Vì sao căn hộ chuẩn Nhật Bản trở thành trào lưu sống mới?

5 năm qua, trong khi bạn bè của Minh Anh mua các căn hộ cao cấp ở nhiều dự án khác nhau đều phải hì hục sửa chữa khi nhận nhà, sau đó phàn nàn về chất lượng, thiết kế bất hợp lý thì căn hộ của cô vẫn đẹp, hiện đại, không hề lỗi mốt và đặc biệt tiện dụng tới từng cen- ti- mét.

“Trong kiến trúc, người Nhật luôn đi trước thời đại”

Căn hộ tại khu Rừng Cọ Ecopark của Minh Anh là một căn hộ điển hình của phong cách kiến trúc “tiêu chuẩn Nhật Bản”, thiết kế tối giản, tự nhiên và cân bằng hoàn hảo. Nói như KTS nổi tiếng Võ Trọng Nghĩa, người từng ở gắn bó với kiến trúc Nhật Bản nhiều năm, thì đây là điều mà kiến trúc thế kỷ 21 đang hướng tới. “Những chạm trổ cầu kỳ của phương Tây giờ đã trở nên lỗi thời. Hình như trong kiến trúc, người Nhật Bản đã đi trước thời đại”, vị kiến trúc sư này nhận xét.

Những căn hộ theo tiêu chuẩn Nhật Bản được tối ưu hóa mọi công năng. Nhờ đó, người sống trong căn hộ kiểu này có được sự thoải mái và tiện dụng nhất, nó khiến cho mọi giác quan của con người có không gian để được thỏa mãn và chiều chuộng bản thân thay vì làm “nô lệ” cho đồ đạc và vướng víu, bất tiện trong sinh hoạt thường nhật.

Khu căn hộ Nhật Bản tại Ecopark thoáng đãng, trải dài trên diện tích lớn khác hẳn kiến trúc xen kẹt, san sát tại các dự án chung cư nội đô

Nhờ ưu điểm tối giản và tối ưu hóa, các căn hộ phong cách Nhật Bản không lỗi mốt sau nhiều năm sử dụng, khi cần làm mới, chủ nhân của căn hộ chỉ cần thay vật dụng hoặc trang trí nội thất màu sắc theo mùa là đủ.

Phong cách thiết kế tối ưu hóa và lối sống tối giản (Danshari) để thoát khỏi những áp lực của kiểu sống vật chất và dư thừa gây sốt ở Nhật Bản những năm đầu thập niên 2010 và trở nên thịnh hành tại nhiều quốc gia Châu Á.

Tại Việt Nam, Ecopark là dự án tiên phong ứng dụng thiết kế chuẩn Nhật Bản cho khu chung cư Rừng Cọ. 1.500 căn thuộc dự án này được nhà thiết kế danh tiếng Nhật Bản Kume Sekkei thiết kế từ năm 2010 và ngay lập tức nhận được sự chú ý của thị trường.

Cho đến nay, Rừng Cọ vẫn là tổ hợp căn hộ được khách hàng, cư dân đánh giá cao nhờ các tiêu chí kiến trúc như thiết kế đột phá, tính năng sử dụng cao, tối đa ánh sáng và gió tự nhiên…

“Mạnh tay” chi cho thiết kế chuẩn Nhật, chủ đầu tư “thắng lớn”

Trước sức hút “khó cưỡng” của căn hộ tiêu chuẩn Nhật Bản và nhu cầu ngày càng tăng của đối tượng người nước ngoài là khách Nhật Bản sinh sống và làm việc tại Việt Nam, đầu năm 2017 tới nay một số chủ đầu tư BĐS danh tiếng bắt đầu chú ý tới dòng sản phẩm này và sau đó liên tiếp giới thiệu ra thị trường căn hộ phong cách Nhật Bản, coi đây như một hướng đi mới của thị trường 2017.

“Cuộc đua” căn hộ chuẩn Nhật thêm sôi động khi hàng loạt các CĐT tên tuổi công bố mở bán loại hình sản phẩm này như khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown, City Gate Towers, Dream Home Residence…

CĐT quy hoạch 20 cụm tầng riêng biệt dành cho khách nước ngoài thuê hoặc sở hữu với những tiện ích liền kề như sảnh lounge, quầy bar hiện đại

Trong cuộc đua này, “người tiên phong” - Ecopark tỏ ra có lợi thế hơn hẳn khi sở hữu căn hộ tiêu chuẩn Nhật Bản đã được đưa vào sử dụng và chứng minh tính ưu việt, đẳng cấp bởi hàng ngàn khách hàng. Thực tế, thời gian qua Ecopark “thắng lớn” ở phân khúc căn hộ cao cấp, giá mềm một phần là do ứng dụng tiêu chuẩn Nhật được kế thừa và phát huy từ dự án Rừng Cọ tới West Bay, và mới đây nhất là Grand Park Tokyo Touch (toà Park 1).

Park 1 là dòng sản phẩm cao cấp sở hữu hai tầm nhìn đắt giá mặt hồ và golf view, vượt trội về thiết kế, tiện ích 5 sao đẳng cấp, mức giá tốt nhất trong cùng phân khúc và đa dạng lựa chọn về diện tích từ 46m2 đến 200m2.

Chủ đầu tư Ecopark “tiết lộ” đã chi nhiều tỷ đồng cho khâu thiết kế để đem đến cho tòa tháp một phong cách chuẩn Nhật Bản với hệ thống các vườn treo xen kẽ, vườn Zen, sảnh lounge, quầy bar đẳng cấp và lối thiết kế linh hoạt ở từng căn hộ.

Các căn hộ cao cấp này đi kèm các gói nội thất sang trọng và mang đậm hơi thở đương đại của kiến trúc Nhật Bản, lý tưởng cho các mục đích đầu tư sinh lời hoặc trở thành căn hộ dịch vụ hạng sang, có tiềm năng cho thuê hấp dẫn nhờ đáp ứng nhu cầu của cụm người Nhật làm việc tại các khu công nghiệp quy mô lớn, lân cận Ecopark ngày càng gia tăng.

Theo thống kê sơ bộ, hiện Ecopark có khoảng hơn 10% cư dân là người nước ngoài và trong tương lai gần nhóm doanh nhân, chuyên gia cao cấp người Nhật sẽ về ở khu vực này sẽ rất lớn. Khảo sát cho thấy, người Nhật sẵn sàng chi trả tiền thuê nhà cao hơn 20-30% so với các khách thuê khác song rất kỹ tính và thường chỉ chọn các khu đô thị đảm bảo vấn đề an ninh, môi trường sống an toàn, cảnh quan đẹp, xanh… cùng tiện ích tổng thể từ hệ thống các dịch vụ cao cấp.

Dịch vụ tiện ích đẳng cấp là một tiêu chí quan trọng thu hút khác nước ngoài. Ảnh học viện golf quốc tế tại Ecopark đã đi vào hoạt động từ tháng 3/2017

“Chúng tôi tự tin sẽ đáp ứng được những tiêu chí sống khắt khe của người Nhật và dòng sản phẩm căn hộ phong cách Nhật Bản sẽ làm hài lòng không chỉ khách Nhật mà bất cứ ai yêu thích cuộc sống hiện đại, đầy đủ tiện ích nhưng vẫn hài hòa với thiên nhiên”, ông Nguyễn Dũng Minh – Phó TGĐ Ecopark khẳng định.

Thực tế, căn hộ Grand Park Tokyo Touch đã rất hút khách sau khi mở bán chính thức, “tạo sóng” nhẹ cho phân khúc căn hộ cao cấp những tháng giữa năm 2017, nhất là khi chủ đầu tư Ecopark “hé lộ”, sau dự án này sẽ không phát triển thêm dòng sản phẩm chung cư trong 3-4 năm tới để tập trung cho những siêu phẩm BĐS đẳng cấp chưa từng có chuẩn bị ra mắt.