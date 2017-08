Vướng mắc đấu nối hạ tầng 2 dự án: Chỉ người dân là khổ

Cư dân dự án của Vinaconex 7 căng băng rôn phản đối chủ đầu tư Gold Mart City

Trong khi các chủ đầu tư thiếu dứt khoát, có chủ đầu tư chưa làm đúng thì người chịu thiệt lại là các cư dân, đặc biệt là những hộ dân ở dự án của Chủ đầu tư Vinaconex7.

Bất cập trong việc kết nối cống

Dự án Khu nhà ở để bán tại số 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm do Vinaconex 7 xây dựng gồm 2 tòa nhà được đi vào vận hành được gần 2 năm với khoảng 500 hộ dân sinh sống.

Vào thời điểm đa số cư dân Vinaconex 7 đã đến chuyển đến ở lại trùng với thơì gian dự án Goldmark City của Công ty Việt Hân, với quy mô lên tới 5.000 căn hộ, bắt đầu triển khai xây dựng. Và do có những bất cập trong việc triển khai việc khớp nối hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch đã được phê duyệt giữa 2 dự án, đã ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của cư dân Vinaconex 7.

Từ đêm ngày 18/6/2017, Công ty Vinaconex 7 tiến hành thảm hai vị trí đường tiếp nối giữa Goldmark City và Vinaconex 7 theo Thỏa thuận đấu nối hạ tầng đã ký kết giữa hai bên. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, chủ đầu tư dự án Goldmark City là Công ty Việt Hân đã chỉ đạo lực lượng bảo vệ của họ ngăn cản việc đấu nối này nhưng Công ty Vinaconex 7 lại tỏ ra bất lực trong việc xử lý này.

Xem xét lại hồ sơ, giấy tờ và thỏa thuận của các bên, cư dân Vinaconex 7 nhận thấy rằng quyền lợi chính đáng của mình có dấu hiệu bị xâm phạm. Ngay sau ngày ngăn cản Công ty Vinaconex 7 thảm đường đấu nối hai dự án (19/6/2017), phía Công ty Việt Hân chỉ đạo nhà thầu phá dỡ nhà văn hóa Tổ 9, chuẩn bị đào phần đất Vinaconex 7 để đấu nối cống thoát nước.

Tại thời điểm đó, Ban quản trị lâm thời của cư dân Vinaconex 7 đã gọi điện cho lãnh đạo Công ty Vinaconex 7. Tuy nhiên, chủ Đầu tư Vinaconex 7 không có bất kỳ động thái cụ thể nào. Đại diện cư dân cũng đã gọi điện thoại trực tiếp cho Chủ tịch UBND phường Phú Diễn phản ánh tình hình và yêu cầu Goldmark City dừng thi công cho đến khi có văn bản cam kết rõ ràng về việc thông đường, dỡ bỏ hàng rào. Chủ tịch UBND phường cho biết đã yêu cầu Goldmark City tạm dừng thi công.

Theo ghi nhận của cư dân, Công ty Việt Hân sau đó vẫn yêu cầu nhà thầu tập kết vật liệu, cống... và huy động nhiều máy móc đến hiện trường để thi công. Tối ngày 20/6, hàng trăm cư dân Vinaconex 7 tập trung xuống hiện trường phản đối Chủ Đầu tư Goldmark City. Một số cư dân đã tự in băng rôn, khẩu hiệu phản đối. Chính quyền địa phương đã cử lực lượng công an xuống hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự. Sau đó, nhà thầu của Goldmark City phải dừng thi công và rút máy móc khỏi hiện trường.

Sau đó, ngày 21/6, UBND phường Phú Diễn đã triệu tập cuộc họp giữa các bên liên quan và kết luận Công ty Việt Hân phải thảm đường đấu nối và lát vỉa hè trước ngày 30/6/2017.

Chủ đầu tư Goldmark City cũng đã cho biết, ngay sau đó Công ty này đã thực hiện thảm nối đường và lát vỉa hè theo chỉ đạo của chính quyền và thỏa thuận giữa các bên.

Ngày 13/07/2017 UBND phường Phú diễn đã tổ chức khảo sát tuyến đường nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông từ dự án Vinaconex 7 qua khu vực dự án Goldmark City nhưng đại diện Công ty Việt Hân lại lùi thời gian bàn giao đường đi cho chính quyền sang quý I /2018 với lý do dự án chưa hoàn thành.

Thi công gây vỡ cống

Đáng chú ý, trong các ngày 3 và 4/8 tiến hành thi công để đấu nối đường ống theo quy định. Đến 22 giờ ngày 4/8, cư dân của Vinaconex7 giám sát và nhận thấy, bên thi công dự án Goldmark City đã phá vỡ một đoạn cống D800 dài khoảng gần 5m của Vinaconex 7. Theo họ, ý định của Công ty Việt Hân là xây thêm một hố gia và đấu nối chung cả hai đường ống thoát nước của Goldmark City (D2000) và đường ống hiện tại của Vinaconex 7 (D800) để thoát vào chung một đường ống D800 hiện tại của Vinaconex 7 đã được kết nối ra sông Nhuệ (mà lẽ ra hai đường ống này phải tách biệt).

Theo quan điểm của cư dân dự án Vinaconex 7 thì cách làm của phía Công ty Việt Hân là không ổn khi họ chưa thỏa thuận được với hơn 10 hộ dân để đặt đường cống thoát từ Nhà văn hóa Tổ 9 ra sông Nhuệ vì việc này có thể làm ngập úng khi trời mưa.

Trách nhiệm của chủ đầu tư Vinaconex 7 ở đâu ?

Theo ý kiến chung của cư dân Vinaconex 7, họ tôn trọng Quyết định quy hoạch của UBND Thành phố Hà Nội và lẽ ra, Vinaconex 7 phải chủ động làm việc với Goldmark City và các bên liên quan để thông báo cho cư dân – những khách hàng của mình. Tuy nhiên, thật khó hiểu động thái của Vinaconex 7 quá yếu ớt và không thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm của mình để bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Khi có việc thi công gây vỡ ống, cư dân đã báo cho chính quyền, đại diện các cơ quan đều có mặt nhưng đại diện Công ty Vinaconex 7 không có mặt. Theo yêu cầu của chính quyền địa phương, hai cán bộ của Goldmark City đã có mặt cùng với bản hồ sơ thiết kế. Tuy nhiên, cư dân Vinaconex 7 cho rằng hồ sơ này không phải là hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền, chỉ là dấu nội bộ không ghi cả ngày tháng, không có chi tiết đấu nối tại vị trí giao nhau của hai tuyến cống, không có biện pháp thi công.

Đại diện cư dân đã đề nghị chính quyền yêu cầu Goldmark City phải chịu trách nhiệm trong trường hợp tài sản cư dân Vinaconex 7 bị thiệt hại do ngập lụt xuất phát từ việc phá vỡ trái phép cống nước thải của Vinaconex 7.

Đồng thời, cư dân Vinaconex 7 yêu cầu và được đại diện chính quyền đồng ý rằng Goldmark City phải xuất trình hồ sơ hợp lệ (bao gồm hồ sơ đã được phê duyệt thẩm định, biện pháp thi công...) trước 9 giờ sáng ngày tiếp theo thì mới được thi công tiếp.

Cư dân Vinaconex 7 xuống hiện trường giám sát thực hiện việc thi công của dự án Gold Mart City

Tuy nhiên, theo phản ánh của cư dân, ngay đầu giờ sáng hôm sau Goldmark City tiếp tục thi công, bỏ qua tất cả các yêu cầu của cư dân Vinaconex 7 và đại diện chính quyền từ đêm hôm trước. Sau khi cư dân Vinaconex 7 phản đối, có sự chứng kiến của chính quyền địa phương và công an, Goldmark City đã lấp đất, cát xuống hố.

Cho đến ngày 5/8, tại cuộc họp giữa các bên tại văn phòng dự án Công ty Vinaconex 7, đại diện của Goldmark City đã xuất trình các văn bản phê duyệt chủ trương liên quan và hồ sơ bản vẽ xin chấp thuận. Nhưng Goldmark City không xuất trình được bản vẽ đã được phê duyệt cũng như thuyết minh và biện pháp thi công. Phía Goldmark City cho rằng hồ sơ của họ như vậy là hợp lệ để thi công.

Điều đáng nói là Chủ tịch và Phó Chủ tịch của UBND phường Phú Diễn cũng đều khẳng định Goldmark City có đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Tuy nhiên, đại diện của cư dân Vinaconex 7 cho rằng hồ sơ xuất trình của Goldmark City chưa đủ căn cứ pháp lý để thi công (bản vẽ đóng dấu nội bộ, không ghi ngày tháng, không có chi tiết đấu nối tại vị trí giao nhau của hai tuyến cống, không có biện pháp thi công).

Cuối cùng Chủ tịch UBND phường Phú Diễn kết luận đến chiều ngày 05/8/2017 nếu Goldmark City không xuất trình được hồ sơ hợp lệ thì phải tạm dừng thi công và trả lại nguyên trạng cống cho Vinaconex 7. Nếu không Goldmark City sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường khi xảy ra hư hại cho tài sản của cư dân Vinaconex 7.

Sau đó, phía Goldmark City vẫn tiếp tục thi công đấu nối. Một số cư dân Vinaconex 7 lại xuống hiện trường, một số người đã dỡ hàng rào tôn quây kín của Goldmark City tại khu vực thi công. Chính quyền sau đó tiếp tục yêu cầu Goldmark City tạm dừng thi công cho đến khi có văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền về tính hợp lệ của hồ sơ của Goldmark City, đồng thời yêu cầu Goldmark City hoàn trả lại ngay nguyên trạng cống Vinaconex 7 để đảm bảo thoát nước, không được phép tiếp tục mở rộng thi công thêm.

Theo phản ánh của cư dân Vinaconex 7, do miệng cống thoát nước của Vinaconex 7 đã bị Goldmark City bịt lại và không hoàn trả nguyên trạng nên chỉ sau một ngày nước thải đã bắt đầu dềnh lên tại một số căn hộ tầng thấp của Tòa nhà 1A, 2A và hầu hết các căn biệt thự liền kề của Vinaconex 7. Tuy nhiên, đây chỉ là đợt mưa rất nhỏ, nếu mưa lớn hơn thì tình trạng ngập lụt, theo người dân ở đây, sẽ nặng hơn.

Theo ý kiến chung của cư dân Vinaconex 7, nếu Công ty Việt Hân có đầy đủ hồ sơ thiết kế được thẩm duyệt để thi công theo đúng quy định thì họ cung cấp để chính quyền và đại diện cư dân giám sát thực hiện.

"Cư dân Vinaconex 7 sẽ ủng hộ và tạo mọi điều kiện song đến nay vẫn chưa ai cung cấp được hồ sơ và chính quyền vẫn chưa trả lời cư dân Vinaconex 7 về việc các hồ sơ được cung cấp đã đủ điều kiện để thi công cống thoát nước hay chưa", cư dân dự án Vinaconex 7 nêu.

Về phía Công ty Việt Hân, với kinh nghiệm triển khai dự án, nguồn lực tài chính mạnh, hoàn toàn có thể khắc phục các sai sót trên để triển khai tốt việc đấu nối đường ống, đảm bảo lợi ích cho cư dân cả 2 dự án.

Hà Nguyễn