả bộ là đến với làng chài vào buổi sáng tinh mơ, tự tay chọn lựa những mẻ cá tươi rói ngư dân mới đánh bắt về. Truyền thống làng chài hàng trăm năm với những văn hóa độc đáo, kiến trúc lịch sử, con người chân tình khiến bạn tưởng chừng mình là một cư dân làng chài thực thụ.

Zenna Villas được nhiều khách hàng thuộc độ tuổi trung niên lựa chọn làm ngôi nhà thứ hai

“Zenna Villas là vùng đất rất đặc biệt. Nếu bên trong là khu nghỉ dưỡng cao cấp với đầy đủ tiện ích, phục vụ đời sống của cư dân như ông bà hoàng thực thụ thì khi vừa bước chân ra ngoài, chúng tôi được sống lại với cảm giác thân thuộc, dân dã mà ở Sài Gòn hay các khu nghỉ dưỡng xa xỉ khác không thể mang lại. Một lý do khác khiến tôi chọn Zenna do đây là khu nghỉ dưỡng hiếm hoi được cam kết sở hữu vĩnh viễn. Chúng tôi toàn quyền sử dụng, mua bán, thừa kế cho tặng mà không chịu sự ràng buộc nào về pháp lý. Đối với người đã bước vào độ tuổi trung niên, cuộc sống nghỉ dưỡng an nhiên, bình dị và bền vững mới là khoản đầu tư đáng giá nhất sau nửa đời người mỏi mệt”, khách hàng Huyền Như, Quận 3 chia sẻ.

P. Khắc