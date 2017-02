Tỷ phú người Trung Quốc mất tích tại Hong Kong

Tỷ phú Xiao Jianhua (Nguồn: Ling/Ropi / Zuma Press)

Theo báo cáo, đã có xung đột tại nơi ở của Xiao khi năm ngoái đã có vụ bắt cóc 5 nhân viên làm việc cho một hiệu sách địa phương. 3 trong số 5 nhân viên đã bị bắt giữ trong khi ở Trung Quốc, số còn lại có hộ chiếu đi nước ngoài nên họ đã quay trở lại Thái Lan và Hong Kong.

Một nguồn tin từ Chính phủ Hong Kong cho biết những chi tiết quan trọng về trường hợp Xiao vẫn cần phải được làm rõ, nhưng những dấu hiệu ban đầu là "đáng lo ngại".

"Tất cả những gì chúng ta có thể làm là điều tra sự việc này. Điều này đã đặt chính phủ vào một vị thế rất khó xử", người làm việc liên quan đến các vấn đề bảo mật trong Chính phủ cho biết.

The Financial Times báo cáo rằng Xiao, người điều hành Tomorrow Holdings, một tập đoàn tài chính có trụ sở tại Bắc Kinh, đã bị bắt cóc tại khách sạn Four Seasons bởi các mật vụ, công an Trung Quốc và đưa về đại lục.

Một nhân viên đi bên ngoài khách sạn Four Seasons tại Hong Kong ngày 1/1/2017 (Nguồn: Anthony Wallace—AFP/Getty Images)

Xiao, người có quan hệ gần gũi với các quan chức Trung Quốc cao cấp và thân hữu của họ, được xếp hạng thứ 32 với tổng tài sản trị giá 5,97 tỷ USD trong danh sách Hurun năm 2016, danh sách những người giàu nhất Trung Quốc, tương đương danh sách tỷ phú của Forbes.

Các cuộc gọi đến công ty của Xiao ở Bắc Kinh đã được trả lời, nhưng một quảng cáo trên trang nhất tờ báo Ming Pao của Hong Kong hôm thứ Tư dưới tên của Xiao cho biết ông đang tìm cách chữa bệnh "ở nước ngoài" và đã không bị bắt cóc.

Quảng cáo cũng “đánh bóng” thêm lòng yêu nước của Xiao.

"Tôi luôn luôn yêu đất nước, và chưa bao giờ làm bất cứ điều gì gây tổn hại lợi ích của đất nước", Xiao đã viết.

Cảnh sát Hong Kong cho biết, Xiao đã nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục thông qua một trạm kiểm soát biên giới vào ngày 27/1 và rằng họ đang tìm kiếm thêm thông tin về trường hợp của Xiao từ chính quyền Trung Quốc.

Một nguồn tin từ cảnh sát tham gia các cuộc điều tra cho biết ban đầu sự việc được cho là một vụ "bắt cóc" sau một khiếu nại từ một người nào đó có quan hệ với Xiao, nhưng sau khi xem xét lại các cảnh quay CCTV tại khách sạn Four Seasons và tại các trạm kiểm soát biên giới, cảnh sát kết luận rằng Xiao đã tự nguyện rời khỏi Hong Kong.

Các cuộc gọi đến Bộ Công an Bắc Kinh chưa được trả lời vì Trung Quốc đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng không đáp lại lời đề nghị có bình luận về vụ việc này.

Trung Quốc trước đây đã khẳng định rằng họ tôn trọng quyền tự chủ và pháp quyền của Hong Kong theo thể thức "một quốc gia, hai chế độ".

Chuỗi khách sạn Four Seasons và căn hộ dịch vụ của nó khá phổ biến ở đại lục với giám đốc điều hành doanh nghiệp là người Trung Quốc đại lục.

Một nguồn tin thường hay lui tới khách sạn Four Seasons nói rằng, Xiao đã từng là khách lâu dài trong nhiều năm, và thường được nhìn thấy ở đó với một đoàn tùy tùng khoảng tám đến chín người, bao gồm cả vệ sĩ và trợ lý.

"Ông ấy khá nhỏ bé, nhưng được một nhóm đông người đi xung quanh tháp tùng nên không khó để nhận ra ông ấy", nguồn tin giấu tên cho biết.

Hồng Vân